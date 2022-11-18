БАНДЫ МИГРАНТОВ ДОБРАЛИСЬ ДО ШКОЛ. ДЕЛО СТАРОЕ – ЖАЛОБЫ НОВЫЕ

Царьград вынужден снова вернуться к тревожной истории в Новосибирской области, где банда детей мигрантов держит в страхе школьников. После первой жалобы появились и другие.

"Первый русский" неоднократно писал о том, что национальные диаспоры в России часто настроены не на исполнение законов государства, где они нашли приют, а на лоббирование своих политических и экономических интересов. И эти интересы идут вразрез с целями Государства Российского.

Диаспоры нередко держат в страхе целые посёлки и небольшие русские города, заставляя местных жить по правилам непрошеных гостей. Очередная такая история оказалась в центре внимания журналистов Царьграда.

В одной из школ в селе Новолуговое, что под Новосибирском, дети мигрантов организовались в банду и превратили в ад жизнь остальных учеников. Об учебном заведении узнала вся страна, когда хулиганы жестоко избили ученика шестого класса. После небольшого конфликта в стенах самой школы шайка подкараулила 14-летнего паренька во дворе и напала гурьбой, требуя заплатить "дань" в 500 рублей, чтобы уйти невредимым.

Били в открытую, снимали экзекуцию на видео. В местной больнице подростка не смогли прооперировать, травмы серьёзные: осколки сломанного носа впились в череп.

Чиновники уверяют, что это был бытовой конфликт. Но для местных жителей очевидно: в селе выросла этническая банда.

К сожалению, истории детей, пострадавших от "банды мигрантов", множатся. Поэтому "Первый русский" решил напомнить, что происходит в Новолуговом. Мы ожидаем честного расследования.

ТРАВМЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПОДРОСТКОМ ВО ВРЕМЯ ИЗБИЕНИЯ. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЦАРЬГРАДУ РОДИТЕЛЯМИ ПОСТРАДАВШЕГО ШКОЛЬНИКА

Другие детали происходящего в этой школе – в статье журналиста телеканала Царьград Дмитрия Курганова

Никто перед нами не извинился

Ведущая программы "Мы в курсе" Елена Афонина поговорила по видеосвязи с отцом покалеченного подростка Денисом Ансом.

Елена Афонина: Я следила за вашей историей, вы смогли показать свою твёрдую и активную позицию, которую должны проявлять все родители, когда они видят, что ситуация вышла из-под контроля и инцидент могут списать на банальный бытовой конфликт. Что происходит сейчас? Как отреагировали местные власти?

Денис Анс: Сейчас этим делом занимается прокуратура. На старшего парня завели уголовное дело. Ещё на одного подростка завели дело по статье "Вымогательство и угрозы". Когда будут готовы результаты судмедэкспертизы, будет заведено ещё одно уголовное дело.

– А как сейчас чувствует себя ваш сын?

– Нормально. Синяки спали, сейчас ждём, когда спадут отёки на лице. Нам предстоит сложная операция, мальчику будут собирать нос. Потом нужна будет ещё консультация у окулиста – у него и так зрение плохое, астигматизм, он носит очки, но теперь пришлось заказывать новые – старые ему разбили.

– Я понимаю, что так или иначе, но на лечение сейчас нужны деньги. А те, кто избил вашего сына, они извинились, предложили какую-то помощь? Представители диаспоры на вас вышли? Насколько я понимаю, речь идёт о гражданах России, но их семьи получили гражданство недавно?

ДЕНИС АНС: "НАМ ПРЕДСТОИТ СЛОЖНАЯ ОПЕРАЦИЯ – БУДУТ СОБИРАТЬ НОС С ДВУХ СТОРОН". ФОТО: ЦАРЬГРАД

– Никто не извинялся. Позвонил отец Равшана, который непосредственно избивал нашего сына и нанёс ему самые тяжёлые увечья. Он пытался чем-то помочь, договориться. Но мы решили, что пусть всё будет по закону.

