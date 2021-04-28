Русская сбежала из Франции, спасая детей: "Мальчик с мальчиком – это хорошо"

"Моя соседка сбежала с мужем-французом и детьми в Россию. Причина – ранее половое воспитание". В это сложно поверить, но такое происходит сплошь и рядом. Да и не только русские мамы – многие французы задумываются о том, чтобы переехать в другую страну. В какую угодно, главное, чтобы там первоклашкам не рассказывали, как пользоваться презервативом и почему мальчик с мальчиком – это хорошо.

Французские школы гордятся тем, что в них нет школьной формы, знания оценивают по двадцатибалльной системе, а уроки проводятся в игровой форме. Но, как говорится, не всё то золото, что блестит – попробуем разобраться, что же такое образование по-французски.

Ни школьной формы, ни друзей

Прежде всего, стоит отметить, что французские школьники учатся на год дольше русских – 12 лет. Летом они отдыхают не три месяца, а два – июнь учебный. Поэтому в сумме накапливается ещё целый год учёбы. Хорошо это или плохо – вопрос спорный.

А вот с чем сложно поспорить – это с большей объективностью системы оценок. В двадцатибалльной шкале учитываются даже сотые доли балла, например, оценка 7,99 – это русский "кол", а 8 – уже двойка. Если ученик набрал 17,99 балла – это "отлично", а если 18 и более – пятёрка с плюсом.

Кроме того, во французской школе ребёнок часто меняет и класс, и учителей, и даже саму школу – система состоит из ступеней. Как считают некоторые психологи, это хорошо, поскольку у детей всегда есть возможность заново построить свою репутацию, не застревая намертво в образе "ботаника" или "хулигана". Кроме того, у учителей при такой системе не успевают появляться любимчики, что, опять же, помогает более объективно оценивать знания.



Во французских школах нет линеек на 1 сентября, нет и выпускных.

Фото: Serge Haouzi/Globallookpress

Но не всё так просто: часть специалистов считает, что каждый раз вливаться в новый коллектив очень сложно и приводит к стрессам, зажатости и скованности ребят. Да и живущие во Франции русские подтверждают: завести друзей в таких условиях детям очень сложно.

Интересно, что в некоторых французских школах выходным днём является среда, а вот по субботам дети учатся.

Школьной формы во Франции нет – исключением являются католические и частные школы. В обществе считается, что нельзя "обезличивать" ребёнка, нужно давать ему проявить свою индивидуальность. Но вот родители с этим не согласны: они жалуются, что дети требуют покупать им брендовую одежду, потому что не хотят выглядеть хуже "богатеньких буратин". Что ж, оказывается, мажоры есть везде.

Ещё одно отличие – во Франции урок длится не 40–45 минут, а 55. А перемены между занятиями совсем небольшие.

Питание в школах платное, меню разнообразием и полезными блюдами не блещет. Классический обед французского школьника – картошка-фри и кока-кола. Русскоязычных мам от таких "изысков" натурально бросает в дрожь.

В самом качестве образования тоже есть сильные сомнения: что-то не видно французов среди победителей международных олимпиад, а вот русские школьники нередко берут "золото".

Но это всё, так сказать, мелочи жизни. Навряд ли разумные родители станут бросать всё и бежать из страны, роняя тапки, только из-за школьных буфетов. Однако это происходит всё чаще. Виной тому – раннее сексуальное просвещение.

"Мы на правильном пути!"

Вот что пишет, например, наша соотечественница Валентина Кобзева в комментариях к блогу на Яндекс.Дзен:

Расписано всё прекрасно... Но моя соседка по подъезду вместе с детьми и мужем-французом переехали в Россию именно из-за образования (очень раннего полового воспитания и пр.)... Годом раньше это сделала её подруга... Французам в Питере нравится...

Оказывается, в начале 2000-х во Франции решили действовать по заветам ВОЗ, которая предложила ввести в школах курс сексуальной грамотности. Для французских школьников он даже является обязательным.

Первые такие эксперименты проводились в стране ещё в 1970-х, но тогда занятия носили факультативный характер. Детям и подросткам рассказывали о профилактике венерических заболеваний.

Но с 2001 года, по данным издания "Мел", был принят закон, который обязывает школы проводить как минимум три обязательных сеанса секспросвета, включая – внимание – младшие классы. Специалисты радостно рапортуют: "Мы на правильном пути!" Об этом заявляла, в частности, уполномоченная по половому воспитанию в 1994–2003 годах Шанталь Пико, утверждая, что в 87% случаев французские подростки пользуются контрацепцией.



Подобные шествия во Франции уже в порядке вещей.

Фото: Alexander Pohl/Globallookpress

Интересно, не приходило ли в голову мадам Пико, что без этих "уроков" было бы просто в разы меньше случаев подросткового секса? Ведь такие "специалисты", по сути, не то что вручают, а фактически насильно впихивают детям "запретный плод", говоря, что это вполне нормально.

Кроме того, во Франции стремятся максимально разрушить "гендерные стереотипы". Вот только один пример – задача из учебника по половому просвещению.

Школьникам предлагают выбрать утверждения, в которых "что-то не так": а) мальчик, который любит розы; б) девочка, которой не нравятся платья; в) в твоем городе есть команда по женскому футболу; г) мальчик обожает классические танцы.

Цель – приучить школьников к мысли, что мальчик, похожий на девочку, – это в порядке вещей. Неудивительно, что на Западе дети всё чаще заявляют о своём желании сменить пол, а препятствующих этому родителей могут и прав на детей лишить.

