ПОЛЕЗНАЯ СТАТЬЯ, МАМАМ НА ЗАМЕТКУ!

Как разговаривать с врачом: признаки «хороших» и «плохих» докторов

Многие молодые мамы крайне недовольны своими педиатрами. Может, одна из причин в том, что мы просто не умеем разговаривать с врачами?

Верю – не верю

В основном среди пациентов преобладают две стратегии поведения – безграничное доверие к врачу (это проверенный или рекомендованный друзьями или родственниками специалист, или просто «доктор лучше знает») или полное к нему недоверие. В последнем случае мамы посещают поликлинику в лучшем случае, чтобы сделать прививку, категорически не принимают ничего из того, что прописал участковый педиатр, а за лечением предпочитают обращаться в платные медицинские центры. И это при том, что почти у всех нас есть полис обязательного медицинского страхования, по которому мы имеем законное право на бесплатную медицинскую помощь. Как же сделать врача союзником, а не врагом?

Задавайте вопросы

Предположим, вы пришли с младенцем на плановый осмотр, при этом вас в ребенке ничего не беспокоит, а доктор огорошивает вас непонятными и страшными диагнозами: дисплазия, сколиоз, задержка моторного развития, гипермоторный компонент и т. п. Не поленитесь задать доктору вопросы, чтобы избежать ситуации, когда вы ничего не поняли, а выйдя из кабинета врача, кинулись искать ответ на форумах, испугались и запутались окончательно.

Очень важно спрашивать не только о лекарствах, но и о режиме сна и бодрствования, возможности купать, гулять, ходить в гости и в детские учреждения.

В норме врач должен ответить на все ваши вопросы. Главный документ, регулирующий отношения врача и пациента, – Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан, вступивший в силу в 1993 году. Его не трудно найти в Интернете. Особенно важен для вас раздел VI – Права граждан при оказании медико-социальной помощи. Так, в ст. 31 Основ закреплено право пациента на полную информацию о состоянии здоровья. Там же говорится, что вы имеете право читать свою и ребенка медицинскую карту и требовать выписки оттуда (если же вам непонятен почерк врача, он обязан разъяснить вам суть написанного). Причем общаться с вами врач при этом должен вежливо, так как ст. 30 Основ гласит, что «пациент имеет право на уважительное и гуманное отношение».

ФРАЗЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОМОЧЬ:

❥ Пожалуйста, расскажите мне об этом поподробнее.

❥ Доктор, я очень волнуюсь, не могли бы вы мне сказать об этом еще несколько слов?

❥ Я понимаю, у вас мало времени, но, пожалуйста, разъясните мне, что это значит.

Должно насторожить, если врач не расспрашивает вас о ребенке, о том, как он ведет себя дома с родителями, а делает вывод, основываясь только на фактическом осмотре. Посещение врача – это стресс для малыша, и он может не захотеть демонстрировать чужим дяденьке или тетеньке свои умения и навыки.

Подготовьтесь к визиту

❥ Если вас что-то беспокоит в ребенке и вы собираетесь пойти к врачу, чтобы понять, что не так внимательно понаблюдайте за крохой в течение какого-то времени, чтобы максимально полно рассказать доктору, что именно вам не нравится в поведении и самочувствии младенца.

❥ Если есть какая-то клиническая картина заболевания (кашель, насморк, слезоточивость, повышенная потливость и т. д.), перечислите все симптомы как можно подробнее.

❥ Если речь идет о какихто проблемах в поведении, всегда начинайте свой рассказ с положительных моментов в развитии малыша. Тогда врач поймет, что вы не просто тревожная мамаша, а наблюдательный человек и ваши сомнения, скорее всего, обоснованны. Кроме того, при назначении лечения врач будет ориентироваться на то, чтобы не нарушить уже имеющиеся навыки.

❥ Избегайте «вопросов в дверях», когда уже у выхода вы вдруг вспоминаете: «А еще у моего Васеньки ужасный кашель по ночам». В этом случае врач наверняка не сможет ответить вам обстоятельно и, скорее всего, посоветует прийти еще раз на следующий день.

Делитесь сомнениями

❥ Если вы уже начитались в Интернете страшилок и боитесь, что у вашего крохи подтвердится самый ужасный, на ваш взгляд, диагноз, а доктор про это ничего не говорит, не стесняйтесь спросить: «Доктор, а может быть, у моего ребенка…?» Врач развеет ваши сомнения и, в случае необходимости, посоветует обратиться за консультацией к дополнительным специалистам. Согласитесь, это намного лучше, чем мучиться, ища подтверждение вашей гипотезы на форумах.

❥ Если же врач утверждает, что все в норме, требуйте, чтобы он показал это на ребенке. К примеру, вам кажется, что тонус повышен или кроха не фиксирует взгляд на предмете – хороший специалист сможет доказать на деле, что это не так.

Не стесняйтесь обратиться за дополнительной консультацией

❥ Если вас категорически не устраивают рекомендации вашего врача, вы можете обратиться за консультацией к другому специалисту – к педиатру в другой клинике или к узкому специалисту для уточнения диагноза. Согласно ст. 30 Основ, «пациент имеет право на проведение по его просьбе консилиума врачей и консультаций других специалистов». Не поленитесь собрать мнения нескольких специалистов, здоровье вашего крохи того стоит.

