Мало получаете? Значит, мало работаете.

Как правило, последние новости я узнаю из новостной ленты браузера, так как телевизор не смотрю. И каждый раз, когда читаю очередные перлы творческих личностей из различных министерств, возникает чёткое ощущение, что это уже и не люди, насколько отвратно они высказываются о простых россиянах.

В этот раз руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев заявил, что:

«На самом деле, есть учителя, которые получают мало, но они мало работают.

Мне это прямо напомнило ситуацию, которая была в нашем Алтайском крае осенью 2018 года. «Прогремело на всю Россию», показали даже сюжет на Первом канале. И тогда врио замминистра образования и науки Алтайского края Марина Дюбенкова высказалась чуть ли не слово в слово:

«Человек, который вкладывает в качество образования свои силы, то он, конечно, адекватно и получает зарплату. Что значит „мало получает“?! МРОТ получают все!»

(МРОТ, для справки, в Алтайском крае 12972, но это без вычета налогов).

Вы видите разницу? Я не вижу. У нас, к примеру, в школе есть учитель, которая ведёт более 40 часов, это примерно по 8-9 уроков в день. И у ней как раз оклад эти самые почти 13 тыс. Но 8 уроков в день!!! К которым ещё подготовится надо, и провести – это тоже не просто языком поболтать.

Как говорится:

Мне особенно нравится вот это: «вкладывает свои силы», «нагруженные учителя и врачи». То есть, забудь о сне и еде, работай по 15 часов в сутки и будет тебе зарплата. А получаешь меньше средней по региону, значит, работаешь мало, ленишься много.

И такая ситуация не только с учителями и врачами. В нашем регионе у большинства людей в сёлах и маленьких городах зарплата не блещет. Выходит, все мы плохо работает. Ай-ай, ещё и жалуемся. И по этой же логике, все эти министры и иже с ними работают на износ, чтобы получить свои совсем не средние зарплаты.