Ингредиенты
Тесто бездрожжевое слоеное - 500 г
Творог 5% - 400 г
Яйцо - 1 шт.
Сахар - по вкусу
Ванилин - 0.5 гДля штрейзеля:
Мука - 3 ст.л.
Сахар - 3 ст.л.
Масло сливочное - 40 г
- 294 кКал
- 1 ч.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Для приготовления пирога из слоеного теста с творогом возьмем все продукты по списку.
Яйцо взболтать и разделить на две части - больше и меньше. Большую часть добавить в творог, туда же добавить сахар и ванилин. Количество сахара - произвольно, по вкусу, так как творог бывает разным. Начинка должна получиться довольно сладкой. По желанию, в творог еще можно добавить изюм или цукаты.
Качественный творог смешивается с сахаром, яйцом и не плывет, держит свою форму. Работать с ним - одно удовольствие.
Приготовить штрейзель. Для этого муку, сахар и масло растереть пальцами до получения крошки.
Слоеное тесто разморозить, разделить на 2 части. Каждую часть тонко раскатать в ровный прямоугольный пласт.
Тесто положить узкой стороной получившегося прямоугольника к себе (смотрите фото). Сделать параллельные разрезы с двух сторон, оставляя середину нетронутой. В центр выложить творожную начинку и подвернуть торцевые краешки теста внутрь.
Заплести аккуратную косичку. Так же поступить с другим пирогом. Или сделать один большой.
Перенести слоеные пироги с творогом на противень, смазать оставшимся яйцом.
Посыпать верх пирогов штрейзелем. Поставить выпекать при 180 градусах, примерно на 20-30 минут. Смотреть, чтобы верх равномерно зарумянился.
Я потом еще поставила пироги под гриль. У всех духовки пекут по-разному, но корочка должна получиться румяной.
Пирог из слоеного теста с творогом готов. Это наслаждение!
Угощайтесь!
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