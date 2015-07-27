Несовершеннолетний ребенок и права на наследство: что нужно знать опекуну?

Анна Тарасенкова
Чуть ли не каждый день разражаются скандалы, связанные с тем, что опекуны каким-то не таким образом воспользовались средствами несовершеннолетнего наследника. Так, буквально на днях суд вынес приговор жителю Ханты-Мансийска, который снял со счета опекаемого ребенка 400 тыс. рублей. Деньги мужчина вернул, но три года условно все равно получил.
Суть в том, что не всегда опекуны пользуются средствами ребенка по злому умыслу. Часто это происходит от банальной юридической безграмотности. Чтобы максимально прояснить все вопросы, касающиеся наследства ребенка, опекуном которого вы являетесь, мы обратились к юристу Анне Тарасенковой.
Право на наследство имеет?
Несовершеннолетние, не достигшие 18-ти лет, вправе наследовать наравне со взрослыми. Однако есть ряд нюансов, связанных с тем, что наследник все-таки ребенок. По общему правилу, принять наследство может только полностью дееспособный человек, т. е. достигший 18 лет.
Это правило не применяется в случае, если человек вступил в законный брак до своего совершеннолетия или является эмансипированным подростком. Эмансипация несовершеннолетнего – это объявление его полностью дееспособным посредством решения органов опеки и попечительства или же суда по достижении шестнадцатилетния.
Впрочем, давайте отталкиваться от общих правил. Итак, все сделки от имени ребенка, не достигшего 14 лет, совершаются его родителями (опекунами, попечителями). Вступление в наследство не является исключением. Соответственно, подросток старше четырнадцати, но младше восемнадцати лет может заключать сделки, в том числе и вступать в наследство лично, но только с согласия законного представителя (одного из родителей, попечителя, опекуна).
К сожалению, при оформлении наследства, особенно с участием несовершеннолетних, возникает множество спорных вопросов и даже конфликтных ситуаций.
На что рассчитывать несовершеннолетнему
Впрочем, кто бы что ни говорил, но власти пытаются защитить детей, в том числе и в наследственной сфере. К примеру, ребенок, потерявший одного из родителей, вправе рассчитывать на обязательную долю (часть имущества, равную остальным долям), причем, что немаловажно, независимо от того, находились мать и отец в зарегистрированном браке или нет (необходимо лишь, чтобы умерший наследодатель был указан в свидетельстве о рождения ребенка как отец).
Если же наследование проходит по завещанию, то несовершеннолетний, даже если не был в него внесен, имеет право на свою обязательную долю в наследуемом имуществе. Притом отсудить долю наследства он может даже после того, как справит 18-летие, если докажет, что на момент смерти наследодателя еще не был совершеннолетним.
Если же если в завещании была названа часть имущества, меньшая, чем обязательная, то она должна быть увеличена до размера обязательной части. Не имеет значения, кто при этом подал заявление: закон признает ребенка (подростка) вступившим в наследство.
Наследство во вред
Но может случиться такая история: ребенок получает в наследство имущество, владение которым не совсем отвечает его интересам. К примеру, ребенок страдающий астмой, получает жилье в центре Москвы, где находиться небезопасно даже аборигенам.
Если родитель считает, что та или другая операция противоречит интересам ребенка, он может от имени несовершеннолетнего отказаться от его части имущества. Для этого необходимо письменное разрешение органа опеки и попечительства. Если человеку уже исполнилось 14 лет, то он может самостоятельно отказаться от наследства, но для этого требуется или согласие родителей (попечителей, опекунов), или согласие органа опеки.
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