Оман и Катар могут, а Россия боится? Disney взялся за наших детей вплотную

С пропагандой гомосексуальных отношений ведут борьбу не только в России. Британская журналистка Кэролайн Фэрроу потребовала от руководства Disney прекратить "политкорректный террор". Но глава компании Боб Чапек, несмотря на угрозы бойкота со стороны зрителей, заявляет о приверженности "универсальным ценностям".

Начнем с невеселой шутки. Дело зашло так далеко, что нельзя исключать, что скоро мы увидим новое, идеологически выверенное прочтение старых добрых диснеевских мультфильмов. Далматинцы, например, вступят в "свободные отношения" с Роджером и Анитой, а у Рапунцель появится подружка, с которой они непременно полюбят друг друга. Ну и далее в том же духе.

Радужный поворот

Увы, в свете последних творческих новелл Disney это нельзя назвать совсем уж фантастикой. В январе 2020 года увидел свет мультсериал "Дом совы", одна из героинь которого демонстрирует бисексуальные черты. Ранее нешуточное возмущение консервативной части американского общества вызвал кадр из мультсериала "Стар против сил зла", где целуются несколько однополых пар. А в 2019 году под прицелом критики оказалась "История игрушек – 4", конкретно – эпизод, в котором женская пара с нетрадиционной оринтацией забирает ребенка из школы.

Один скандалов, связанных с компанией Disney, докатился и до России. Речь идет о фильме "Красавица и чудовище" – незадолго до премьеры картины в 2017 году режиссер Билл Кондон рассказал, что в одной из сюжетных линий будет раскрыта нетрадиционная ориентация двух героев. После этого даже один из американских кинотеатров отказался демонстрировать фильм, а в нашей стране тогдашнего министра культуры Владимира Мединского попросили проверить картину на соответствие нормам российского законодательства.

Кадр из мультфильма "Стар против сил зла" (Star vs Forces of Evil)

Была проведена экспертиза, по итогам которой Мединский сообщил об отсутствии формальных нарушений.

Мы рекомендовали возрастной рейтинг "16+". Мы поняли, что, поскольку вот все эти намеки (на гей-ориентацию одного из героев ленты) детской аудиторией не считываются, то у нас нет оснований рекомендовать этот фильм запретить в прокате,

– рассказал в интервью ТАСС глава проводившего экспертизу Института наследия Арсений Миронов.

Конечно, можно было бы поспорить с экспертами по поводу того, какие намеки считывают подростки до 16 лет, а какие – нет. Есть мнение, что современные дети чуть ли не с первого класса осведомлены, каким образом они появились на свет, а также прекрасно знают о существовании, так сказать, нетрадиционных пар. И вопрос заключается именно в формировании их отношения к явлению. Но – вполне возможно, комиссия руководствовалась другими аргументами, особенно если учесть, что мюзикл впоследствии получил рекордные кассовые сборы как в России, так и во многих других странах.

Выбор Disney

Согласитесь, странная получается ситуация: не прислушиваясь к мнению традиционалистов, Disney продолжает выпускать фильмы, вызывающие, мягко скажем, неоднозначную реакцию в обществе. Свое отношение к проблеме (и к тем, кто не согласен с ее точкой зрения) компания, похоже, выразила четко и недвусмысленно – когда накануне Дня защиты детей в 2019 году был анонсирован парад представителей сексуальных меньшинств в парижском Диснейленде.

На собрании акционеров в 2021 году глава компании Боб Чапек заявил, что производимая компанией продукция "отражает богатое разнообразие мира, в котором мы живем".

Один из акционеров высказал гипотезу о существовании так называемого "черного списка", направленного против консерваторов в индустрии развлечений. Например, Disney не так давно прекратил отношения с актрисой Джиной Карано, вся "вина" которой состояла в том, что она напомнила в Twitter: во время Второй Мировой войны евреев часто выгоняли из своих домов не нацисты, а их соседи. Что, собственно говоря, является чистейшей правдой.

https://vk.com/video-75679763_456242165

Похожие вещи писал и другой актер, однако уволена в итоге была только Карано, придерживающаяся консервативных взглядов.

Боб Чапек ответил:

Я не думаю, что Disney считает себя поддерживающим левые или правые взгляды. Вместо этого мы отстаиваем ценности. Универсальные ценности. Ценности уважения. Ценности целостности и инклюзии. И мы стараемся это делать не только в нашей работе, но и производимая нами продукция отражает богатое разнообразие мира, в котором мы живем.

Видимо, в качестве доказательства приверженности «универсальным ценностям» 18 марта в официальном блоге STAR WARS объявлено, что в рамках «месяца гордости» готовится к выпуску серия комиксов по мотивам «Звездных войн». На их обложках планируется изобразить «нетрадиционных» персонажей, нарисованных точно такими же художниками. Таких героев, кстати, оказалось немало: это и Лэндо Калриссиан, и Рэй Слоан, и доктор Арфа, и даже близнецы-джедаи Терек и Серет.

Вообще Disney готовит в текущем году целый букет премьер: как полнометражных фильмов, так и сериалов. Интересно, какие еще нетрадиционные сюрпризы нас ожидают?

В целом же планы компании, несмотря на обтекаемость формулировок, выражены предельно ясно: будем продолжать. Только вот интересно, как "ценности уважения" могут сочетаться с игнорированием мнения консервативного большинства?

Впрочем, это право компании и ее выбор.

Реагировать по закону

Ну а наше право – реагировать на этот радужный поворот в политике компании в соответствии со своими законами и представлениями о нравственных ценностях. Например, шедевр мультипликационного искусства "Вперед", в котором присутствует одноглазая дама-полицейский нетрадиционной ориентации, не побоялись запретить к показу Саудовская Аравия, Оман, Кувейт и Катар. У нас же его можно смотреть детям, начиная с шести лет.

Понятно, что в случае применения жестких мер Россия в очередной раз окажется под огнем критики "свободных и независимых" СМИ за нарушение прав сексуальных меньшинств. А нужно ли в данной ситуации обращать внимание на очередную подмену понятий? Сенатор Елена Мизулина еще на этапе разработки закона, запрещающего пропаганду нетрадиционных отношений среди детей, четко расставила акценты: он не направлен на ущемление прав сообщества меньшинств, его цель – ограничить детей от информации, которая может нанести им вред. Также, по мнению сенатора, представители меньшинств нередко сами провоцируют негативное отношение к себе.

Людей ведь раздражают не геи, а навязывание, демонстративность, пропаганда,

– считает Елена Мизулина.

Ну и, конечно, возникает вопрос: разве много потеряли бы наши дети, лишись они возможности посмотреть историю про братьев-эльфов и одноглазую извращенку? Стала бы более тусклой их картина мира, не посмотри они мультик с юной героиней-"би"? Разве нам без этого нечего показать детям?

Или история с допуском подобных мультфильмов на широкий экран – все-таки больше не про нравственные, а про материальные ценности?

Мы должны стоять на пути этой вражеской пропаганды и понимать, что всякая пропаганда гомосексуализма, не говоря уже о педофилии, является вражеской пропагандой для России, для наших национальных ценностей,

– считает основатель Царьграда Константин Малофеев.