СТРАШНЕЕ ФИЛЬМА "ЗВОНОК": СОРОС ЗАБИРАЕТ РУССКИХ ДЕТЕЙ ПО ТЕЛЕФОНУ

Социальная реклама детского телефона доверия, созданного по образцу финансируемого Еврокомиссией и структурами, поддерживающими однополые браки, цинично предлагает девочкам и мальчикам "барабанить" на взрослых, если с ними возникли разногласия. Царьград рассказывает, как этот проект фактически перечёркивает курс на традиционные семейные ценности.

"А мама меня не слушает: не разрешает мне завести щенка", – симпатичная щербатая девочка лет шести, одетая в костюм пирата, в видеоролике жалуется на свою большую проблему.

Нет – не бабушке или дедушке. И не папе или брату.

А совершенно чужой тёте (или дяде), которая подняла трубку специальной горячей линии – так называемого детского телефона доверия. Собственно, речь и идёт о рекламе этой службы.

На другой записи мальчик в образе рыцаря рассказывает, что боится получить плохую оценку, потому что дома его будут ругать.

На третьей – уже полноценный сюжет. Странный папа наставляет на сына пистолет (хочется верить, что игрушечный) со словами: "Стоять, звонили из школы, ты арестован – то есть наказан". А парнишка вспоминает известную фразу из американского кино про право на один телефонный звонок.

И набирает, конечно же, тот самый детский телефон доверия, а потом передаёт трубку отцу: "Пап, это тебя".

Что уж там сказал оператор родителю (либо весьма посредственному шутнику, либо реально пересмотревшему блокбастеров), остаётся за кадром. Но общий смысл понятен – если на ребёнка "наехали" родители, надо позвонить по одному номерку, всё рассказать – и проблема решится. Проще говоря – "настучать" на папу или маму, которые то ли собачку или кота не позволяют завести, то ли за двойку не разрешили погулять, а усадили за учебники.

Зачем?

А чтобы придирчивые и назойливые "предки" знали и помнили, что нельзя "строить" дитятю, иначе на них прилетит жалоба.

Кто стоит за авторами идеи детских телефонов доверия

Вползание России в проект "позвони – пожалуйся" началось в 2009-м, когда страна присоединилась к празднованию Дня детского телефона: это было одно из первых начинаний созданного годом ранее государственного Фонда поддержки детей, находящихся в трудной ситуации (его учредителем выступает Минтруд).

Специальный день этот придумала Международная ассоциация детских телефонов доверия (Child Helpline International, CHI) – глобальная сеть, включающая в себя соответствующие организации по всей планете.

В 2010-м телефон доверия для несовершеннолетних начал работать в России. Стоит отметить, что даже наименование сайта отечественной горячей линии, где выкладывается информация о её деятельности, скопировано с интернет-домена, который принадлежит ассоциации.

На своём официальном портале CHI без лишних реверансов сообщает о своих целях:

Мы работаем с растущей сетью клиентов и партнёров, которые помогают нам расширять охват и оказывать влияние на детей и молодёжь по всему миру. Они необходимы для нашей работы, поддерживают нас в достижении наших стратегических целей и имеют решающее значение для успеха нашей миссии. Мы благодарны им за их выдающийся вклад, а также за преданность и страсть к нашему общему делу.

Ключевое – это, конечно, "влияние".

Между тем среди спонсоров ("доноров") значатся Еврокомиссия и три фонда: Ignite Philanthropy – это объединённый донорский фонд, OAK Foundation – частный благотворительный фонд, ЮНИСЕФ – детский фонд ООН.

СКРИНШОТ СТРАНИЦЫ САЙТА CHI

Про ЕК, наверное, рассказывать особо не стоит: это высший орган исполнительной власти Евросоюза.

Первый фонд, по всей видимости, является именно финансовым мешком для распределения грантов.

А вот два других вызывают интерес.

OAK Foundation был основан британским миллиардером Аланом Паркером в 1983-м. В совет попечителей фонда, штаб-квартира которого располагается в Женеве, входят члены семьи Паркера.

Миссия – "решение глобальных проблем общественного и экологического характера, особенно тех, которые оказывают серьёзное воздействие на жизнь уязвимых групп населения", ежегодные траты на различные "благотворительные проекты" превышают $200 млн.

А среди получателей значатся "Открытое общество"* (признано нежелательным в России) миллиардера Джорджа Сороса. Так, аффилированный с этим институтом фонд Open Democracy в 2020 году получил от OAK Foundation 303 тысячи долларов.

СКРИНШОТ СТРАНИЦЫ САЙТА OPENDEMOCRACY

Кроме того, получателями грантов из фонда Паркера были Фонд Андрея Сахарова (свыше $1,6 млн за четыре года) и структуры правозащитной общественной организации "Мемориал"** (почти $2 млн на разные проекты, включая "оказание правовой поддержки жертвам жёсткой российской антииммиграционной политики"). Также OAK Foundation активно поддерживает секс-меньшинства, финансируя соответствующие программы, в том числе в нашей стране (на них было выделено $900 тысяч).

Что касается ЮНИСЕФ, то и здесь есть подводные камни. Ещё в 2014-м Патриаршая комиссия по вопросам семьи выступила с официальным заявлением в связи с публикацией официальной позиции "детского фонда ООН", который высказался за законодательное признание однополых союзов.

