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Блины из кабачков с сыром и зеленью

Румяные, легкие и вкусные кабачковые блины со свежей зеленью и сыром фета - прекрасный вариант сытного перекуса для всей семьи.
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Ингредиенты

Кабачки – 1 кг

Соль – 0.5 ч.л. + по вкусу

Зеленый лук – 5-6 стеблей

Мята - 20-25 крупных листьев (или укроп 30 г)

Сыр фета – 200 г

Яйцо куриное – 5 шт.

Мука пшеничная - 10-12 ст.л. (с небольшой горкой)

Молотый черный перец – по вкусу

Сметана – для подачи (пожеланию)

Растительное масло – для жарки

  • 104 кКал
  • 1 ч. 40 мин.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Ароматные блины из кабачков – прекрасный вариант для перекуса, сытного завтрака или легкого обеда. Приготовленные с добавлением небольшого количества сыра фета, зеленого лука, сушеной или свежей ароматной зелени (мяты или укропа), блины получаются румяными и очень аппетитными на вид, в меру пряными и приятно освежающими на вкус.

Такое блюдо довольно универсально в применении. Если в процессе обжаривания распределить тесто в сковороде тонким слоем - получатся мягкие и нежные блинчики, уменьшить размер порций теста – сочные оладушки, а если сделать слой теста чуть потолще – пикантные на вкус лепешки, которые можно подать к первому блюду или использовать вместо хлеба. Благодаря самодостаточному вкусу блинов, с соусом к ним можно не мудрить, а вот немного сметаны или легкого йогурта будет очень кстати. Попробуйте!

Для приготовления блинов из кабачков с сыром и зеленью вам понадобятся такие ингредиенты.

Ингредиенты для блинов из кабачков с сыром и зеленью
Фото 1

Натрите кабачки на мелкой терке, посолите, перемешайте и оставьте на 30 минут.

Посолить кабачки
Фото 2

Затем отожмите кабачки и слейте весь выделившийся сок.

Отжать кабачки
Фото 3

К подготовленной кабачковой массе добавьте куриные яйца, мелко нарезанный зеленый лук, листья мяты (или зелень укропа) и натертый на мелкой терке сыр Фета (или брынзу/твердый сыр по вкусу).

Добавить яйца, лук и сыр
Фото 4

Смешайте компоненты. Затем постепенно, небольшими порциями, вмешайте в смесь просеянную пшеничную муку.

Всыпать муку
Фото 5

Добавьте немного молотого черного перца и соли по вкусу. Тесто можно приготовить заранее и хранить в холодильнике в герметичной емкости до 24 часов.

Всыпать соль и перец
Фото 6

Разогрейте сковороду на среднем огне, смажьте тонким слоем растительного масла, влейте порцию получившего теста и ложкой или лопаткой распределите по дну сковороды тонким слоем. Обжарьте получившийся блин до золотистого цвета с одной стороны (примерно 3 минуты).

Выложить кабачковую массу на сковороду
Фото 7

Затем переверните блин и обжарьте еще примерно 2 минуты (или до золотистого цвета) с другой стороны. Повторите процедуру с оставшимся тестом.

На сковороде диаметром 26 см из указанного количества теста, как правило, получается 10 блинов.

Рецепт блинов из кабачков с сыром и зеленью
Фото 8

Блины из кабачков с сыром и зеленью готовы. Подавайте блины к столу горячими, дополнив сметаной/йогуртом или соусом по вкусу.

Блины из кабачков с сыром и зеленью, рецепт с фото
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