– Сейчас те, кто избивал вашего сына, по-прежнему ходят в школу?

– Я этим не интересовался, наверное, ходят (действительно, ходят – "Первый русский" узнал об этом накануне, удивившись качеству "педагогического расследования" – ред.). Их никто не арестовал, они на свободе. С ними активно работает следователь. И к нам он тоже приезжал, снимал оказания. К властям у нас вопросов вообще нет.

– Министр образования Новосибирской области Сергей Федорук заявил, что все причастные к этому инциденту установлены, активно работают следственные органы. Конфликт был, но носит он социальный характер, считает чиновник, а поэтому не нужно уводить его в плоскость межнациональных отношений – "этого здесь не было и нет", подчеркнул Федорук. Это действительно так?

– Это правда. Никаких разговоров о национальной или межконфессиональной почве не было. Просто один из пацанов толкнул другого в кабинете после уроков. Наш сын спросил: зачем ты это сделал? Мол, специально сделал.

А толкнувшему это не понравилось, он собрал толпу, и они ждали моего сына во дворе школы. Получается, что они к конфликту готовились? Они ждали с включёнными камерами, фонариками. Алексей не предполагал, что его во дворе ждут.

– Надеюсь, что имеющиеся в распоряжении общественности видеозаписи помогут следствию подтвердить, что нападение было умышленным и спланированным. Эта история напомнила нам о том, что происходило в школе №6 города Обнинска, которая тоже оказалась в центре скандала, не стихавшего несколько недель. Здесь два мигранта-подростка пытались сексуально домогаться ученицы 4-го класса. Позднее выяснилось, что это была только верхушка айсберга: подростки сколотили банду, приходили на уроки с ножами, угрожали всей школе. В итоге в наукоград приехали члены Совета по правам человека (СПЧ), чтобы разобраться в ситуации, и только после этого власти города включили правовую машину на полную мощь. В итоге граждане Таджикистана Тошбоев и Индаминов были привлечены к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей и за нарушение правил въезда и пребывания России. Помимо этого Тошбоев по решению суда был выдворен за пределы России, его сын также покинул страну. Индаминов забрал документы ребёнка из школы.

Мигрантов из школы убрали – стало безопаснее

На связь со студией вышла мама бывших учеников школы №6 Наталья Бурмистрова. Она рассказала о том, как сейчас обстоят дела в обнинской школе:

Когда убрали мигрантов из нашего класса, обстановка сразу наладилась, буквально на следующий день. У нас прекратились драки, у нас прекратились оскорбления. Детей стали отпускать в рекреацию отдохнуть на переменах, что раньше было большой роскошью. Когда полкласса мигрантов – это один вопрос, когда их человека два-три – это другой вопрос. Но поведение таких ребят за пределами школы остаётся ужасным: постоянный мат, жестокие повадки. Это всё никуда не делось.

К разговору подключился член совета при президенте России по межнациональным отношениям, профессор ГУ, член общественного совета по вопросам миграции при МВД России Владимир Волох.

Меры всё-таки принимаются?

– Получается, что мигранты и их дети по-прежнему не боятся наказания? Они чувствуют себя уверенно. У нас же всё прописано, если ты совершаешь два даже административных правонарушения, тебя должны выдворять за территорию России. Они этого не знают, они этого не боятся, они чувствуют, что сила на их стороне, в конце концов диаспоры постараются и сделают так, что всё это или замнут, или отделаются лёгким испугом. Почему такая вседозволенность?

– Владимир Волох: У нас довольно много иностранных граждан выдворяется за пределы России за административные и другие правонарушения. И, кстати, те сюжеты, которые мы сейчас с вами посмотрели, они говорят, что по каждому конкретному случаю всё-таки приняты меры. Нельзя сказать, что меры не принимаются.

Другое дело, я думаю, что этого недостаточно. Надо больше уделять внимания межнациональным отношениям, воспитывать уважение к нашим законам со стороны иностранных граждан, которые приехали в Россию. А тех, кто не понимает, безусловно, к ним применяются меры административного и другого воздействия.

