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Вареники с картошкой

Рецептов вареников с картошкой существует множество. Причем вариации касаются как начинки, так и самого теста. Кто-то готовит последнее на воде, кто-то не использует яйца, кто-то добавляет в него и соль, и сахар. С начинкой тоже не все так просто: картошка иногда дополняется грибами, зеленью и даже беконом. На вкус и цвет, как говорится, товарищей нет! Здесь же представлена классическая версия рецепта вареников, в состав которых входит только мятая картошка и жареный лук. Ну а тесто мы предлагаем готовить на молоке с добавлением яиц — просто потому, что так получается вкуснее и нежнее.

Вареники с картошкой 
ИНГРЕДИЕНТЫ
Для начинки:
  • картофель – 500 г
  • лук репчатый – 1 шт.
  • масло растительное – 2 ст.л.
  • соль
  • свежемолотый черный перец
  • масло сливочное - 50 г
Для подачи:
  • масло сливочное – 20 г
  • сахар – 1/2 ч.л.
  • зеленый лук для подачи
  • соль
  • лук репчатый – 1 шт.
Для теста:
  • мука пшеничная – 270-300 г
  • яйцо – 1 шт.
  • молоко – 100 мл
  • соль - 1/2 ч.л.
  • масло растительное - 2 ст.л.

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1
Фото приготовления рецепта: Вареники с картошкой, шаг №1
Картошку для вареников тщательно вымыть, затем очистить. Сложить клубни в кастрюлю и залить водой. Поставить на плиту и довести до кипения. Варить на слабом огне 30 минут.
Шаг 2
Фото приготовления рецепта: Вареники с картошкой, шаг №2
Приготовить тесто для вареников с картошкой. Просеять 270 г муки с солью. Смешать с яйцами, молоком и 2 ст. л. растительного масла. Вымесить однородное крутое тесто, При необходимости, подсыпать еще немного муки. Скатать тесто в шар, положить в миску, накрыть и оставить на 30 мин.
Шаг 3
Фото приготовления рецепта: Вареники с картошкой, шаг №3
Лук для начинки вареников с картощкой очистить и мелко нарезать. Разогреть сковороду с растительным маслом и обжарить лук до золотистого цвета, часто помешивая, около 6 мин.
Шаг 4
Фото приготовления рецепта: Вареники с картошкой, шаг №4
С готовой картошки слить воду, вернуть кастрюлю на плиту и немного подсушить картофель. Затем размять в пюре со сливочным маслом. Добавить обжаренный лук, посолить, поперчить и перемешать.
Шаг 5
Фото приготовления рецепта: Вареники с картошкой, шаг №5
Тесто для вареников раскатать в тонкий пласт. Вырезать из него кружки диаметром примерно 7 см. Разложить по кружкам начинку, сложить их пополам и влажными руками защипать края.
Шаг 6
Фото приготовления рецепта: Вареники с картошкой, шаг №6
Выложить вареники в кипящую подсоленную воду. Когда они всплывут, варить еще 3 мин.
Шаг 7
Приготовить карамелизованный лук для подачи вареников с картошкой. Репчатый лук очистить и мелко нарезать. Растопить в сковороде на среднем огне сливочное масло и обжарить лук до темно-золотистого цвета, 10 мин. Добавить сахар и готовить, часто помешивая, еще 2 мин. Снять с огня, переложить в миску и оставить в теплом месте.
Шаг 8
Вареники с картошкой
Готовые вареники с картошкой поместить в миску с карамелизованным луком, перемешать и подать к столу. Можно присыпать тонко нарезанным зеленым луком.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Вареники с картошкой можно подать на стол не только с карамелизованным луком, как предлагается в рецепте, но и в более традиционной «компании»,  например, со сметаной или с растопленным сливочным маслом.

КСТАТИ

Вареники с картошкой следует лепить влажными руками. Поэтому перед началом процесса поставьте рядом миску с холодной водой и периодически смачивайте их. Чтобы вареники не разваливались, края теста смазывайте яичным белком.

Время готовки
1 ч
Количество порций
4
Сложность приготовления
средне
Кухня
Вегетарианское
ово-лакто
Технология
Повод
Количество калорий
687,6 ккал
Белки
12,9 г
Жиры
31,5 г
Углеводы
88,5 г
Источник
"Школа гастронома"
№12(134), 2009
Ссылка на первоисточник
рецепты

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