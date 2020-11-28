«Партия коронавируса» развивает антиобразовательный план «Ост» для россиян. Что делать родителям





Борьба за будущее наших детей против модернизированной версии плана «Ост» от чиновников и форсайтщиков из «партии коронавируса» предельно обострилась. Накануне мэр Москвы Собянин С.С. отреагировал на многочисленные жалобы родителей, подкрепленные обращениями депутатов Госдумы – Валерия Рашкина и Виталия Милонова, о которых оперативно сообщала «Катюша» . Реакция эта оказалась весьма вялой и манипулятивной – родителям сообщили, что оказывается требуется большинство голосов отказников для возобновления очного обучения в отдельном классе. На этом фоне главсанврач РФ Попова предложила продлить «антикоронавирусные» ограничения в школах до 2022 года, а Минпросвет разработал проект приказа, согласно которому любая школа в стране может вводить «удаленку» исходя из субъективной оценки эпидситуации в регионе. Так что если общественное давление на цифровых дебилизаторов не будет нарастать, мы рискуем навсегда потерять фундаментальное бесплатное общее образование.



Рассуждая об эффективности антиковидных мероприятий в Москве, Собянин в минувший четверг заявил следующее:



«Часть родителей просят перевести на дистанционку с 1 по 5 класс, часть родителей школьников с 6 по 11 – просят перевести в офлайн. Это относительно небольшие группы. Но есть разные мнения, высказывают свои пожелания. Напоминаю о возможности собрать родительское собрание и проголосовать за дистанционное либо очное обучение для классов, которые находятся на другом виде обучения. В случае, если большинство родителей проголосуют за перевод на дистанционное либо очное обучение, директор школы обязан организовать данную возможность», – сообщил мэр .



Мало сомнений в том, что это первая оперативная реакция от мэрии Москвы на многочисленные заявления граждан, общественников и депутатов против дистанта – и здесь же заключена очень большая манипуляция. По закону очное обучение должно быть продолжено для всех школьников, родители которых проигнорировали приказ/предложение перейти на дистант (от них не должны требовать никаких письменных отказов!), никаким большинством родителей в классе этот вопрос не решается – достаточно простого нежелания отдельно взятого законного представителя школьника.



Более того, в своем ответе Собянин съехал с темы незаконных методов введения и опасности для здоровья детей самого электронного дистанта, и, соответственно, того факта, что само его внедрение содержит признаки противоправных действий, о чем общественники недавно заявили ФСБ и Следственному комитету .



И обратите внимание, как мэр Москвы назвал традиционное очное обучение в школе - ОФЛАЙН! Звучит явно как более низкий уровень по сравнению с «мегапродвинутым», как внушают форсайтщики, ОНЛАЙН-обучением. Похоже, что у партии коронавируса произошла серьезная трансформация мозга и полный уход в виртуал...



И тут же в очередную атаку на очное образование пошел Роспотребнадзор во главе с обвиняемой патриотической общественностью в выполнении внешних команд Анной Поповой. Уже разработан проект постановления ), согласно которому санитарные правила по работе школ и детских садов в условиях распространения COVID-19 необходимо продлить до начала 2022 года (в нынешней редакции правила действуют до 1 января 2021 г.). То есть – обязательная термометрия на входе, социальное дистанцирование, максимальное разобщение детей, занятия в отдельных классах, перевод на удаленку при невозможности организации раздельного обучения в аудиториях и на переменах, масочный режим для учителей и сотрудников школ – нас еще минимум год намерены приучать к «новой нормальности», таким образом загадывая наперед, что обстановка за это время кардинально не улучшится. Внятных оснований для таких действий, равно как и статистики заболевших и тяжело заболевших детей, роли образовательных учреждений в распространении коронавируса в Роспотребнадзоре привести не потрудились.



