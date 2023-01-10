Вареники с картошкой 

Рецептов вареников с картошкой существует множество. Причем вариации касаются как начинки, так и самого теста. Кто-то готовит последнее на воде, кто-то не использует яйца, кто-то добавляет в него и соль, и сахар. С начинкой тоже не все так просто: картошка иногда дополняется грибами, зеленью и даже беконом. На вкус и цвет, как говорится, товарищей нет! Здесь же представлена классическая версия рецепта вареников, в состав которых входит только мятая картошка и жареный лук. Ну а тесто мы предлагаем готовить на молоке с добавлением яиц — просто потому, что так получается вкуснее и нежнее.