Печенье «Сигареты» с орехами

Очень люблю песочное печенье, такое, чтобы таяло во рту - ты его чуть прижимаешь губами, а оно распадается на сотню ароматных кусочков, обволакивая своим сливочным вкусом. Это печенье именно такое.
Думаю, что армянским этот рецепт стал из-за своей ореховой начинки и способа формовки печенья, а рецепт теста давно всем известен.
Немножко заморочно формировать печенье вручную, но вкус того стоит. Смазывать печенье яйцом совсем не обязательно, это делается для получения более румяного цвета готового продукта.
Ингредиенты
Мука - 460-500 г
Масло сливочное - 200 г
Сметана - 200 г
Соль - 0.3 ч.л.
Ванилин - щепоткаНачинка:
Орехи грецкие - 1.5 стакана
Сахар - 1 стакан
Мед - 2-3 ст.л.
Яйцо - для смазки
Сахарная пудра - для посыпки
Стакан - 250 мл
- 427 кКал
- 1 ч. 35 мин.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Для приготовления печенья «Сигареты» с орехами по-армянски возьмем следующие продукты.
Еще нам понадобится жидкий мед. Если мед затвердел, можно просто растопить его на водяной бане или в микроволновке, как это сделала я.
Муку просеять и смешать с ванилином и солью. Сливочное масло порубить и растереть руками с мукой до получения мелкой крошки.
В центре сделать лунку и добавить сметану.
Смешать тесто ложкой. Получится рассыпчатая масса, как на фото. Затем руками собрать тесто в единый ком и слегка подмесить, чтобы не затянуть процесс.
Поместить тесто в пленку и положить в холодильник, пока готовится начинка.
Грецкие орехи слегка обжарить на сухой сковороде и смолоть в блендере до мелкой крошки. Нежелательно молоть орехи до однородной пасты.
Смешать орехи, сахар и мед. Начинка готова.
От общего куска теста отрезать кусочек, примерно третью часть. Остальное держать в холодильнике и доставать по мере надобности. Скатать из теста колбаску и нарезать, как показано на фото.
Тесто очень нежное, и поэтому можно использовать муку для подсыпки. Обмакнув каждый кусочек в муку, расплющить его.
Затем быстро раскатать в тонкую лепешку, буквально пара движений вперед-назад. Совсем не сложно. Выложить в центр начинку.
Немного подвернуть краешки теста внутрь и скатать "сигарету". Поступить так со всем тестом.
Выложить печенье на противень, выстланный пергаментом, смазать слегка взбитым яйцом.
Выпекать в духовке до румяного цвета при температуре 180 градусов, ориентировочное время - 15 минут. Время выпечки зависит от вашей духовки.
Готовое печенье посыпать сахарной пудрой.
Печенье «Сигареты» с орехами готово.
Очень вкусно!
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