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«Партия коронавируса» развивает антиобразовательный план «Ост» для россиян. Что делать родителям

«Партия коронавируса» развивает антиобразовательный план «Ост» для россиян. Что делать родителям

Борьба за будущее наших детей против модернизированной версии плана «Ост» от чиновников и форсайтщиков из «партии коронавируса» предельно обострилась. Накануне мэр Москвы Собянин С.С. отреагировал на многочисленные жалобы родителей, подкрепленные обращениями депутатов Госдумы – Валерия Рашкина и Виталия Милонова, о которых оперативно сообщала «Катюша» . Реакция эта оказалась весьма вялой и манипулятивной – родителям сообщили, что оказывается требуется большинство голосов отказников для возобновления очного обучения в отдельном классе. На этом фоне главсанврач РФ Попова предложила продлить «антикоронавирусные» ограничения в школах до 2022 года, а Минпросвет разработал проект приказа, согласно которому любая школа в стране может вводить «удаленку» исходя из субъективной оценки эпидситуации в регионе. Так что если общественное давление на цифровых дебилизаторов не будет нарастать, мы рискуем навсегда потерять фундаментальное бесплатное общее образование.

Рассуждая об эффективности антиковидных мероприятий в Москве, Собянин в минувший четверг заявил следующее:

«Часть родителей просят перевести на дистанционку с 1 по 5 класс, часть родителей школьников с 6 по 11 – просят перевести в офлайн.

Это относительно небольшие группы. Но есть разные мнения, высказывают свои пожелания. Напоминаю о возможности собрать родительское собрание и проголосовать за дистанционное либо очное обучение для классов, которые находятся на другом виде обучения. В случае, если большинство родителей проголосуют за перевод на дистанционное либо очное обучение, директор школы обязан организовать данную возможность», – сообщил мэр .

Мало сомнений в том, что это первая оперативная реакция от мэрии Москвы на многочисленные заявления граждан, общественников и депутатов против дистанта – и здесь же заключена очень большая манипуляция. По закону очное обучение должно быть продолжено для всех школьников, родители которых проигнорировали приказ/предложение перейти на дистант (от них не должны требовать никаких письменных отказов!), никаким большинством родителей в классе этот вопрос не решается – достаточно простого нежелания отдельно взятого законного представителя школьника.

Более того, в своем ответе Собянин съехал с темы незаконных методов введения и опасности для здоровья детей самого электронного дистанта, и, соответственно, того факта, что само его внедрение содержит признаки противоправных действий, о чем общественники недавно заявили ФСБ и Следственному комитету .

И обратите внимание, как мэр Москвы назвал традиционное очное обучение в школе - ОФЛАЙН! Звучит явно как более низкий уровень по сравнению с «мегапродвинутым», как внушают форсайтщики, ОНЛАЙН-обучением. Похоже, что у партии коронавируса произошла серьезная трансформация мозга и полный уход в виртуал...

И тут же в очередную атаку на очное образование пошел Роспотребнадзор во главе с обвиняемой патриотической общественностью в выполнении внешних команд Анной Поповой. Уже разработан проект постановления ), согласно которому санитарные правила по работе школ и детских садов в условиях распространения COVID-19 необходимо продлить до начала 2022 года (в нынешней редакции правила действуют до 1 января 2021 г.). То есть – обязательная термометрия на входе, социальное дистанцирование, максимальное разобщение детей, занятия в отдельных классах, перевод на удаленку при невозможности организации раздельного обучения в аудиториях и на переменах, масочный режим для учителей и сотрудников школ – нас еще минимум год намерены приучать к «новой нормальности», таким образом загадывая наперед, что обстановка за это время кардинально не улучшится. Внятных оснований для таких действий, равно как и статистики заболевших и тяжело заболевших детей, роли образовательных учреждений в распространении коронавируса в Роспотребнадзоре привести не потрудились.

