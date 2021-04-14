5 вещей, которые бесят воспитателя детского сада до нервных колик

Тема поведения и воспитания детей в детском саду всегда одна из самых «горячих». Нередко родители возмущаются стандартизированным «советским» подходом и отсутствием эмпатии у воспитателей. Но и другой стороне есть что ответить на претензии. Что бесит воспитателей детского сада? О чем следует задуматься родителям?

У детей нет элементарных навыков самообслуживания

«Некоторые дети совершенно не подготовлены к детскому саду. Не могут проситься в туалет, не могут держать ложку. Встречаются даже такие, кто не умеет жевать твердую пищу...» — пишет воспитатель.

Моя подруга, которая работает в детском саду, иногда рассказывает некоторые подробности будней воспитателя. Уже никто не удивляется, что ребенок в яслях в 2,5-3 года может носить памперсы или совершенно не умеет пользоваться горшком. Представьте, что из 25 человек таких 10-15. Приходится постоянно следить за мокрыми штанами, вытирать лужи, кормить с ложки. Мало того, что это действительно выматывает, так потом еще приходится выслушивать от родителей о том, что «не уследили и Васенька ходит мокрый».

Детей нужно готовить к детскому саду, не надеясь на то, что здесь он «за компанию» научится всему.

Приводят нездоровых детей

«Я понимаю, что маме надо на работу. Но и всем остальным мамам тоже туда надо. Один сопливый малыш заражает половину группы. И хорошо, если болезнь проходит в легкой форме» — Но и всем остальным мамам тоже туда надо. Один сопливый малыш заражает половину группы. И хорошо, если болезнь проходит в легкой форме» — возмущается воспитатель.

К сожалению, не всегда воспитатель может развернуть ребенка с кашлем или насморком домой. Нередко приводят детей у которых ОРВИ не вылечено со справкой «здоров». Даже если сделать замечание, родители не реагируют или делают вид, что не поняли о чем речь. Зато после — приходится выслушивать претензии других родителей, что в группе больные дети, а они приводят здорового и, естественно, не хотят по 3 раза в месяц сидеть на больничном.

Не учат моральным нормам

«Уже привычная картина – в младших группах большинство дерутся из-за игрушек, кусаются, толкаются. В старших пытаются качать права, наезжают на воспитателя. Никакого уважения к другим детям и старшим. Это возмутительно!» — делятся воспитателя тут и тут .

Отношения между детьми с каждым годом становятся все хуже и хуже. Опытные воспитатели замечают, что дети перестали относиться с уважением к старшему поколению и ни во что не ставят воспитателей, зато все знают о своих правах. И учат этому родители, следующие модной тенденции собственной исключительности.

Моральные принципы, уважение к ближнему, искренняя дружба — остаются за бортом. Дети больше интересуются материальной выгодой, а также выясняют, у кого круче игрушки и гаджеты. Попытки изменить «домашние установки» редко приводят к нужному результату.

Родители-жалобщики, которые качают права

«В каждой группе есть мамы, папы или даже бабушки – неадекваты. Они могут пойти жаловаться не разобравшись в ситуации, вызвать «на разговор» чужого ребенка, не поговорив с воспитателем» — пишут воспитатели.

Новое поколение родителей почему-то активно борется за свои права, но забывает об обязанностях. И детей учат тому же. Вместо того, чтобы договариваться, проявлять дипломатичность и уметь находить компромисс – рвутся на баррикады. Они не понимают, что таким образом подают пример детям, учат их неуважительно относиться к педагогам, решать конфликты силой.

А когда дело касается других детей – верх бестактности, в обход воспитателя угрожать чужому ребенку, не разобравшись в ситуации. Конечно, такое поведение родителей раздражает и приводит к конфликтам, причем не только воспитателями, но и с другими родителями.

Обсуждение за глаза

«Это самое смешное, когда приходит ребенок и говорит: «МарьИванна, у вас попа толстая». Или про чужую маму что-то нелестное. Сразу понятно откуда ноги растут – родители обсуждают других людей дома» — делятся воспитатели.

Обсуждение за глаза неприятно всегда. Даже если очень хочется поговорить на тему внешности и личных качеств воспитателя или других родителей – это надо делать за закрытыми дверями. Ведь неважно какой размер одежды или прическа у того человека, который учит вашего ребенка чему-то новому и интересному, освобождает вам время для работы и на себя. Дети же быстро перенимают эту манеру, и начинают оценивать других по внешности и вещам, а не человеческим качествам.

Работа воспитателя зачастую неблагодарная и тяжелая. Не все родители ценят это, качают права, не помнят о своих обязанностях и возмущаются, если им напомнить о них. Педагогов бесит безответственность главных взрослых для детей – родителей, отсутствие желания уделять время своему собственному ребенку и наплевательское отношение к окружающим.