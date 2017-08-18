



ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ ЗДОРОВО БЫТЬ МАМОЙ

1) Вам никогда не придется придумывать себе занятие

2) Вы перестаете задумываться о смысле жизни

3) Вы уже больше не беременны (по крайней мере на некоторое время)

4) Вы понимаете, что в Вас гораздо больше любви, чем Вы могли бы себе представить

5) Вы можете носить малыша в “кенгуру” или слинге

6) Ощущение маленькой, пушистой головы под вашим подбородком

7) Первые зубы, шаги, слова Ваших детей

8)Маленькие ручки и ножки

9) Огромное количество объятий

10) Улыбка ребенка, обращенная к Вам

11) Первый лепет Вашего ребенка

12) Вы можете поиграть в куклы или с игрушечной железной дорогой

13) Вы можете еще раз пересмотреть все мультфильмы

14) У вас огромное количество картин, которыми можно украсить холодильник и стены

15) Радость, с которой ребенок бежит к Вам навстречу

16) Вы в очередной раз задумываетесь над вопросами: ” Где заканчивается небо? ” и ” Откуда появился первый человек? ”

17) Если Вы кормите грудью, то можно спокойно съесть двойную порцию сладкого и сказать, что это для ребенка

18) Вы будете смотреть на то, как солнце светит сквозь листву вместе с ребенком, а его удивление заставит посмотреть Вас на мир новыми глазами.

19) Вы учитесь делиться - временем, деньгами, вашими мыслями и идеями

20) Вы, наконец, поймете, что очень многое можно делать одной рукой

21) Наконец можно отдохнуть от мыслей только о себе

22) Больше не нужно размышлять над вопросом «Хочу ли я ребенка»

23) В Ваш дом опять приходит Дед Мороз

24) Вы опять будете кормить уточек в пруду

25) Вы можете с большим основанием требовать помощи по дому

26) Пока ребенок не подрастет, он Вам не скажет, что у Вас сегодня плохая прическа

27) Вы никогда не чувствовали себя ТАК хорошо после полной ночи сна

28) Вы можете покупать все эти симпатичные детские вещички

29) Уточки отлично могут украсить ванную

30) Вы знаете имена всех Телепузиков

31) Вы можете петь и танцевать - Вас никто не будет критиковать (ну по крайней мере пока им не исполнится три года)

32) Есть кто-то, на кого можно сбросить вину за беспорядок в квартире

33) Вам не надо объяснять почему на ужин только макароны с сыром

34) Вы гораздо быстрее одеваетесь и принимаете душ

35) У вас улучшаются отношения с родителями

36) Вы начинаете понимать насколько сильно любят Вас Ваши родители

37) Вы бесконечно можете говорить с другими родителями маленьких детей - тема не иссякнет никогда Это, конечно, не главные причины, почему здорово быть мамой!