В Минпросвете тем временем тоже не сидят сложа руки: подготовлен проект приказа, вносящего изменения в Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ . Примечательно, что на момент написания материала этот документ на правительственном портале НПА собрал 671 «дизлайк» при полном отсутствии «лайков». Предлагается внести изменения всего-то на полстранички, но весьма знаковые:

«Организация, осуществляющая образовательную деятельность, при реализации образовательных программ принимает решение об использовании электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, с учетом эпидемиологической ситуации в субъекте Российской Федерации, на территории которого осуществляется реализация указанных образовательных программ, и исходя из принципа обеспечения освоения обучающимися их в полном объеме.

При применении электронного обучения и дистанционных образовательных технологий организация, осуществляющая образовательную деятельность, обеспечивает создание информационно-образовательной среды, предусматривающей доступ к цифровым образовательным ресурсам, необходимым для достижения планируемых результатов образовательной программы, индивидуализацию и интерактивизацию процесса обучения в целях повышения усвоения образовательной программы».

Таким образом, руководству школы отдается на откуп решение о переходе на дистант «с учетом эпидемиологической ситуации в регионе». Тут уже нет ни слова о коронавирусе, речь идет о возможности организовать удаленку в том числе при обычном сезонном всплеске ОРВИ, чем именно заболели и сколько человек должны заболеть для таких мер – вообще не уточняется. Хотя бы для приличия чиновники из Минпросвета могли прописать здесь, что такое решение должен принимать Управляющий совет школы, что в соответствии с принципами демократического, коллегиального управления общеобразовательной организацией его необходимо принимать только после согласования со всеми родителями, учениками и учителями. Ну и разумеется, такое решение допустимо только в случае наличия доказательств безопасности ДОТ для здоровья детей, при научно обоснованных СанПиНах для всех используемых в процессе обучения электронных устройств и новых условий получения образования.

Но этого в Минпросвете допустить не могут – по понятным причинам. Напомним, как заявлял ученый, исследовавший со своим коллективом НИИ гигиены и здоровья детей при Минздраве влияние дистанта на здоровье школьников (и оперативно уволенный вскоре после своих откровенных заявлений - ), – член-корреспондент РАН Владислав Кучма в материале «Медицинской газеты» № 28 от 15.07.2020 г.:

«Дистанционное обучение детей показало, что современная цифровая школа НЕ РАСПОЛАГАЕТ БЕЗОПАСНЫМИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ТЕХНОЛОГИЯМИ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ, включая электронные средства доставки учебной информации в зависимости от возраста и состояния здоровья обучающихся. НА ПРОВЕДЕНИЕ ШИРОКОМАСШТАБНЫХ МНОГОЦЕНТРОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ по обоснованию системы гигиенической безопасности цифровой школы ФИНАНСОВ НЕТ!».

Разберем второй абзац обновленного приказа Минпросвета. «Создание информационно-образовательной среды» – это вариант легализации «цифровой образовательной среды» (ЦОС), теперь уже официально во всех школах России. Очень интересно, как можно приказывать школам обеспечить «индивидуализацию и интерактивизацию процесса обучения в целях повышения усвоения образовательной программы», если научно не доказано и не установлено, что такие изменения в принципе способны повысить усвояемость знаний, а не наоборот? Ведь ЦОС – это экспериментальный, неапробированный метод обучения, что прямо прописано в приказе того же Минпросвета от конца 2019 г.

Нет сомнений, что таким образом министерство создает основу для внедрения в школах персональных образовательных траекторий – мечты форсайтщиков-трансгуманистов ). Исходя из презентации проекта «Сберкласс» , уже сейчас можно смоделировать: эта траектория будет представлять собой личный рейтинг обучающегося, точнее, его «цифровой личности» - виртуального двойника ребенка, который будет создан в цифровой образовательной среде. Причем баллы будут начисляться ему не за конкретные работы по оценке знаний, а за проявленный интерес к теме, за проектную активность и т.д. Возможность объективно оценить предметные знания (а значит, общий уровень качества образования в классе, в конкретной школе, уровень подготовки учителя и т.д.) ученика будет полностью уничтожена.

