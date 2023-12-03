Как питание влияет на иммунитет ребенка?

Качественная работа иммунитета невозможна без пищевых веществ – белков, жиров, витаминов и минералов, которые дети получают с пищей. Скудный рацион не обеспечивает растущий организм всем необходимым и может подорвать защитные функции, поэтому так важно, чтобы питание ребенка было полноценным. В этой статье разберемся, какие продукты повышают иммунитет у детей, а что необходимо исключить.

Каким должен быть рацион

В продуктах питания содержатся не только белки, жиры и углеводы. Помимо них, есть еще витамины и минеральные вещества. При правильном и регулярном питании вместе с пищей в детский организм поступает достаточное количество незаменимых компонентов. Все вместе они помогают иммунитету противостоять инфекциям.

В рационе должны присутствовать следующие продукты, повышающие иммунитет у детей:

нежирное мясо и рыба – источники белка, жирорастворимых витаминов и незаменимых жирных кислот, например, омега-3;

молоко и кисломолочные продукты – содержат кальций и поддерживают микрофлору кишечника;

фрукты, овощи и злаки – богаты витаминами группы В, С и клетчаткой

растительные масла – в подсолнечном, оливковом, а также сливочном маслах содержатся витамин Е, который участвует в работе иммунитета.

Ежедневно в рацион должны входить мясо или рыба, а в качестве гарнира лучше использовать овощи. Каждый день ребенок должен съедать не меньше 300 грамм свежих фруктов и овощей. Многие дети отказываются от овощных блюд, но можно воспользоваться несколькими хитростями:

сочетать в одном блюде «любимые» и «нелюбимые» овощи;

стимулировать аппетит и заинтересовывать интересным оформлением;

«прятать» овощи, например, добавить кабачок в котлеты;

детей постарше вовлекать в готовку – это повышает интерес к пище и усиливает аппетит.

Какие продукты поднимают иммунитет ребенка? Конечно, это фрукты и ягоды – они также составляют важную часть ежедневного рациона. Лучше если это будут плоды по сезону, но в зимний период отлично подойдут и замороженные с лета ягоды. Варите компоты, делайте смузи, добавляйте их в кашу – пусть рацион будет разнообразным.

Рацион не может быть полноценным без белков – мяса, рыбы, молочных продуктов и бобовых. При этом, если ребенок занимается спортом, то белка нужно есть больше. Что касается напитков, то в рацион питания для поднятия иммунитета ребенка можно включать:

свежевыжатые соки;

компоты;

морсы;

молоко;

какао;

травяные чаи.

Как выстроить режим питания

Пища – источник энергии и незаменимых веществ для детей. Питаться необходимо регулярно, чтобы ребенок правильно развивался и мог противостоять болезням. Количество обязательных приемов пищи должно соответствовать возрасту.

Дошкольнику объем порции можно измерять его кулачками. В день он должен съедать до 12 таких «кулачков»: по 2–3 на основные приемы пищи, остальное – на перекусы. Какие продукты укрепляют иммунитет ребенка и как их распределить в течение дня?

Завтрак

Завтрак – это обязательный прием пищи, который пропускать нельзя. Дети, которые не завтракают, чаще едят сладости и склонны к набору лишнего веса, так как не утоляют голод по утрам и стремятся набрать энергии из легкоусвояемой вредной пищи.

Каша на завтрак – это не единственный вариант: можно заменить ее на хлопья и бутерброд из цельнозернового хлеба с маслом. Крупы можно выбрать любые в соответствии с предпочтениями – овсяную, гречневую, пшеничную и другие. Не добавляйте сахар, лучше подсластите блюда фруктами, сухофруктами или медом – в том случае, если у ребенка на него нет аллергии.

Рекомендуемый рацион питания для иммунитета на завтрак:

злаковые продукты – каши, мюсли, хлопья;

белковая пища, например, омлет;

молоко и молочные продукты – кефир, йогурт, сыр, творог;

порция свежих фруктов или овощей.

Продукты можно комбинировать, например, в один день предлагать омлет и овощами, а в следующий – кашу с клубникой и медом.

Обед

Как правило, в этот прием пищи детям предлагают несколько блюд: суп и второе с высоким содержанием белка и гарниром. Обязательный компонент питания, укрепляющего иммунитет ребенка – это порция овощей, например, в виде салата, или просто порезанных на кусочки.

Супы полезны для детей, особенно для малышей 3–4 лет. Их легко прожевать, так как они содержат жидкость. Но есть дети, которые отказываются от супа. Заставлять не нужно, достаточно в следующий раз изменить форму подачи. Если ребенок просто съест овощи и мясо в мелконарезанном виде, и запьет их достаточным количеством жидкости – для здоровья это будет настолько же полезно.