В Минпросвете тем временем тоже не сидят сложа руки: подготовлен проект приказа, вносящего изменения в Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ . Примечательно, что на момент написания материала этот документ на правительственном портале НПА собрал 671 «дизлайк» при полном отсутствии «лайков». Предлагается внести изменения всего-то на полстранички, но весьма знаковые:



«Организация, осуществляющая образовательную деятельность, при реализации образовательных программ принимает решение об использовании электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, с учетом эпидемиологической ситуации в субъекте Российской Федерации, на территории которого осуществляется реализация указанных образовательных программ, и исходя из принципа обеспечения освоения обучающимися их в полном объеме.



При применении электронного обучения и дистанционных образовательных технологий организация, осуществляющая образовательную деятельность, обеспечивает создание информационно-образовательной среды, предусматривающей доступ к цифровым образовательным ресурсам, необходимым для достижения планируемых результатов образовательной программы, индивидуализацию и интерактивизацию процесса обучения в целях повышения усвоения образовательной программы».



Таким образом, руководству школы отдается на откуп решение о переходе на дистант «с учетом эпидемиологической ситуации в регионе». Тут уже нет ни слова о коронавирусе, речь идет о возможности организовать удаленку в том числе при обычном сезонном всплеске ОРВИ, чем именно заболели и сколько человек должны заболеть для таких мер – вообще не уточняется. Хотя бы для приличия чиновники из Минпросвета могли прописать здесь, что такое решение должен принимать Управляющий совет школы, что в соответствии с принципами демократического, коллегиального управления общеобразовательной организацией его необходимо принимать только после согласования со всеми родителями, учениками и учителями. Ну и разумеется, такое решение допустимо только в случае наличия доказательств безопасности ДОТ для здоровья детей, при научно обоснованных СанПиНах для всех используемых в процессе обучения электронных устройств и новых условий получения образования.



Но этого в Минпросвете допустить не могут – по понятным причинам. Напомним, как заявлял ученый, исследовавший со своим коллективом НИИ гигиены и здоровья детей при Минздраве влияние дистанта на здоровье школьников (и оперативно уволенный вскоре после своих откровенных заявлений - ), – член-корреспондент РАН Владислав Кучма в материале «Медицинской газеты» № 28 от 15.07.2020 г.:



«Дистанционное обучение детей показало, что современная цифровая школа НЕ РАСПОЛАГАЕТ БЕЗОПАСНЫМИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ТЕХНОЛОГИЯМИ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ, включая электронные средства доставки учебной информации в зависимости от возраста и состояния здоровья обучающихся. НА ПРОВЕДЕНИЕ ШИРОКОМАСШТАБНЫХ МНОГОЦЕНТРОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ по обоснованию системы гигиенической безопасности цифровой школы ФИНАНСОВ НЕТ!».



Разберем второй абзац обновленного приказа Минпросвета. «Создание информационно-образовательной среды» – это вариант легализации «цифровой образовательной среды» (ЦОС), теперь уже официально во всех школах России. Очень интересно, как можно приказывать школам обеспечить «индивидуализацию и интерактивизацию процесса обучения в целях повышения усвоения образовательной программы», если научно не доказано и не установлено, что такие изменения в принципе способны повысить усвояемость знаний, а не наоборот? Ведь ЦОС – это экспериментальный, неапробированный метод обучения, что прямо прописано в приказе того же Минпросвета от конца 2019 г.



Нет сомнений, что таким образом министерство создает основу для внедрения в школах персональных образовательных траекторий – мечты форсайтщиков-трансгуманистов ). Исходя из презентации проекта «Сберкласс» , уже сейчас можно смоделировать: эта траектория будет представлять собой личный рейтинг обучающегося, точнее, его «цифровой личности» - виртуального двойника ребенка, который будет создан в цифровой образовательной среде. Причем баллы будут начисляться ему не за конкретные работы по оценке знаний, а за проявленный интерес к теме, за проектную активность и т.д. Возможность объективно оценить предметные знания (а значит, общий уровень качества образования в классе, в конкретной школе, уровень подготовки учителя и т.д.) ученика будет полностью уничтожена.



