Почему ребёнок хамит родителям и не реагирует на замечания?

Вопрос. Мальчику 12 лет, и он совсем не уважает взрослых из своей семьи. Постоянно кривляется в ответ — что родителям, что бабушке или брату. Недавно бабушка не выдержала и наорала на него, хотя никогда не повышает голос на детей. Ребёнок не понимает: «Зачем вы мне всё объясняете, пытаетесь мне что-то сказать? Лучше бы отлупили сразу, мне бы стало тогда понятно, что так делать нельзя». Но в семье на него никто руку не поднимал, только отец мог толкнуть в запальчивости. С чужими взрослыми он ведёт себя нормально. Почему он не понимает слов и просит его отлупить и так обращается с родственниками?

Ответ. События, которые могли привести к такой реакции, сводятся к нехватке эмоциональной близости между ним и родителями. Она выражается не в том, что мы говорим и делаем, а в том, как. Представьте диалог:

— Не хочу суп, хочу блины.

— Хорошо, я сделаю тебе блины.

Последнюю фразу можно произнести с видом: «Да сделаю я, только отстань». А можно спросить, почему у ребёнка такое настроение, рассказать о своих чувствах, обменяться переживаниями, обнять, поцеловать, испечь блины вместе.

Чтобы наладить контакт, нужно говорить не о ребёнке, а с ребёнком. И не о том, что он должен или не должен делать, а о том, что его интересует.

Нужно дать понять, что вам это небезразлично, и находить как можно больше поводов для совместных занятий.

Игнорирование — один из сильнейших видов эмоционального насилия

Если ребёнок постоянно испытывает отчуждённость, чувствует, что никому из многочисленных родственников он, по сути, не интересен, то он будет привлекать внимание любыми способами. Если он не может получить одобрение, то будет вызывать гнев, раздражение, обиду. Это тоже чувства. Они многим лучше, чем равнодушие.

Сначала он будет вызывать их намеренно. Потом это станет привычной моделью поведения и будет происходить само собой, даже если он не хотел себя так вести. Тогда логично, что направлено такое поведение на значимых людей, потому что к посторонним у ребёнка нет претензий.

Почему ребёнок не испытывает эмоциональной близости, зависит от ситуации в семье. Например, такое происходит, если родители ребёнка фокусируются только на карьере и передоверяют его воспитание бабушкам или няне. В этом случае они могут столкнуться с несколькими подводными камнями.

Родители начинают откупаться от ребёнка дорогими подарками, потому что испытывают чувство вины: они понимают, что нужны ребёнку, но не могут уделять ему достаточно внимания. Они покупают их не для ребёнка, а для себя, и пытаются тем самым доказать окружающим: мы — хорошие родители. Но это не возместит ребёнку нехватки эмоционального контакта. Чувство вины здесь — плохой советчик.

Бабушки бывают разные. Одни включены в жизнь внука, учитывают его потребности и желания. Тогда ему повезло. Если же для бабушки главное, чтобы он был накормлен, выгулян, а уроки сделаны и гаммы проиграны, то про эмоциональную связь здесь ничего нет.

По той же причине нужно быть внимательным в выборе няни. Если родителям попадётся женщина, которая не прислушивается к мнению ребёнка, убеждает его, что он не нужен родителям и что его некому защитить, то у ребёнка возникнет психологическая травма. Обнаружить её и залечить будет непросто.

К сожалению, я часто встречала таких «нянь» и в школах, и в детских садах. Грубость, шлепки, пинки, безличное обращение со словами «стоять» и «молчать» для них обычное дело. Ребёнку дают понять, что он виноват заранее и во всём. Складывается впечатление, что понятие «эмоциональная близость» им не знакомо. При этом они умело преподносят себя родителям. И действительно, со стороны всё выглядит идеально. В группе железная дисциплина, результаты обучения выше всяких похвал. Родители их обожают, дарят подарки.

Если дети видят, что родители солидарны с такими «воспитателями», то принимают их грубое обращение за норму. И потом не могут понять: почему дома не так? Почему нужно напрягать мозги, чтобы разобраться в чём-то? Почему не отлупить? Это же гораздо проще.

Пусть ребёнку это не нравится — он привык к такому обращению, оно ему понятно, и он знает, как в такой ситуации себя вести. Человеческое, любящее обращение он воспринимает как слабость. В 12 лет дети делятся на группы. Кто ты — клёвый парень-заводила, хулиган или очкарик-зубрила? И если до этого момента ребёнок усвоил, что уважение основано на силе и страхе, а не на достойных поступках, он выберет силу.