– А кто должен воспитывать в приезжих уважение к нашим законам? Семья, которая этих законов не знает и, вполне возможно, получила гражданство в обход действующих норм? Мы на кого возлагаем эту ответственность – объяснять, как нужно жить по законам России?

В.В.: Я полагаю, что неверно утверждать, что гражданство России получить очень легко. Безусловно, это совсем не такая уж простая процедура.

Второй вопрос, если человек не знает законодательства, это не освобождает его от ответственности. Поэтому те иностранные граждане, которые получили гражданство, претендуют на вид на жительство или на временное пребывание, они, конечно, должны знать наше законодательство. И в этом, на мой взгляд, большую роль должны играть и национальные диаспоры. Они же не только защищают, они должны проводить свою работу – разъяснительную.

Странное понятие статуса диаспор

– А что такое диаспора? Почему в нашей стране диаспора играет своего рода роль "решал"? Вы можете объяснить, каков её правовой статус? Почему представители диаспоры оказываются на месте преступления раньше, чем сотрудники правоохранительных органов? Почему диаспора может приехать и начать всех пугать, как это было в Новосибирске? Вы можете объяснить, что такое диаспора в нашей стране? Где прописано, какой её статус правовой?

В.В.: Что касается диаспоры, то думаю, тут объяснять своими словами не надо, потому что есть соответствующие нормативные акты и так далее. Полномочий больших они не имеют. А почему они раньше приезжают на происшествие, тут, я думаю, вопрос к правоохранительным органам, которые почему-то запаздывают.

Наверное, в этом отношении надо улучшать работу и правоохранительных органов, которые должны прибывать на место происшествия незамедлительно, во всяком случае не так, как показывалось в сюжетах. Что касается диаспор, никаких правовых санкций у них нет, но именно они проводят самую обыкновенную разъяснительную работу.

– То есть приехать и пытаться доказать в суде, что этот человек не столь виновен, как кажется. Кстати, часто после таких уверений принимают "нужное" решение... Это просто совпадение?

В.В.: Давайте обратимся к нашей Конституции, в которой сказано, что человек имеет право на защиту. Определить, что человек виновен, может суд. Поэтому абсолютно правильно и наша адвокатура, и наша прокуратура, и правоохранительные органы, и диаспоры высказывают свою точку зрения. Это прописано в нашей Конституции.

https://vk.com/video-75679763_456280084

– Я бы с вами согласилась, если бы не одно "но". Так, история в Новосибирске, когда сотрудник ГИБДД при задержании застрелил преступника-рецидивиста, могла бы закончиться совсем иначе, не вмешайся в неё глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, и сержанта могли бы осудить только за исполнение собственных обязанностей...

В.В.: Такие случаи, к сожалению, известны. И далеко не всегда в ситуацию вмешивается глава СК России. Но абсолютное большинство дел расследуются в соответствии с установленным порядком, то есть с Уголовно-процессуальным кодексом.

И в данном случае, возможно, была ошибка, которая потребовала участия в этом деле на самом высоком уровне. Но будем считать, что таких случаев будет всё меньше и меньше.

– Недавно прозвучала инициатива от уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой. Она предложила не депортировать мигрантов, которые нашли в России любовь, обрели семью. Их же за определённые правонарушения должны отправлять на историческую родину. Но поскольку у них семья, то Москалькова говорит: пусть остаются, в конце концов, женщины их к порядку призовут. Как вы по поводу этой инициативы?

В.В.: Я полагаю, что в любом случае надо действовать строго в соответствии с установленным законом. Будут изменения в законодательстве, которые будут касаться депортации, кого можно депортировать, у кого можно отложить депортацию, то так и надо поступать.

Ещё раз подчеркну, что должны быть не волевые решения, а действия всех органов власти, диаспор в том числе, строго в установленном законодательством порядке.