Если до кого-то еще не дошло, заявления экс-главы ДОгМ Исаака Калины о необходимости отмены всех оценок , как и вбросы сбербанкстера-трансгуманиста Германа Грефа о его ненависти к экзаменам и желании их поскорее «убить», сегодня активно воплощаются в жизнь на уровне руководства образовательных департаментов регионов.

Так, в правительстве Липецкой области принято решение о создании рабочей группы по безотметочной системе образования (!). Как сообщает местный Институт развития образования, рабочая группа из учителей и методистов начального образования приступит к разработке вариантов педагогических сценариев уроков, и листов фиксации индивидуальных достижений как для обучающегося, так и для педагога. То есть – все те же персональные траектории развития, подразумевающие отмену всех традиционных способов оценки полученных знаний, включая контрольные, тесты и экзамены.

«20 ноября состоялось совещание сотрудников института развития образования с членами регионального отделения Учебно-методического объединения учителей начальных классов и Ассоциации учителей начальных классов Липецкой области, на котором обсуждали, каким должен быть урок в начальной школе с учетом принципов гуманной педагогики, на что обращать внимание учителю при разработке педагогических сценариев уроков, каким образом строить безотметочное обучение, и как должны выглядеть листы фиксации индивидуальных достижений, в которых обучающихся самостоятельно будут фиксировать свои знания по различным предметам», – сообщает Gorod48 .

«В рамках сетевого регионального проекта по разработке и апробации механизмов реализации принципов гуманной педагогики липецкие школы взяли курс на демократизацию, подразумевающую отмену оценок, домашних заданий и формы.

Реформа проходит в 8 общеобразовательных учреждениях Липецка. Участниками проекта «Новая школа» с 1 сентября стали отдельные классы в школах № 2, 7, 10, 12, 31, 47, 62, 64. Но «Новую школу» строят и по области — к проекту подключилась примерно половина муниципалитетов, в том числе школы Ельца, Липецкого, Усманского, Чаплыгинского, Долгоруковского и Хлевенского районов. В ближайшие месяцы курс на демократизацию возьмут и остальные муниципальные образования», – информируют читателей местные СМИ.

Уважаемые сограждане, вы понимаете, к чему мы приходим? Обучающимся предлагается фиксировать свои знания самостоятельно, полностью отказаться от домашних заданий и это на полном серьезе называется гуманной и демократической реформой образования, которую проводят в огромном количестве школ – очевидно, в пилотном и экспериментальном порядке, чтобы потом распространить опыт на всю страну.

А теперь просто приведем пару известных цитат – без каких-либо комментариев, они здесь просто излишни:

«Славяне должны работать на нас, если же они нам больше не нужны, пусть умирают. /…/ Славянская плодовитость нежелательна, пусть они используют презервативы или делают аборты, чем больше, тем лучше. Образование опасно. Достаточно, если они будут уметь считать до ста. Самое большее, что допустимо - образование, дающее полезных нам наемников».

Записка сотрудника министерства по делам восточных территорий от 19 августа 1942 г., содержащая указания М. Бормана (Нюрнбергский документ R-36, US-699).

«Ни в коем случае не следует давать местному населению более высокое образование. Если мы совершим эту промашку, мы сами породим в будущем сопротивление против нас. Поэтому, по мнению фюрера, вполне достаточно обучать ненемецкое население, в том числе так называемых украинцев, только чтению и письму».

Письмо Бормана Розенбергу от 23 июля 1942г (Нюрнбергский документ NO-1878, перевод взят отсюда).

Надеемся, теперь уважаемые читатели понимают, что нас ждет, если мы не остановим очередной этап цифровой антиреформы, уничтожающей отечественное образование, и не защитим законное право наших детей на традиционное обучение. Борьба продолжается. Присоединяйтесь!

P.S. Первая часть инструкции по борьбе с ЦОС/дистантом/электронной школой для всех неравнодушных размещена в группе Общественного уполномоченного по защите семьи .

РИА Катюша

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