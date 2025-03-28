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Пирог из слоеного теста с творогом

Готовится слоеный пирог с творогом очень просто и быстро, особенных навыков не требуется. А на выходе мы получаем хрустящую сладкую корочку, нежный мякиш и ванильный творог в начинке. Приятное чаепитие для домочадцев будет гарантированно.

Ингредиенты

Тесто бездрожжевое слоеное - 500 г

Творог 5% - 400 г

Яйцо - 1 шт.

Сахар - по вкусу

Ванилин - 0.5 г

Для штрейзеля:

Мука - 3 ст.л.

Сахар - 3 ст.л.

Масло сливочное - 40 г

  • 294 кКал
  • 1 ч.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Для приготовления пирога из слоеного теста с творогом возьмем все продукты по списку.

 

Ингредиенты для пирога из слоеного теста с творогом
Фото 1

 

 

Яйцо взболтать и разделить на две части - больше и меньше. Большую часть добавить в творог, туда же добавить сахар и ванилин. Количество сахара - произвольно, по вкусу, так как творог бывает разным. Начинка должна получиться довольно сладкой. По желанию, в творог еще можно добавить изюм или цукаты.

 

Соединить творог с сахаром
Фото 2

 

 

Качественный творог смешивается с сахаром, яйцом и не плывет, держит свою форму. Работать с ним - одно удовольствие.

 

Добавить яйца и размешать
Фото 3

 

 

Приготовить штрейзель. Для этого муку, сахар и масло растереть пальцами до получения крошки.

 

Сделать штрейзель
Фото 4

 

 

Слоеное тесто разморозить, разделить на 2 части. Каждую часть тонко раскатать в ровный прямоугольный пласт.

 

Раскатать тесто
Фото 5

 

 

Тесто положить узкой стороной получившегося прямоугольника к себе (смотрите фото). Сделать параллельные разрезы с двух сторон, оставляя середину нетронутой. В центр выложить творожную начинку и подвернуть торцевые краешки теста внутрь.

 

Положить на тесто творожную начинку
Фото 6

 

 

Заплести аккуратную косичку. Так же поступить с другим пирогом. Или сделать один большой.

 

Сплести из теста косичку
Фото 7

 

 

Перенести слоеные пироги с творогом на противень, смазать оставшимся яйцом.

 

Смазать тесто яйцом
Фото 8

 

 

Посыпать верх пирогов штрейзелем. Поставить выпекать при 180 градусах, примерно на 20-30 минут. Смотреть, чтобы верх равномерно зарумянился.

 

Посыпать тесто штрейзелем
Фото 9

 

 

Я потом еще поставила пироги под гриль. У всех духовки пекут по-разному, но корочка должна получиться румяной.

 

Пирог из слоеного теста с творогом
Фото 10

 

 

Пирог из слоеного теста с творогом готов. Это наслаждение!

 

Рецепт пирога из слоеного теста с творогом
Фото 11

 

 

Угощайтесь!

 

Фото пирога из слоеного теста с творогом
Фото 12

 

 

Пирог из слоеного теста с творогом, рецепт с фото
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