Подобные образовательные программы всё больше тревожат французское общество. На них обратил внимание даже папа римский, который раскритиковал такие методы обучения.

Инцест и педофилия – через настольные игры и караоке

Тем не менее, те, кто продвигает во Франции секспросвет, не унимаются. Они постоянно расширяют окна Овертона, переходя все разумные рамки. Сначала школьники изучают основы сексологии в рамках естествознания, затем их начинают приглашать на лекции, где выступают психологи, врачи, социальные работники. Более того, тема секса так или иначе оказывается встроенной чуть ли не в каждый школьный предмет, от искусствоведения до истории! Пожалуй, никак не "пропихнуть" беседы об интимном разве что в математику – хотя это наверняка лишь вопрос времени и больной фантазии.

В старших классах и вовсе начинается ад. Министерство здравоохранения Франции на полном серьёзе рекомендовало школам ввести курс для старшеклассников "Сексуальность и биологические основы удовольствия".

Против такого извращения восстали даже учёные. Так, психиатр Жерар Бонне заявил, что школьная программа должна ограничиваться анатомией человека и работой репродуктивной системы, но никак не учить детей получать сексуальное удовольствие.

Ему вторит профессор парижского Университета имени Дени Дидро Ми Кем И, который напоминает, что учитель, как и ученик, трактует интимные вопросы с точки зрения собственного опыта. А это всё равно что открыть ребёнку дверь своей спальни, утверждает учёный.

Мадам Шанталь это не кажется противоестественным. Она поощряет и такие скандальные и откровенно пошлые инициативы, как выставка Zizi sexuel. В рамках этого "перфоманса" детям 9–14 лет рассказывали не только о половых отношениях в целом, но и о мастурбации, педофилии и даже инцесте. Причём в ход шли все возможные методы воздействия на психику ребёнка – постыдные "прелести" демонстрировались на видеостендах, а также были доступны в виде настольных игр и (держитесь!) караоке...

Ну и конечно, куда без борьбы с гомофобией: в школе целые уроки отдают под просмотр и обсуждение мультфильма, в котором двое мужчин влюбляются друг в друга. Мультик показали даже совсем маленьким...



Вероятно, скоро мультики о том, как хорошо мальчику быть с мальчиком, будут показывать в детских садах Франции.

Фото: Karl-Josef Hildenbrand

Даже толерантное французское общество оказалось не готово к такой свободе нравов: режиссёра Себастьяна Вателя раскритиковали за пропаганду однополых отношений среди детей. Однако в защиту фильма выступил Высший комиссариат по делам молодёжи.

Консервативные силы Франции ещё пытаются вести борьбу с насаждаемым с ранних лет сексуальным просвещением. Христианские активисты пытаются достучаться до чиновников, указывая на страшные, разрушительные последствия такого образования. Несколько лет назад в Париже и Лионе прошли массовые акции протеста против уроков терпимости к людям нетрадиционной ориентации. Но с каждым годом голоса протестующих становятся всё тише.

Поэтому у тех мам и пап, кто ещё способен сопротивляться, остаётся лишь один шанс спасти своих детей – это переезд в другую страну. Например, в Россию, которая пока ещё остаётся оплотом нравственности и морали, к тому же славится своим образованием.

Своими впечатлениями о французской школе с Царьградом поделилась наша бывшая соотечественница Светлана: около 10 лет назад она переехала в Лион.

Моей дочке 6 лет, и она с 3 лет ходит в частную католическую школу. Дети готовят подарки на праздник мам в конце мая и в июне для пап. В государственной школе, чтобы не ущемлять права родителей нетрадиционной ориентации, эти праздники называют праздником родителя 1 и родителя 2. Но в нашей школе это всё еще мамы и папы, хотя есть родители-гомосексуалисты. В классе дочки, например, есть девочка с двумя мамами.

Наша собеседница добавила, что уже более года в школы из внешнего мира никто не приходит в связи с очень сложной эпидемиологической обстановкой, дети с 6 лет обязательно носят маску в школе, и их перемены организуют таким образом, чтобы классы не пересекались. Никаких праздников или собраний.

А что в России? Опасность раскрыла дочь Шукшина

Правда, определённые силы давно уже пытаются протолкнуть обучение детей азам "сексуальных отношений" в школе. Об опасности уже не раз громко заявляла известная актриса Мария Шукшина.



Мария Шукшина – одна из немногих, кто осознаёт опасность раннего полового просвещения.

Фото: Царьград

В беседе с Царьградом она подчеркнула, что сегодня методы зла прикрываются добром:

Под замечательными благими лозунгами всё это впихивается и втюхивается нам, все эти законопроекты.

В соседнем Казахстане, добавила Шукшина, уже приняли секспросвет – несмотря на то что это мусульманская страна.

Родители тоже бьют тревогу, но всё же на государственном уровне законодательно это всё принимается. И у них там секспросвет в школе с 10 лет. И конечно, это тоже чудовищно.

Актриса призвала общество России не повторять таких ошибок, иначе нас ждёт печальное будущее: "Потому что они нас не оставят в покое, это ясно".

"А как у них?"

Всего за пару десятилетий нас приучили не перенимать лучший опыт стран мира, а жить с оглядкой на других. Но если приглядеться, так ли всё хорошо там, где нас нет? Разбираемся предметно. Каждый понедельник Царьград рассказывает о мировом опыте в той или иной сфере жизни. Мы не говорим, что у них плохо, а в России – хорошо. Просто приводим факты.