Важно! Следите, чтобы в приемы пищи входили разные группы продуктов – так в организм поступает больше полезных веществ и витаминов, необходимых для слаженной работы иммунитета.

Ужин

Идеальный ужин для ребенка – сытный, после которого он не будет ощущать голод ночью. Можно приготовить блюдо из продуктов, содержащих белок, и добавить гарнир из крупы или овощей. Например, рис с куриной грудкой и свежий салат.

Между основными приемами пищи должны быть полезные перекусы. Если следовать принципам правильного питания для иммунитета, то желательно предлагать ребенку не печенье, булочки или сладости, а сухофрукты, фрукты, бутерброды из цельнозернового хлеба с ломтиком ветчины и листом салата, орехи или натуральный йогурт без сахара.

Что нужно исключить из рациона ребенка

Питание детей и иммунитет взаимосвязаны – пища обеспечивает организм пищевыми веществами. Необходимо постараться максимально исключить «пустую» и вредную еду из рациона. В первую очередь это касается сахара.

О вреде сладостей знает каждый – они провоцируют кариес и набор лишнего веса. Но проблема не только в этом. Сладкая пища запускает брожение в кишечнике – из-за этого страдает иммунитет, так как нарушается баланс полезной микрофлоры. Если ребенок сладкоежка и не может прожить без конфет, замените их на полезные сладости, например, на натуральную пастилу без сахара. Исключите и газированные напитки – в них тоже много сахара, и они не помогают утолить жажду.

Не рекомендуется включать в ежедневный рацион следующие продукты:

жирные кондитерские изделия, например, торты и пирожные с масляным кремом;

колбасы и сосиски;

жаренные в большом количестве масла продукты – картофель, чипсы;

острые приправы и жирные соусы – горчица, майонез, перец;

продукты с растительными заменителями молочных жиров;

различный фастфуд, в том числе супы и вермишель быстрого приготовления;

продукты, содержащие большое количество красителей, консервантов и ароматизаторов.

Иммунитет зависит от питания – это неоспоримый факт. Но не получится привить ребенку правильные пищевые привычки, если все окружающие питаются неправильно. Поэтому разнообразно питайтесь всей семьей, показывайте на примерах друзей и родственников, что здоровая пища – это не только полезно, но и вкусно.

Что давать детям в сезон ОРВИ и гриппа

В холодное время года, когда вероятность заболеть ОРВИ или гриппом возрастает, иммунитету требуется поддержка. Поэтому важно, чтобы в этот период ребенок получал как можно больше витаминов и белка с пищей. Уделите особое внимание рациону – в день не менее 2–3 порций фруктов или овощей. Одна порция – это размер кулачка ребенка. Можно позаботиться о питании с лета и заморозить ягоды, а в зимнее время подавать их к выпечке или добавлять в каши.

Укрепить иммунитет питанием эффективнее, чем практиковать сомнительные народные методы. Например, существует популярный миф о необходимости приема больших доз витамина С в сезон простуд. Исследования показали, что ежедневное употребление увеличенного количества аскорбиновой кислоты не оправдано – это не поможет избежать болезни или сократить ее длительность. Поэтому не нужно давать детям большую дозу витамина С или кормить его лимонами. Кстати, цитрусовые – далеко не лидеры по содержанию витамина С. Его больше в шиповнике, болгарском перце и петрушке.

Еще один распространенный миф – способность чеснока уничтожать вирусы. Он действительно содержит фитонциды, но их количества недостаточно, чтобы уничтожить все вирусные частицы. К тому же, большие дозы чеснока не полезны для ребенка – есть риск повредить слизистую оболочку желудка.

Главные продукты для поднятия иммунитета ребенка – это те, в которых много витаминов. Узнать о том, где их больше всего, можно в нашей статье «Какие витамины нужны ребенку для крепкого иммунитета».

Как уберечь ребенка от простуды

Полноценное и сбалансированное питание обеспечивает организм ребенка компонентами, необходимыми для поддержания здоровья и работы иммунитета. Но есть и дополнительные способы, которые помогут снизить вероятность заболеть вирусной инфекцией.

соблюдайте режим дня, следите, чтобы ребенок хорошо высыпался;

следите за чистотой в помещении и влажностью воздуха – регулярно проветривайте комнаты, делайте влажную уборку и включайте увлажнитель в отопительный сезон;

приучите ребенка соблюдать правила личной гигиены – мыть руки после улицы и посещения туалета, а также перед едой;

больше гуляйте на свежем воздухе, играйте в активные игры;

закаляйтесь – устраивайте воздушные ванны для малышей, разрешайте купаться в бассейнах, не кутайте в слишком теплую одежду.

Дополнительную профилактику ОРВИ и гриппа рекомендуется проводить с помощью противовирусных препаратов.