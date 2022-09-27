ЦИФРОВОЕ НЛП ДЛЯ ПЕРВОКЛАШЕК: КАК ДЕТЕЙ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАТЯГИВАЮТ В «МЕЖДУНАРОДНУЮ КИБЕРШКОЛУ БУДУЩЕГО»

Всколыхнувшее общество массовое убийство детей и учителей в школе Ижевска заставляет родителей обратить пристальное внимание на навязываемые школами кибер-новшества. Так, родительская общественность в Обнинске и других городах Калужской области бьет тревогу: теперь и в их регион пришла кибершкола Kiber One, где детей «обучают» мягким навыкам и IT-профилю (а также ИИ, виртуальной реальности и т.д.) перед экраном монитора – причем они получают некие секретные приглашения от «тайного киберменеджера» уже с первого класса. Выглядит все это как идеально заточенная под детей социнженерия – тут же сообщается, что родителям вообще необязательно участвовать в образовательном процессе. А самое главное – проект имеет награды от ООН и ЮНЕСКО, разве ж могут эти глобальные структуры продвигать что-то плохое?! Интересно, что юрадреса компании-«кибершколы» в брошюре не указано, зато она содержит большой соблазн для детей – стать участниками некого секретного действа, да еще и очень прогрессивного. Увы, ФГОС 3.0 подразумевает приход в школы вот таких цифрочастников, так что родители должны быть предельно бдительны.

Многие независимые эксперты опасались, что под соусом «цифровой гигиены» школьникам будут впаривать очередные онлайн-платформы, и эти опасения полностью оправдались.

Но мало кто думал, что все будет проходить так топорно, как с частным международным проектом Kiber One, приглашение в который ученикам начальных классов раздают в «секретном порядке» прямо на занятиях. И родителям сложно сразу отфильтровать вот такую рекламу, которую раздают, срывая традиционный образовательный процесс. И ребенок, конечно, захочет связаться с «тайным киберменеджером» по предлагаемому ему «секретному паролю».

Особенно примечательно, что раздавать эти проспекты поручили старшеклассникам – очень похоже на незаконное использование труда несовершеннолетних. Но прокуратуру это навряд ли заинтересует – ведь с руководством школы все согласовано.





Как видим, «киберменеджерам» контроль со стороны родителей совсем не нужен, поэтому в яркой брошюре даже не упоминается, что ребенок должен посоветоваться с мамой и папой. Цифровизаторы напрямую вербуют себе адептов среди детей, вовлекая их параллельно в свои бизнес-прожекты. Специально для самых маленьких все как бы окутано тайной, а потом «тайный киберменеджер» подсаживает детей на игру Minecraft (есть огромный риск ухода в эту метавселенную с головой –кстати, именно там провел более 450 часов казанский убийца Галявиев, устроивший массовый расстрел в учебном заведении), навязывает якобы полезное использование гаджетов, а также направляет на стезю «цифровых навыков и IT-профессий». И конечно призывает вербовать своих друзей через тайный пароль – в худших традициях сетевого маркетинга.

Из проспекта мы узнаем, что речь идет о «первой международной кибершколе будущего для нового IT-поколения» Kiber One, и этот проект в 2020 г. был признан лучшим в сфере цифрового образования для детей Генассамблеей ООН и ЮНЕСКО. А также его поддерживают корпорации Microsoft, Samsung (они же – флагманы «цифровой трансформации» образования на планете) и метавселенная Roblox. У конторы есть офисы в Екатеринбурге, США и Сербии, а ее франшизу рекомендует Сбербанк трансгуманиста Германа Грефа, что само по себе является отличной антирекламой.

Самое главное, что проект продвигается с явной ложью и подменой понятий.

На самом деле цифровые технологии не объединяют людей, как божатся их лоббисты, не учат их коммуницировать – все с точностью до наоборот. Они лежат в основе десоциализации и разобщения граждан. Они не мотивируют детей задавать вопросы, а формируют т.н. примитивное клиповое сознание, когда «на все вопросы ответит «Википедия» или Google». Они не стимулируют креативное мышление, а напротив – дебилизируют подростков, о чем пишут мировые светочи науки психиатр Манфред Шпитцер, биолог и философ Арик Сигман, и российские популяризаторы их идей вроде топ-менеджера Сбера методолога Андрея Курпатова.

Мягкие навыки, отсутствие контроля родителей, «онлайн»-обучение перед экраном монитора без живого педагога – все точно по методичкам ОЭСР, Всемирного банка, и конечно же по форсайтам «наших» глобалистов Дмитрия Пескова и Павла Лукши.

И тут же – вовлечение в «киберспорт», а точнее – подсаживание на иглу токсичных для здоровья и психики компьютерных игр.

В целом, эта история с цифровой «кибершколой» - прекрасная иллюстрация того, что будет твориться в образовательных учреждениях после незаконного внедрения ФГОС 3.0 (неслучайно родители прозвали его «цифровым ФГОСом»), который легализует доступ в школы посторонних лиц в виде поставщиков контента, и ими могут быть не только отечественные предприниматели, но также иностранные граждане и организации (!).



Чиновники от образования на местах вряд ли защитят нас от этого цифрового беспредела, а подобранные ими кадры в виде школьных директоров, которые все как один «современны, продвинуты» и повернуты на цифре – тем более. Так что родителям пора выходить на первый план и помнить, что по закону они имеют преимущественное право голоса в вопросах образования своих детей, а также являются полноценными участниками образовательных отношений. Без вашей воли никаких «цифровых платформ» в жизни ребенка быть не может. Внимательно фильтруйте все «наживки» от цифровых евангелистов и посылайте их по известному адресу.

РИА Катюша