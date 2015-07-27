Несовершеннолетний ребенок и права на наследство: что нужно знать опекуну?

Чуть ли не каждый день разражаются скандалы, связанные с тем, что опекуны каким-то не таким образом воспользовались средствами несовершеннолетнего наследника. Так, буквально на днях суд вынес приговор жителю Ханты-Мансийска, который снял со счета опекаемого ребенка 400 тыс. рублей. Деньги мужчина вернул, но три года условно все равно получил.

Суть в том, что не всегда опекуны пользуются средствами ребенка по злому умыслу. Часто это происходит от банальной юридической безграмотности. Чтобы максимально прояснить все вопросы, касающиеся наследства ребенка, опекуном которого вы являетесь, мы обратились к юристу Анне Тарасенковой.

Право на наследство имеет?

Несовершеннолетние, не достигшие 18-ти лет, вправе наследовать наравне со взрослыми. Однако есть ряд нюансов, связанных с тем, что наследник все-таки ребенок. По общему правилу, принять наследство может только полностью дееспособный человек, т. е. достигший 18 лет.

Это правило не применяется в случае, если человек вступил в законный брак до своего совершеннолетия или является эмансипированным подростком. Эмансипация несовершеннолетнего – это объявление его полностью дееспособным посредством решения органов опеки и попечительства или же суда по достижении шестнадцатилетния.

Впрочем, давайте отталкиваться от общих правил. Итак, все сделки от имени ребенка, не достигшего 14 лет, совершаются его родителями (опекунами, попечителями). Вступление в наследство не является исключением. Соответственно, подросток старше четырнадцати, но младше восемнадцати лет может заключать сделки, в том числе и вступать в наследство лично, но только с согласия законного представителя (одного из родителей, попечителя, опекуна).

К сожалению, при оформлении наследства, особенно с участием несовершеннолетних, возникает множество спорных вопросов и даже конфликтных ситуаций.