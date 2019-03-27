Диeтичеcкий кypиный caлатик
Этот вкусный, сытный и полезный салатик.
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Ингpeдиенты:
Филе куриное — 400 г
Капуста китайская — 200 г
Огурец — 1 шт.
Перец сладкий — 2 шт.
Йогурт — 200 г
Масло оливковое — 2 ст. л.
Помидоры — 4 шт.
Яйца куриные — 2 шт.
Соль — по вкусу
Перец черный — по вкусу
Пpиготовление:
1. Куриное филе нарезать на не слишком толстые кусочки (каждый весом примерно 100 г).
2. Пекинскую капусту (только листья) порвать на куски. Огурец и сладкий перец нарезать соломкой. Выложить овощи на капусту, приправить по вкусу.
3. Куриное филе нарезать на длинные полоски. Выложить к овощам.
4. Приготовить заправку: смешать натуральный йогурт, 1 ст. л. оливкового масла, соль и перец .
5. Полить заправкой овощи и курицу, выложить на салат нарезанное отварное яйцо и дольки помидоров. Приправить по вкусу. Сразу подавать к столу.
Приятного аппетита!
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