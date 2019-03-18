Секреты воспитания детей по-немецки

Муштра осталась в прошлом. Сегодня к лассическое немецкое воспитание отличается в лучшую сторону. Между тем не все привычки и нормы понятны иностранцу.

Отношение к раннему развитию

В то время как российские дети с рождения учат буквы, счет, иностранные языки и историю искусства, немецкие дошкольники максимально освобождены от дополнительных занятий до тех пор, пока не пойдут в школу.

Не особенно популярны и другие развивающие занятия. А вот спорту, особенно плаванию, уделяется много внимания. При этом разумный максимум для дошкольника — одно-два занятие в неделю.

В школьном возрасте мальчики чаще занимаются футболом, а девочки посещают школу танцев и учатся играть на фортепиано или флейте. Последняя, к слову, в Германии более популярна. Дополнительные занятия, как правило, проходят один-два раза в неделю и отличаются от советской педагогической школы большей мягкостью и гибкостью.



Отношение к здоровью

© Adriano Biondo

Старое доброе «путаясь в соплях, вошел мальчик» — классическая зарисовка обычного дня в немецком саду или школе. Температура до 38 °C, равно как и сопли — кашель — чихание здесь не считаются поводом пропускать учебу. Не то чтобы такое отношение приветствуется в образовательных учреждениях (скорее наоборот), просто добросовестные родители-немцы стараются не пропускать лишний раз работу.

Кроме того, чад стараются закаливать. Самые закутанные на детских площадках дети — русские, на немецких малышах даже в холодную погоду лишь легкие флисовые курточки.

Отношение к безопасности

К безопасности немцы относятся крайне внимательно, ограждая своего (а порой и чужого) ребенка от всего, что может нанести ему ущерб. Велосипед, самокат и ролики у детей до определенного возраста возможны только в сочетании с защитным шлемом. Именно так катаются двухлетние малыши, осваивающие беговел, и десятилетние школьники, рассекающие по улицам на велосипедах или роликах. Нередко можно увидеть целую семейную кавалькаду на разномастных велоприспособлениях, преодолевающую приличные расстояния. При этом малыши могут находиться на некотором отдалении от родителей, но следовать правилам дорожного движения и ценным указаниям старших.

Из любви к безопасности детям до 10 лет можно кататься только по тротуарам, а о правилах дорожного движения неоднократно рассказывают и в саду, и в школе.

Отношение к чистоте

Очевидно, немцы считают, что детство — это время для самовыражения. Поэтому, сдавая ребенка в детский сад, нужно быть готовым к тому, что забрать его оттуда вы сможете в совершенно ином виде. Все, что можно угваздать и заляпать, будет испачкано. Не случайно обязательная часть детского гардероба в дошкольном возрасте — защитный комбинезон и куртка, в которых дети выходят на прогулку, садятся в лужи и валяются в грязи. В течение дня воспитатели не тратят свое время на очищение подопечных, по опыту зная, что это сизифов труд. Нос ребенку в течение дня тоже никто вытирать не будет, равно как и заплетать растрепавшиеся косы. А все это в том числе из-за немецкого отношения к самостоятельности.



Отношение к самостоятельности

Самостоятельность у детей развивают с самого раннего возраста. Уже двухлетние дети, посещающие ясли, должны уметь обслуживать себя, а трехлетние тем более одеваются на прогулку без помощи взрослых. Задача родителей — четко рассказать ребенку, как он сегодня должен экипироваться на прогулку.

Тем не менее у самостоятельности есть и границы. Так, оставлять детей дома одних до достижения 10 лет не рекомендуется законом.



Отношение к школе



Школа в Германии — мероприятие обязательное, пропустить ее без веской причины не выйдет. Уважительная причина должна подтверждаться своевременным оповещением и справкой, иначе на пороге вашего дома вполне может появиться учитель, директор школы или полицейский с вопросом, почему ваш ребенок сегодня не был на уроке. Это трепетное отношение к вопросу сохраняется всегда, даже в последнюю пятницу перед каникулами. Захватить себе один лишний день отдыха не удастся — именно в такие дни в аэропортах дежурят полицейские, отлавливая семейных прогульщиков. Пропуск школы с липовой справкой от врача в таком случае обойдется в строгое предупреждение и €2500 штрафа.



Отношения «дети — родители»



К немецким детям с самого начала относятся как к маленьким взрослым: их учат тому, что есть «можно» и «нельзя», их мнения спрашивают по самым пустяковым поводам, с ними советуются и договариваются. На них практически никогда не повышают голос, не говоря уже о невозможности телесных наказаний. При этом взрослые одновременно следят за тем, чтобы не сползать в роль друзей, оставаясь родителями. Быть может, именно поэтому немецкие дети, вырастая, достаточно успешно встраиваются в общество, заранее усваивая его правила, порядки и нормы.