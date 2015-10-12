Чудо-тыква: осенние рецепты для красоты и здоровья

Фото: Алексей Бородин



Тыква – это настоящий кладезь полезных веществ. В ней содержатся практически все витамины и микроэлементы, необходимые человеку: А, Е, С, D, К, PP, F, T, витамины группы В, железо, кальций, калий, магний, фтор, медь, цинк, фосфор, йод. Кроме того, в тыкве есть белки, жиры, глюкоза, сложные углеводы, клетчатка, пектины. Круглобокая красавица – лидер среди овощей по содержанию железа, превосходит морковь по количеству каротина, а по содержанию аминокислот может сравниться с куриными яйцами. При этом тыква удивительно низкокалорийна – всего 22 ккал на 100 граммов – мечта худеющих!

На пользу всей семье

Полезные свойства тыквы многочисленны: она выводит из организма лишнюю жидкость, холестерин и токсины, повышает иммунитет, стимулирует работу кишечника, снижает кислотность, помогает усваивать тяжелую пищу, активирует работу печени и почек, укрепляет стенки сосудов, помогает снизить давление, укрепляет зрение, предотвращает кариес, благотворно влияет на нервную систему: успокаивает, активизирует внимание, улучшает сон. Регулярное употребление тыквы улучшает цвет лица, укрепляет волосы и ногти. При наружном применении тыква помогает избавиться от морщин и угревой сыпи.

Но употреблять тыкву можно не всем. Этот овощ под запретом для тех, у кого гастрит с пониженной кислотностью, кишечные колики, сахарный диабет первого типа.

В полную силу полезные свойства тыквы проявляются при употреблении этого овоща сырым, но и при варке, жарке и запекании в тыкве остается еще много важных элементов. Тыква хорошо хранится и может послужить основой для полезных блюд в течение всей зимы. Из полезного овоща можно делать салаты, гарниры к мясным блюдам, супы-пюре, каши, начинки для пирогов, пирожков, кексы, цукаты, соусы, варенье и соки. Тыква отлично сочетается со многими специями, а ее природная сладость позволяет снизить количество сахара или вовсе обойтись без него.

Тыквенные лакомства



Фото: Алексей Бородин





Если в вашем холодильнике залежи тыквы, самое время приниматься за кулинарные эксперименты. Тыква вареная, печенная и даже жареная – это всегда вкусно. Она несомненно придаст привычным блюдам изюминку. Не знаете, что приготовить из тыквы? Мы предлагаем простые рецепты на все случаи жизни.

Вегетарианский плов с тыквой

Ингредиенты

· Растительное масло (100 мл)

· Лук очищенный (150 г)

· Морковь очищенная (150 г)

· Мякоть сладкой тыквы (200 г)

· Рис длиннозерный (300 г)

· Соль, куркума, зира, барбарис, шафран, изюм – по вкусу

Способ приготовления

1. Заранее промойте и замочите рис. Лук нарежьте перьями, положите в казан в раскаленное масло, посолите, посыпьте куркумой и жарьте на сильном огне до золотистого цвета, помешивая.

2. Морковь нарежьте тонкими брусочками, положите ровным слоем поверх лука, посыпьте зирой, барбарисом и изюмом, влейте стакан воды, убавьте огонь до среднего, накройте казан крышкой и оставьте на 15-20 минут, до тех пор, пока морковь не станет мягкой.

3. Поверх моркови выложите слой тыквы, порезанной небольшими кубиками. Сверху – слой промытого риса. Затем посыпьте все солью – половина столовой ложки. Влейте горячую воду так, чтобы масло всплыло над рисом. Готовьте плов без крышки 15-20 минут, слегка перемешивая рис, пока вода не испарится. Накройте казан крышкой, отключите нагрев и оставьте настояться на несколько минут. Тыквенный плов можно перемешать в казане, а можно подавать слоями.

Пшенная каша с яблоками, клюквой и тыквой

Ингредиенты

· 1 стакан пшена

· Тыква сладкая (200 г)

· Яблоко кислое (1 шт.)

· Клюква (2-3 ст.л.)