Если до кого-то еще не дошло, заявления экс-главы ДОгМ Исаака Калины о необходимости отмены всех оценок , как и вбросы сбербанкстера-трансгуманиста Германа Грефа о его ненависти к экзаменам и желании их поскорее «убить», сегодня активно воплощаются в жизнь на уровне руководства образовательных департаментов регионов.



Так, в правительстве Липецкой области принято решение о создании рабочей группы по безотметочной системе образования (!). Как сообщает местный Институт развития образования, рабочая группа из учителей и методистов начального образования приступит к разработке вариантов педагогических сценариев уроков, и листов фиксации индивидуальных достижений как для обучающегося, так и для педагога. То есть – все те же персональные траектории развития, подразумевающие отмену всех традиционных способов оценки полученных знаний, включая контрольные, тесты и экзамены.



«20 ноября состоялось совещание сотрудников института развития образования с членами регионального отделения Учебно-методического объединения учителей начальных классов и Ассоциации учителей начальных классов Липецкой области, на котором обсуждали, каким должен быть урок в начальной школе с учетом принципов гуманной педагогики, на что обращать внимание учителю при разработке педагогических сценариев уроков, каким образом строить безотметочное обучение, и как должны выглядеть листы фиксации индивидуальных достижений, в которых обучающихся самостоятельно будут фиксировать свои знания по различным предметам», – сообщает Gorod48 .



«В рамках сетевого регионального проекта по разработке и апробации механизмов реализации принципов гуманной педагогики липецкие школы взяли курс на демократизацию, подразумевающую отмену оценок, домашних заданий и формы.



Реформа проходит в 8 общеобразовательных учреждениях Липецка. Участниками проекта «Новая школа» с 1 сентября стали отдельные классы в школах № 2, 7, 10, 12, 31, 47, 62, 64. Но «Новую школу» строят и по области — к проекту подключилась примерно половина муниципалитетов, в том числе школы Ельца, Липецкого, Усманского, Чаплыгинского, Долгоруковского и Хлевенского районов. В ближайшие месяцы курс на демократизацию возьмут и остальные муниципальные образования», – информируют читателей местные СМИ.



Уважаемые сограждане, вы понимаете, к чему мы приходим? Обучающимся предлагается фиксировать свои знания самостоятельно, полностью отказаться от домашних заданий и это на полном серьезе называется гуманной и демократической реформой образования, которую проводят в огромном количестве школ – очевидно, в пилотном и экспериментальном порядке, чтобы потом распространить опыт на всю страну.



А теперь просто приведем пару известных цитат – без каких-либо комментариев, они здесь просто излишни:



«Славяне должны работать на нас, если же они нам больше не нужны, пусть умирают. /…/ Славянская плодовитость нежелательна, пусть они используют презервативы или делают аборты, чем больше, тем лучше. Образование опасно. Достаточно, если они будут уметь считать до ста. Самое большее, что допустимо - образование, дающее полезных нам наемников».



Записка сотрудника министерства по делам восточных территорий от 19 августа 1942 г., содержащая указания М. Бормана (Нюрнбергский документ R-36, US-699).



«Ни в коем случае не следует давать местному населению более высокое образование. Если мы совершим эту промашку, мы сами породим в будущем сопротивление против нас. Поэтому, по мнению фюрера, вполне достаточно обучать ненемецкое население, в том числе так называемых украинцев, только чтению и письму».



Письмо Бормана Розенбергу от 23 июля 1942г (Нюрнбергский документ NO-1878, перевод взят отсюда).



Надеемся, теперь уважаемые читатели понимают, что нас ждет, если мы не остановим очередной этап цифровой антиреформы, уничтожающей отечественное образование, и не защитим законное право наших детей на традиционное обучение. Борьба продолжается. Присоединяйтесь!



P.S. Первая часть инструкции по борьбе с ЦОС/дистантом/электронной школой для всех неравнодушных размещена в группе Общественного уполномоченного по защите семьи .



РИА Катюша