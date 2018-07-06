Острая ситуация: 20% учителей России готовы уйти из профессии

Принцип начисления зарплаты педагогам остается "биномом Ньютона" как для самих учителей, так и для экспертов, озадачившихся этим вопросом. При этом наблюдатели указывают: непрозрачный подход дает возможность для манипуляции расходами на образование на региональном уровне, а уровень зарплаты учителей по-прежнему вызывает желание навсегда уйти из профессии. Новости СМИ2

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Мониторинг Общероссийского народного фронта (ОНФ), охвативший более 3 тыс. педагогов из 82 регионов России, показал, что уровень доходов школьных учителей в субъектах может различаться в несколько раз. Каждый третий учитель не знает, как рассчитывается его зарплата, при этом общие темпы роста зарплаты остаются низкими, что расходится с целями, поставленными президентом в майских указах еще 2012 года.

"Нет возможности лечить и кормить"

При этом официальные статистические данные по ряду регионов по-прежнему отличаются от тех, которые приводят учителя. К примеру, в Мурманской области, по данным опроса, средняя зарплата составляет 36,4 тыс. рублей, а по официальной статистике на январь – март 2018 г. – 50,6 тыс. рублей. (44,9 тыс. рублей после вычета НДФЛ). В Свердловской области – 24,3 тыс. рублей, по официальным данным – 33,8 тыс. рублей (29,3 тыс. с учетом налога). В Пермском крае – 22,9 тыс. рублей, хотя Росстат приводит данные о 29,8 тыс. (25,9 тыс.). При этом достижение этих показателей происходит ценой крайне высокой нагрузки и совмещения должностей, подчеркивают в ОНФ.

"В новом майском указе президента Владимира Путина есть поручение вывести российскую школу в десятку лучших в мире", - указала член Центрального штаба ОНФ, зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина. – Очевидно, что решение этой задачи невозможно без снижения давления на учительство".

В части доведения заработной платы педагогов до средней в регионе не выполнены и майские указы 2012 года. Чего уж говорить о новых целевых ориентирах, подчеркивают эксперты. В 2014 году средняя заработная плата учителя составляла 30 тыс. рублей, в то время как в среднем по стране она равнялась 32,5 тыс.

Фото: www.globallookpress.com

Мониторинг ОНФ эти выводы подтверждает: 28% учителей в настоящий момент живут весьма экономно: на ежедневные расходы хватает, а покупка одежды и другие затраты уже представляют проблему. "Крайне низкая оплата труда при огромной нагрузке, детей практически нет возможности лечить и кормить", - рассказали "Царьграду" педагоги.

По словам респондентов ОНФ, низкий уровень лишает возможности полноценно отдохнуть, а необходимость экономии сужает "кругозор практически до нуля". "Очень обидно, что оклад учителя практически сравняли с зарплатой обслуживающего персонала", - сетуют работники сферы школьного образования.

"Проведенный ОНФ мониторинг подтвердил то, о чем уже несколько лет говорят педагоги и профсоюз "Учитель" в попытках до "кого-то достучаться", - рассказал "Царьграду" сопредседатель профильного профсоюза Всеволод Луховицкий. По его словам, зарплата учителей выглядит сравнительно высокой только потому, что существует специальная система отчетности, придуманная именно для того, чтобы показать, что зарплата педагогов не самая низкая.

Два разных ребенка

"Что касается разницы в заработной плате по регионам, то и она не является открытием, это определено нашим законодательством, поскольку каждый регион самостоятельно определяет подушевой норматив, общих требований не существует", - отметил В.Луховицкий.

В настоящий момент в разы различаются не только заработные платы учителей, но и финансирование образования в целом, подчеркнул он. "Ребенок в Тульской области и ребенок в Москве – это, с точки зрения власти, два разных ребенка", - отметил Луховицкий.

На изъяны системы оплаты труда педагогов указали в своем майском исследовании эксперты центра Конфедерации труда России по заказу профсоюза "Учитель". Согласно их выводам, которые приводит "Коммерсант", введенное в 2008 году и действующее до сих пор подушевое финансирование школ дает возможность "манипулировать расходами на образование в соответствии с приоритетами региональных властей". При этом сами педагоги не имеют возможности отстоять свои права, считают авторы исследования.

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"Идея реформы заключалась в том, чтобы вместо единой тарифной сетки, при которой зарплата учителя определяется в первую очередь его квалификацией и стажем, использовать новую систему, состоящую из стандартной базовой ставки за ведение уроков и стимулирующей части, зависящей от результатов работы учителя, - рассуждают эксперты. При этом отсутствуют четкие критерии, которые бы увязывали усилия учителя и результаты его учеников".

Такой подход вынуждает учителя не "натаскивать" учеников на результат на экзамене, а комплексно обучать предмету, подчеркнули исследователи.

Отсутствие единых критериев оценки эффективности учителя позволяет осуществлять финансирование образовательной сферы в соответствии с региональными приоритетами, а это приводит к тому, что заработная плата педагогов в разных регионах различается более чем в 4 раза.

Неэффективный "эффективный" контракт

Значения показателей уровня заработной платы в среднем по России по итогам 2017 года соответствуют уровням, обозначенным в майских указах 2012 года, в свою очередь, считают в Министерстве просвещения. С 2013 года в России ведется переход на систему эффективного контракта, в рамках которого в трудовом договоре закрепляются поощрения за эффективную работу, напомнили "Коммерсанту" в ведомстве. По их словам, таким образом оформлены на работу 96,4% сотрудников образовательных учреждений, окончательный переход произойдет уже в этом году.

Одним из механизмов выполнения майского указа считается так называемый "эффективный контракт", но его применение лишь добавляет путаницы в систему расчетов оплаты труда, считают эксперты. "Добавился еще один отчет, стоимость баллов каждый месяц разная, значит, сумма надбавок не зависит от количества проделанной работы", - рассказывают респонденты ОНФ. – "Стимулирующие выплаты упали в размере, нет четкого представления, за что получаешь деньги".

Количество "непонимающих" выросло с прошлогодних 22% до 36% , подчеркивают авторы доклада. По словам госпожи Духаниной, учителя отмечают, что" объем доплат от месяца к месяцу может отличаться в несколько раз, а балл от года к году оценивается по-разному".

Фото: www.globallookpress.com

В свою очередь, в профсоюзе "Учитель" отметили, что не слышали о том, что внедрение эффективного контракта привело к увеличению зарплаты педагогов.

В докладе экспертного центра содержатся предложения по корректировке принципа расчета зарплаты педагогов, с которыми согласны и в профсоюзе. "Прежде всего, мы выступаем за установление единого для всей страны минимума оплаты 18 часов учителя", - указал В.Луховцкий, уточнив, что речь идет о так называемой ставке для учителя, который только начинает работать и не имеет никаких доплат.

"У такого учителя 18 часов должны быть оплачены в размере не меньше чем двойной МРОТ по региону", - сказал он. - Мы настаиваем на том, чтобы это вошло в Закон об образовании, и таким образом регионы будут вынуждены выплачивать хотя бы минимальный объем".

Сейчас за 18 часов в большинстве регионов платят гораздо меньше, заключил В.Луховицкий. И неудивительно, что согласно итогам опроса ОНФ, каждый пятый педагог признался, что подумывает об уходе из профессии со столь серьезной нагрузкой и невысокой зарплатой.