· Сахар или мед (1-2 ст.л.)

· Соль (1/3 ч.л.)

· Сливочное или растительное масло – по вкусу

· Варенье или мед для подачи – по вкусу

Способ приготовления

1. Духовку разогрейте до 180°С. Пшено несколько раз промойте проточной водой, а затем обдайте кипятком, положите в керамическую емкость для запекания, залейте двумя стаканами холодной воды.

2. Добавьте ягоды и тыкву с яблоком, нарезанные одинаковыми кусочками. Приправьте солью и сахаром, добавьте немного масла, накройте крышкой и запекайте около часа. Подавайте пшенную кашу горячей, полив медом или вареньем.

Открытый пирог с тыквой

Ингредиент для теста

· Мука (200 г)

Сливочное масло (100 г)

· Мелкий сахар или сахарная пудра (50 г)

· Яйцо (1 шт.)

· Соль (1 щепотка)

Ингредиенты для начинки

· Мякоть сладкой мускатной тыквы (500 г)

· Нежирные сливки или жирное молоко (250 мл)

· Коричневый сахар (100 г)

· Яйцо (1 шт.)

· Ваниль (1 стручок) или палочка корицы

Способ приготовления

1. Тесто приготовьте заранее: муку, сахар и соль порубите ножом с нарезанным кубиками холодным маслом и разотрите вилкой в крошку. Добавьте холодное яйцо и быстро замесите плотное тесто. Уберите его в холодильник на 30-40 минут.

2. Тем временем приготовьте начинку: нарежьте тыкву небольшими кусочками, положите в толстостенную кастрюлю, залейте сливками или молоком, добавьте сахар и целую палочку корицы или разрезанный вдоль стручок ванили вместе с выскобленными из него семенами. Доведите смесь до кипения и варите на слабом огне 20-30 минут.

3. Удалите корицу или кожуру ванили, пюрируйте смесь до однородной массы и охладите. Отдельно взбейте яйцо и понемногу добавьте к нему тыквенное пюре.

4. Остывшее тесто разомните по широкой форме для выпечки, формируя бортики. Накройте тесто бумагой для выпечки, всыпьте груз – фасоль, рис или специальные шарики – и выпекайте 15 минут при 200°С. Аккуратно удалите бумагу с грузом.

5. Перелейте в основу тыквенное пюре, снизьте температуру духовки до 160°С и выпекайте еще 30-35 минут. Готовый пирог остудите, чтобы начинка полностью загустела.

Тыквенное варенье без сахара





Ингредиенты

· Мякоть сладкой тыквы (1 кг)

· Апельсин (1 шт.)

· Лимон (1 шт.)

· Палочка корицы

· Имбирь свежий (1-2 см)

Способ приготовления

1. Тыкву нарежьте небольшими кусочками, положите в кастрюлю вместе с корицей.

2. Апельсин и лимон тщательно промойте щеткой, нарежьте вместе с кожурой дольками и измельчите в блендере. Имбирь натрите на терке.

3. Залейте цитрусовым пюре тыкву, добавьте имбирь и полстакана воды. Доведите смесь до кипения и варите на самом слабом огне, изредка помешивая, до мягкости тыквы. Если тыква еще не размягчилась, но начала пригорать, добавьте еще немного воды.

4. Когда все кусочки тыквы размягчатся, достаньте палочку корицы и пюрируйте варенье погружным блендером. Готовое варенье переложите в ошпаренные кипятком банки и храните в холодильнике. Срок хранения этого варенья – не больше месяца.

Тыквенный сок с ягодами

Ингредиенты

· Сладкая тыква (1 кг)

· Крыжовник, смородина, вишня или черника (1 кг)

· Сахар (300 г)

Способ приготовления

1. Тыкву нарежьте кусочками. При помощи соковыжималки выжмите сок из тыквы и ягод, добавьте сахар, перемешайте до растворения и сразу же пейте.

2. Для длительного хранения разлейте свежеприготовленный сок по банкам, стерилизуйте в течение 20 минут и закатайте прокипяченными крышками.