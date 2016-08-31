Легкий макияж на 1 сентября: 4 шага к красоте

О том, как правильно сделать легкий мейкап ученицам старших классов, рассказывает визажист Роман Карабут. И дополнительный бонус – советы от телеведущей Екатерины Токаревой.

Роман Карабут

визажист

Сохраняем очарование юности

Подчас подростковый макияж выглядит нелепо из-за того, что девушки хотят казаться старше своих лет. При этом они забывают о том, что чрезмерное количество косметики перекрывает их главное преимущество – очарование юности.

Шаг 1 – подготовка кожи

Скрываем недостатки. Перед тем как нанести макияж, кожу необходимо обезжирить лосьоном и нанести тонкий слой увлажняющего крема. Прыщики и покраснения можно скрыть при помощи корректора. Но ни в коем случае нельзя замазывать их большим количеством тонального крема или маскировать пудрой. Это может дать обратный эффект – сделать небольшие изъяны еще заметнее, вызвать аллергическую реакцию и спровоцировать воспалительные процессы. Чтобы пятнышки от корректора не контрастировали с основным цветом лица, их нужно наносить «вибрирующими» движениями, а затем аккуратно растушевать.

Убираем темные круги под глазами. Юные леди, как правило, плохо спят перед волнительным событием. И чтобы замаскировать этот недостаток, можно воспользоваться консилером.

Ровный тон. Затем на лицо наносится основа – тон. В составе такого средства должно содержаться минимальное количество консервантов, красителей, масел и жиров. При покупке тональной основы обратите внимание на состав – там должно быть отмечено, что средство «некамедогенно». Наносите базу специальным спонжем и хорошо растушевывайте, чтобы скрыть границы.

Матовый оттенок. Поверх основы можно нанести немного пудры. Желательно, чтобы она также была органической.

Мейкап: Роман Карабут

Шаг 2 – внимание глазам

Дневной макияж для глаз также должен быть минимален. Никаких темных оттенков и жирных стрелок. Предпочтение нужно отдать бежевым, пастельным тонам, в зависимости от того, в чем девушка собирается пойти. Можно использовать мятные или лимонные оттенки.

Покрываем подвижное веко более светлым оттенком;

В складку в уголке глаза добавляем более темные тени той же цветовой гаммы;

Растушевываем границы;

Любительницам стрелок можно аккуратно нарисовать их черным лайнером либо воспользоваться карандашом угольного или темно-коричневого цвета;

Выбирайте тушь черного, серого либо коричневого цвета. Зеленую и синюю лучше приберечь для дискотеки;

Перед тем как нанести тушь, немного припудрите реснички – тогда они будут казаться пышнее;

Наносите тушь снизу вверх плавными движениями. Нижние реснички красить не нужно;

Что касается бровей, то их тоже можно немного подчеркнуть – либо специальным карандашом светло-коричневого цвета, либо тенями того же оттенка.

Шаг 3 – губы

Именно на первое сентября я бы сказал «нет» помаде! Слишком яркие губы будут перетягивать на себя все внимание. Кроме того, юным особам совсем не обязательно придавать своим и без того ярким губам дополнительную насыщенность. Достаточно лишь подчеркнуть их прелесть блеском для губ, который может быть как с оттенком – персиковым, нежно-розовым, малиновым, – так и бесцветным.

Шаг 4 – последний штрих

Когда основные элементы макияжа уже нанесены, остается добавить несколько завершающих штрихов. Легкими движениями широкой кисти нанесите на линию скул рассыпчатые румяна. Выбирайте светлые, нежные тона – например, персиковый.

Девочки средних классов

И несколько советов мамам девочек 10-13 лет: ведь им тоже хочется блистать на линейке 1-го сентября, поэтому они могут тайком «распотрошить» мамину косметичку. Запретами и нравоучениями мало чего добьетесь, гораздо проще приобрести набор декоративной косметики для девочек. Туда могут входить: блеск для губ, лак для ногтей, пудра и тени. Если научить дочку пользоваться всем этим правильно, нет ничего страшного в том, что она немного подчеркнет губы блеском и едва коснется ресничек тушью, собираясь на важное мероприятие.

Екатерина Токарева

телеведущая

Советы от телеведущей и молодой мамы Екатерины Токаревой

Девушки, будьте уникальными! Я бы не советовала, например, маскировать веснушки – в них проявляется особенная неповторимость. Но если они все-таки вызывают беспокойство, достаточно перед каждым выходом на улицу просто пользоваться кремами с высоким УФ.

Этих средств лучше избегать:

густых средств для макияжа: тональники, тени, румяна;

подводок для глаз;

плотных помад;

накладных ресниц;

покрашенных бровей – за бровями вполне можно ухаживать при помощи фиксирующего геля.

Натуральному макияжу – «да»!

Макияж для молодой девушки изначально предполагает естественность, поэтому цветовая гамма средств должна максимально совпадать с оттенком кожи: при холодном тоне подходят помада и румяна розоватых оттенков, при теплом – персиковых. Тени для век стоит выбирать также по принципу большей нейтральности – от молочных, телесно-бежевых до светло-коричневых, золотистых и светло-серых. Юным девушкам любого типа подойдут молочные тени – они практически незаметны на веках, но при этом создают эффект выразительности глаз. И коричневая тушь, которая подходит и брюнеткам, и блондинкам, и рыжим.