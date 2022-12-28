3 последствия запугивания детей в воспитательных целях

Все родители хотят добра своим деткам. Зачастую для достижения максимального результата воспитания они используют самые, по их мнению, действенные методы. Одними из таких приемов можно назвать запугивание малыша.

Можно ли пугать кроху и что из этого получится, читайте в сегодняшней статье.

3 основных последствия запугивания детей

1. Детские страхи. Часто слышим, как молодая мамочка распекает малыша: «Не бросай мою руку, а то какой-нибудь незнакомец тебя заберет», или «Ну-ка быстренько ложись в постель, а то монстр, живущий под кроватью, тебя схватит!» В голове у карапуза поселяется мысль, что мама с папой не могут защитить его, вокруг очень опасно и с ним обязательно что-нибудь случится. Со временем ситуация усугубляется и родственникам приходится обращаться за помощью к детскому психологу.

2. Доверие к словам взрослых. Рано или поздно кроха поймет, что родители не всегда говорят правду. Сегодня он не лег спать, а монстр из-под кровати так и не схватил за ногу, завтра гулял самостоятельно на улице – никакой незнакомец не забрал его. Это опасная ситуация, ведь в дальнейшем ребенок перестает слышать членов семьи и доверять тому, что они говорят.

3. Негативное программирование сознания. Когда малыш подрастает, причины родительских запугиваний меняются. «Надень шапку – заболеешь!» «Не болтай за едой – подавишься!» Такие фразы откладываются у ребенка в подсознании как призыв к действию. Нередко мама с папой грозят непослушному чаду детским домом. Конечно же, цель запугивания в повышении собственной ценности в глазах малютки. Но получается совсем наоборот, у ребенка внутри складывается точное ощущение, что членам семьи нельзя доверять и положиться на них, что его не любят и хотят от него избавиться.

Как правильно объяснять

· Необходимо использовать четкие и понятные призывы: «Не стой здесь!», «Отойди подальше!» и так далее.

· Обязательно нужно пояснить, почему прозвучал запрет или призыв.

· Можно использовать придуманные истории, в которых главные герои попали в неприятность из-за того, что не отреагировали на опасность.

· Залогом взаимопонимания со старшими ребятами является уважение родителей. Информация, которую хотят донести взрослые до детей не должна быть пустой или негативной. То, что транслируют родственники должно быть интересно, познавательно и с пониманием того, к чему это может привести в случае непокорности.

Прогрессивные педагоги и психологи на этот вопрос в один голос утверждают, что пугать карапуза совершенно точно нельзя. Конечно, не исключены ситуации, в которых для того, чтобы остановить кроху и уберечь его от серьезной опасности в сердцах чего только не крикнешь. Желательно после такой инцидента поговорить с малюткой и подробно пояснить причину своего поведения и результат, к которому может привести его неосторожность.

Члены семьи должны быть готовы потратить на отпрыска большее количество времени для того, чтобы быть услышанными. Возможно, придется повторять информацию несколько раз, применяя личные примеры, научные факты, истории из жизни. Ведь задача родителей состоит в том, чтобы найти подход к карапузу.