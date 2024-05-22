Для приготовления печенья «Сигареты» с орехами по-армянски возьмем следующие продукты.

Фото 1

Еще нам понадобится жидкий мед. Если мед затвердел, можно просто растопить его на водяной бане или в микроволновке, как это сделала я.

Фото 2

Муку просеять и смешать с ванилином и солью. Сливочное масло порубить и растереть руками с мукой до получения мелкой крошки.

Фото 3

В центре сделать лунку и добавить сметану.

Фото 4

Смешать тесто ложкой. Получится рассыпчатая масса, как на фото. Затем руками собрать тесто в единый ком и слегка подмесить, чтобы не затянуть процесс.

Фото 5

Поместить тесто в пленку и положить в холодильник, пока готовится начинка.

Фото 6

Грецкие орехи слегка обжарить на сухой сковороде и смолоть в блендере до мелкой крошки. Нежелательно молоть орехи до однородной пасты.

Фото 7

Смешать орехи, сахар и мед. Начинка готова.

Фото 8

От общего куска теста отрезать кусочек, примерно третью часть. Остальное держать в холодильнике и доставать по мере надобности. Скатать из теста колбаску и нарезать, как показано на фото.

Фото 9

Тесто очень нежное, и поэтому можно использовать муку для подсыпки. Обмакнув каждый кусочек в муку, расплющить его.

Фото 10

Затем быстро раскатать в тонкую лепешку, буквально пара движений вперед-назад. Совсем не сложно. Выложить в центр начинку.

Фото 11

Немного подвернуть краешки теста внутрь и скатать "сигарету". Поступить так со всем тестом.

Фото 12

Выложить печенье на противень, выстланный пергаментом, смазать слегка взбитым яйцом.

Выпекать в духовке до румяного цвета при температуре 180 градусов, ориентировочное время - 15 минут. Время выпечки зависит от вашей духовки.

Фото 13

Готовое печенье посыпать сахарной пудрой.

Фото 14

Печенье «Сигареты» с орехами готово.

Фото 15

Очень вкусно!