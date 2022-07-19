ГРЯЗНЫЕ ТАЙНЫ ШКОЛ РОССИИ: ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ГРОЗИТ СТАТЬ УГОЛОВНЫМ

Лицей "Ковчег XXI" избавился от директора, запрещавшего детям любить Россию. Однако теперь грязные тайны школ России грозят стать ещё и предметом уголовного расследования.

Некрасивая история, произошедшая в подмосковном лицее "Ковчег XXI"? получила продолжение. Странным и, если уж говорить честно, преступным оказалось поведение директора школы Рустама Курбатова.

Директор, напомним, принял целый ряд антироссийских распоряжений для лицея. Например, запретил флаг и гимн, а также добавил, что День Победы в свете спецоперации России на Украине должен стать исключительно "домашним праздником" - то есть в школе никаких торжеств не будет, мол, если хотите, отмечайте тихо дома. Действия Курбатова незамеченными не остались. О проблеме в школе рассказали сами родители, а затем на общем собрании учредителей лицея "Ковчег XXI" было принято решение об увольнении директора.

По фактам выявленных нарушений прокуратурой Московской области 4 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, Курбатов привлечён к административной ответственности. Однако люди требовали и возбуждения в отношении Курбатова уголовного дела. Однако решения приняты не были.

Тут стоит отметить, что "Ковчег XXI" - платное учреждение, и родители надеялись, что их дети получат лучшее образование, а не "подцепят" идеи, интересные именно Курбатову. Вместо образования мамы и папы столкнулись с ожесточёнными спорами, которые директор вёл в социальных сетях и общих чатах. Когда стало ясно, что за содеянное придётся отвечать, Курбатов свои сообщения стёр. Однако сохранились скриншоты переписок, и в сказанном прослеживается и возможность уголовного преследования.

https://vk.com/video-75679763_456273406

Несмотря на имеющиеся факты и на широкое возмущение общественности, в отношении Курбатова УМВД России по г.о. Красногорску было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. На это обратил внимание депутат Госдумы Александр Бородай, о чём рассказали в Обществе "Царьград":

В связи с данным отказом в прокуратуру Московской области поступило обращение от депутата Государственной Думы Бородая Александра Юрьевича. Реакцией на обращения Бородая стала отмена прежнего решения и направление материалов для дополнительных проверочных мероприятий под контролем прокуратуры Московской области. Надеемся, благодаря повторному разбирательству по данному преступлению Курбатов не сможет уйти от ответственности и понесёт заслуженное наказание! Русофобы и предатели должны отвечать по всей строгости закона!

Напомним, в рамках собственного расследования Царьград также разбирался в истории Курбатова. Все детали - в материале "Русских на колени: Смелый ученик раскрыл грязные тайны школ России". В том числе одному из учеников в школе запрещали надевать футболку с буквой Z. Мол, это пропаганда... Более того, один из учителей даже публично унижал ученика, настаивая, что патриотическая позиция ребёнка неверна.