Такие попытки наносят особый ущерб детям. Детскому фонду ООН должно быть известно, что дети рождаются от союза мужчины и женщины, а не от однополых союзов. Наилучшим интересам каждого ребёнка отвечает рождение и воспитание в семье, в которой он знает своих отца и мать, окружающих его любовью и заботой. Передача детей на воспитание однополым парам является тяжким нарушением прав и законных интересов ребёнка. Таким образом, призывая к легализации однополых союзов в связи с воспитанием детей, ЮНИСЕФ, вопреки своему мандату, содействует не защите прав детей, а их существенному нарушению,

– говорилось в заявлении.

Ну и на десерт: через партнёров (в частности – организацию Together for Girls) Международная ассоциация детских телефонов доверия связана и с USAID – Агентство по международному развитию США*** (деятельность этой организации запрещена в России).

Доносительство у русских считалось позором. А на Западе это норма

Так что, пожалуй, не стоит особо рассказывать, какое влияние и на основе каких принципов интересует Child Helpline International, имея таких спонсоров и партнёров.

Впрочем, Россию, по всей видимости, исключили из состава CHI. Во всяком случае, нам не удалось отыскать там ссылку на сайт отечественного телефона доверия.

Зато там есть, разумеется, критика спецоперации на Украине и всяческие слова поддержки в адрес Незалежной.

Но, однако, речь не об этом. А о том, что призыв "стучать" на родителей вообще-то идёт вразрез с госполитикой в семейной сфере, обозначенной президентом Владимиром Путиным.

Я убеждён, что традиционные семейные ценности – это важнейшая нравственная опора и залог успешного развития и в настоящем, и в будущем,

– говорил глава государства, выступая прошлой осенью на Евразийском женском форуме.

Никто не спорит, что у ребёнка, который действительно подвергается насилию, должна быть возможность донести эту информацию до полиции, например.

Однако же в том формате, который просто скопирован с западного, это больше напоминает один из приёмов ювенальной юстиции – для прощупывания "неблагонадёжных" родителей. И пусть говорят, что, мол, при звонке анонимность гарантирована и никто "пробивать" номера не станет. Суть в другом.

У детей формируется совсем иное восприятие окружающего мира и взаимоотношений в нём. В угол поставили или за двойку поругали – психологическое насилие, по мягкому месту за провинность шлёпнули – физическое, конфетки не купили в магазине – экономическое. И так далее.

Словно бы навязывают какие-то стереотипы, которые потом развязывают руки органам опеки, отбирающим сыновей и дочерей из родных семей под разными предлогами.

Детям предлагают жаловаться на родителей по каким-то незначительным причинам – щенка не купили, отругали за плохие оценки, – прокомментировала призывы "Детского телефона доверия" депутат Яна Лантратова, первый зампред комитета Госдумы по просвеещнию. – Одно дело, если ребёнка дома бьют, издеваются, он живет в ужасных условиях, а тут детям дают понять, что ребёнок всегда прав.

То есть идёт, продолжает она, подмена поднятий: что не родитель должен заниматься воспитанием ребёнка, а ребёнок должен воспитывать родителя.

Это, конечно, неправильно. Детям нужно прививать уважение к мнению родителей, учить прислушиваться к ним. Кроме того, это противоречит семейной концепции, которая тысячелетиями складывалась в нашей стране,

– резюмировала Лантратова.

Вице-президент Фонда социально-психической помощи семье и ребёнку Татьяна Шишова, написавшая в соавторстве с коллегой Ириной Медведевой ряд книг, посвящённых вопросам воспитания подрастающего поколения, отмечает, что доносительство в России среди приличных людей считалось всегда позором и осуждалось. Доносчику первый кнут, напоминает она русскую поговорку.

И среди детей ябедничество тоже никогда не поощрялось, – говорит Шишова. – Поэтому система ювенальной юстиции и, в частности, детский телефон доверия – подрыв устоев общества, морально-эстетических норм. Вспомните, что даже Павлик Морозов, как бы ни старались сделать из него героя, во мнении народа, в его памяти он остался всё-таки отрицательным персонажем, потому что он "сдал" своего отца. А вот в западном обществе, устроенном отлично от нас, на первый план всегда выдвигался индивидуализм, там намного меньше сплочённости, и особенно сейчас, в свете глобализации, что предполагает разрушение семей и связей.

Там шло навязывание зависимости людей от государства – в лице чиновников. Ведь ювенальная юстиция, подчёркивает эксперт, это как раз когда чиновник решает, что и как лучше для ребёнка и родителей.

На Западе насаждается доносительство, и его не считают отрицательным качеством. У них иные представления о нравственности, там это в значительной степени переведено в разряд добродетелей, за такое даже приплачивают. И нас – наших детей, новые поколения – хотят приучить к такому же. А это – подрыв государственной безопасности,

– считает Татьяна Шишова.

Добавим, что номер детского телефона доверия активно распространяется про соцсетям с помощью аккаунтов соцучреждений. Даже детсады его размещают на своих страницах.

РАЗНЫЕ ВЕДОМСТВА И УЧРЕЖДЕНИЯ РАЗМЕЩАЮТ У СЕБЯ В СОЦСЕТЯХ РЕКЛАМУ ДЕТСКОГО ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ. СКРИНШОТ СТРАНИЦЫ КМП КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В ВК

Вот только права ведь Шишова: может, стоит задуматься, какое поколение мы хотим вырастить? Речь-то идёт о тех, кто будет жить в России через 10–15–20 лет, строить и развивать её. Но с такими моральными принципами, которые навязываются, что-то становится тревожно.

* Организация признана нежелательной на территории России.

**Включена я реестр НКО, выполняющих функции иноагента.

***Деятельность этой организации запрещена в России.