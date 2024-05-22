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Печенье «Сигареты» с орехами

Очень люблю песочное печенье, такое, чтобы таяло во рту - ты его чуть прижимаешь губами, а оно распадается на сотню ароматных кусочков, обволакивая своим сливочным вкусом. Это печенье именно такое.

Думаю, что армянским этот рецепт стал из-за своей ореховой начинки и способа формовки печенья, а рецепт теста давно всем известен.

Немножко заморочно формировать печенье вручную, но вкус того стоит. Смазывать печенье яйцом совсем не обязательно, это делается для получения более румяного цвета готового продукта.

Ингредиенты

Тесто:

Мука - 460-500 г

Масло сливочное - 200 г

Сметана - 200 г

Соль - 0.3 ч.л.

Ванилин - щепотка

Начинка:

Орехи грецкие - 1.5 стакана

Сахар - 1 стакан

Мед - 2-3 ст.л.

Яйцо - для смазки

Сахарная пудра - для посыпки

Стакан - 250 мл

  • 427 кКал
  • 1 ч. 35 мин.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Для приготовления печенья «Сигареты» с орехами по-армянски возьмем следующие продукты.

 

Ингредиенты для печенья «Сигареты» с орехами по-армянски
Фото 1

Еще нам понадобится жидкий мед. Если мед затвердел, можно просто растопить его на водяной бане или в микроволновке, как это сделала я.

Растопить мед
Фото 2

Муку просеять и смешать с ванилином и солью. Сливочное масло порубить и растереть руками с мукой до получения мелкой крошки.

Соединить масло и муку
Фото 3

В центре сделать лунку и добавить сметану.

Положить сметану
Фото 4

Смешать тесто ложкой. Получится рассыпчатая масса, как на фото. Затем руками собрать тесто в единый ком и слегка подмесить, чтобы не затянуть процесс.

Размешать тесто
Фото 5

Поместить тесто в пленку и положить в холодильник, пока готовится начинка.

Завернуть тесто в пленку
Фото 6

Грецкие орехи слегка обжарить на сухой сковороде и смолоть в блендере до мелкой крошки. Нежелательно молоть орехи до однородной пасты.

Измельчить орехи
Фото 7

Смешать орехи, сахар и мед. Начинка готова.

Положить сахар и мед
Фото 8

От общего куска теста отрезать кусочек, примерно третью часть. Остальное держать в холодильнике и доставать по мере надобности. Скатать из теста колбаску и нарезать, как показано на фото.

Порезать тесто на кусочки
Фото 9

Тесто очень нежное, и поэтому можно использовать муку для подсыпки. Обмакнув каждый кусочек в муку, расплющить его.

Расплющить кусочки теста
Фото 10

Затем быстро раскатать в тонкую лепешку, буквально пара движений вперед-назад. Совсем не сложно. Выложить в центр начинку.

Положить начинку на тесто
Фото 11

Немного подвернуть краешки теста внутрь и скатать "сигарету". Поступить так со всем тестом.

Свернуть тесто с начинкой в рулетик
Фото 12

Выложить печенье на противень, выстланный пергаментом, смазать слегка взбитым яйцом.

 

Выпекать в духовке до румяного цвета при температуре 180 градусов, ориентировочное время - 15 минут. Время выпечки зависит от вашей духовки.

Выложить заготовки на противень
Фото 13

Готовое печенье посыпать сахарной пудрой.

Фото печенья «Сигареты» с орехами по-армянски
Фото 14

Печенье «Сигареты» с орехами готово.

Рецепт печенья «Сигареты» с орехами по-армянски
Фото 15

Очень вкусно!

Печенье «Сигареты» с орехами , рецепт с фото
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