❥ В поликлинике и больнице вы имеете право не только на выписку, но и на полную ксерокопию истории болезни со всеми результатами анализов, исследований, заключений и пр.

ВАЖНО! Иногда врачи назначают младенцам препараты, в аннотации к которым не сказано, что они разрешены для детей младше года. Мамы узнав об этом, просто не дают лекарство ребенку. Однако по словам самих медиков, зачастую сведения о том, что препарат безопасен для грудных детей, получены опытным путем - его успешно применяли в течение длительного времени, потому что разрешенных действенных аналогов нет. В аннотации же к препарату разрешенность для младенцев не отмечена, потому что внести изменения в утвержденный на разных уровнях текст достаточно сложно и дорого и не все фармкомпании идут на это.

Что делать, если ваши права нарушили

❥ Для начала вежливо напомните медицинским работникам о своих правах (для этого лучше запастись распечаткой соответствующих статей российского законодательства). Конструктивный диалог может принести больше пользы, чем агрессия. Плакать, кричать, устраивать истерику не стоит. Впоследствии, при разборе случая, это будет истолковано не в вашу пользу.

❥ Если же это не сработало, пишите жалобу на имя главврача с указанием того, что именно вам не понравилось и какие ваши права были ущемлены.

❥ Звонить с жалобами можно в страховую компанию, выдавшую вам полис ОМС, Фонд ОМС, Департамент здравоохранения вашего города или в прокуратуру (в зависимости от тяжести нарушений).

❥ Не поленитесь написать жалобы с перечислением всех нарушений и требованием письменно сообщить вам о принятых мерах, причем отдельно – в прокуратуру, отдельно – в страховую компанию, отдельно – в организцию, которой подчиняется данная больница. В жалобе выделите просьбу НЕ ПЕРЕСЫЛАТЬ документ для рассмотрения в заинтересованное в сокрытии нарушений учреждение (ту самую больницу).

Не стоит доверять форумам

Наверное, весь Интернет облетела история про маму 4-месячной девочки, которая вместо того, чтобы пойти к врачу, когда ее дочь серьезно заболела, стала спрашивать, что ей делать, на форуме. Спектр советов разнился от «жди, все само пройдет», до «дай ей попить ромашки». В итоге через несколько дней девочка умерла. А ведь при своевременной помощи ее вполне можно было спасти.

Искать правды на форумах – дело неблагодарное. Лучше не полагаться на советы незнакомых людей. К тому же часть сообщений (под обычными никами) написана клиниками, которые хотят прорекламировать себя – поэтому вовсе не факт, что хвалебный пост тому или иному врачу или клинике не является заказным.

Другая часть сообщений написана людьми, которые не могут отличить хорошее от плохого. Так, молодые мамы ругают роддома, если там с ними невежливо разговаривали нянечки или им пеленок не хватало, при этом совершенно не беря во внимание, что вышли они оттуда с совершенно здоровым ребенком. Другой же роддом будут хвалить, так как там вышколенный персонал и еда из ресторана. А что ребенок, к примеру, получил инфекцию, как-то забывают.

Список вопросов к врачу

❥ Что это за болезнь? Скажите еще раз по буквам – я записываю.

❥ Покажите, пожалуйста, проявления этой болезни у моего ребенка.

❥ Какие исследования нужно сделать, чтобы подтвердить диагноз?

❥ По какой причине могло начаться забо- левание?

❥ Какие меры профилактики стоит предпринять? (Это особенно важно, если в доме находится несколько детей. Нуж- но ли, например, второго ребенка отправить на время к бабушке?)

❥ Как болезнь будет развиваться дальше, чем она грозит моему ребенку? Могут ли остаться необратимые последствия?

❥ Как вы планируете лечить малыша – почему именно этими препаратами, а не другими?

❥ Вы часто сталкивались с этой болезнью в своей практике?

❥ Может быть, стоит проконсультировать- ся с узким специалистом по этой проблеме?

Есть объективные и субъективные способы диагностики. К объективным относят анализы и аппаратные методы исследования (рентген, УЗИ, МРТ), а к субъективным – то, что видит и чувствует врач, исходя из своего опыта и знаний: повышенный мышечный тонус, специфический запах от тела ребенка, отсутствие концентрации взгляда и пр. Если необходим анализ или исследование, попросите направление на него. Врач не должен воспринимать неадекватно желание пациента проверить его диагноз и получить еще одно мнение специалиста.

❥ Как на это заболевание смотрят в миро- вой практике?

❥ Какие еще есть способы лечения этого за- болевания, кроме тех, что назвали вы?

❥ Что будет, если ребенка не лечить? Каков позитивный и негативный прогноз?

❥ Какие побочные эффекты возможны у назначенных препаратов?

❥ Как лечение может сказаться на поведении, пищеварении, эмоциональной и интеллектуальной сфере ребенка?

❥ Если врач назначил вам какое-то слож- ное или дорогостоящее исследование, стоит спросить: «Зачем нужен это тест? Как к нему подготовиться? Какие могут быть последствия? Сколько он длится по времени? Что при этом будет чувствовать мой ребенок? Сколько стоит тест?»