Первая помощь при укусе гадюки

Обычную гадюку можно встретить практически где угодно, даже на собственной даче неподалеку от города. Ее укус станет большой проблемой и нужно точно знать, как купировать последствия, чтобы не оказаться на больничной койке.

Чем ближе к голове укус, тем опаснее. Токсичность яда гадюки возрастает в конце весны и первые месяцы лета. Новости СМИ2

Забудьте о показанных в кино способах. Не разрезайте ранку крестом, не вырезайте пораженный участок. Так вы только занесете инфекцию, а то и повредите вены и сухожилия, что будет гораздо опаснее самого укуса.

Прижигать ранку бесполезно. Клыки гадюки сантиметр в длину, яд уже попал глубоко в мышечную ткань и распространился по телу. Да и жгут выше укуса накладывать не стоит: обзаведетесь гангреной, а яд не остановите.

Зато помогает высасывание яда. По статистике, интенсивное высасывание яда в первые пять минут позволяет удалить 40% токсинов. Проведите эту простую процедуру и вызывайте скорую — без врача тут точно не обойтись.

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