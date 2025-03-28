Для приготовления пирога из слоеного теста с творогом возьмем все продукты по списку.

Фото 1

Яйцо взболтать и разделить на две части - больше и меньше. Большую часть добавить в творог, туда же добавить сахар и ванилин. Количество сахара - произвольно, по вкусу, так как творог бывает разным. Начинка должна получиться довольно сладкой. По желанию, в творог еще можно добавить изюм или цукаты.

Фото 2

Качественный творог смешивается с сахаром, яйцом и не плывет, держит свою форму. Работать с ним - одно удовольствие.

Фото 3

Приготовить штрейзель. Для этого муку, сахар и масло растереть пальцами до получения крошки.

Фото 4

Слоеное тесто разморозить, разделить на 2 части. Каждую часть тонко раскатать в ровный прямоугольный пласт.

Фото 5

Тесто положить узкой стороной получившегося прямоугольника к себе (смотрите фото). Сделать параллельные разрезы с двух сторон, оставляя середину нетронутой. В центр выложить творожную начинку и подвернуть торцевые краешки теста внутрь.

Фото 6

Заплести аккуратную косичку. Так же поступить с другим пирогом. Или сделать один большой.

Фото 7

Перенести слоеные пироги с творогом на противень, смазать оставшимся яйцом.

Фото 8

Посыпать верх пирогов штрейзелем. Поставить выпекать при 180 градусах, примерно на 20-30 минут. Смотреть, чтобы верх равномерно зарумянился.

Фото 9

Я потом еще поставила пироги под гриль. У всех духовки пекут по-разному, но корочка должна получиться румяной.

Фото 10

Пирог из слоеного теста с творогом готов. Это наслаждение!

Фото 11

Угощайтесь!