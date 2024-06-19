Блины из кабачков с сыром и зеленью

Ароматные блины из кабачков – прекрасный вариант для перекуса, сытного завтрака или легкого обеда. Приготовленные с добавлением небольшого количества сыра фета, зеленого лука, сушеной или свежей ароматной зелени (мяты или укропа), блины получаются румяными и очень аппетитными на вид, в меру пряными и приятно освежающими на вкус.

Такое блюдо довольно универсально в применении. Если в процессе обжаривания распределить тесто в сковороде тонким слоем - получатся мягкие и нежные блинчики, уменьшить размер порций теста – сочные оладушки, а если сделать слой теста чуть потолще – пикантные на вкус лепешки, которые можно подать к первому блюду или использовать вместо хлеба. Благодаря самодостаточному вкусу блинов, с соусом к ним можно не мудрить, а вот немного сметаны или легкого йогурта будет очень кстати. Попробуйте!

Для приготовления блинов из кабачков с сыром и зеленью вам понадобятся такие ингредиенты.

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Натрите кабачки на мелкой терке, посолите, перемешайте и оставьте на 30 минут.

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Затем отожмите кабачки и слейте весь выделившийся сок.

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К подготовленной кабачковой массе добавьте куриные яйца, мелко нарезанный зеленый лук, листья мяты (или зелень укропа) и натертый на мелкой терке сыр Фета (или брынзу/твердый сыр по вкусу).

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Смешайте компоненты. Затем постепенно, небольшими порциями, вмешайте в смесь просеянную пшеничную муку.

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Добавьте немного молотого черного перца и соли по вкусу. Тесто можно приготовить заранее и хранить в холодильнике в герметичной емкости до 24 часов.

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Разогрейте сковороду на среднем огне, смажьте тонким слоем растительного масла, влейте порцию получившего теста и ложкой или лопаткой распределите по дну сковороды тонким слоем. Обжарьте получившийся блин до золотистого цвета с одной стороны (примерно 3 минуты).

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Затем переверните блин и обжарьте еще примерно 2 минуты (или до золотистого цвета) с другой стороны. Повторите процедуру с оставшимся тестом.

На сковороде диаметром 26 см из указанного количества теста, как правило, получается 10 блинов.

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Блины из кабачков с сыром и зеленью готовы. Подавайте блины к столу горячими, дополнив сметаной/йогуртом или соусом по вкусу.