Диeтичеcкий кypиный caлатик

Этот вкусный, сытный и полезный салатик.

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Ингpeдиенты:

Филе куриное — 400 г

Капуста китайская — 200 г

Огурец — 1 шт.

Перец сладкий — 2 шт.

Йогурт — 200 г

Масло оливковое — 2 ст. л.

Помидоры — 4 шт.

Яйца куриные — 2 шт.

Соль — по вкусу

Перец черный — по вкусу

Пpиготовление:

1. Куриное филе нарезать на не слишком толстые кусочки (каждый весом примерно 100 г).

2. Пекинскую капусту (только листья) порвать на куски. Огурец и сладкий перец нарезать соломкой. Выложить овощи на капусту, приправить по вкусу.

3. Куриное филе нарезать на длинные полоски. Выложить к овощам.

4. Приготовить заправку: смешать натуральный йогурт, 1 ст. л. оливкового масла, соль и перец .

5. Полить заправкой овощи и курицу, выложить на салат нарезанное отварное яйцо и дольки помидоров. Приправить по вкусу. Сразу подавать к столу.

Приятного аппетита!