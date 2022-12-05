Детская азбука про войну 1812 года, изданная в 1814 году

Однако авторы лучших листов известны. Это живописец Алексей Гаврилович Венецианов, график Иван Алексеевич Иванов и, пожалуй, самый известный и деятельный из авторов «летучих листов» Иван Иванович Теребенев. Именно И. И. Теребенев является создателем представленной здесь азбуки. Он, не смущаясь «площадным», как тогда говорили, простонародным характером избранного жанра, создал около сорока злободневных, действенных, интересных в художественном отношении картинок-карикатур на тему Отечественной войны 1812 года, на основе которых и была создана детская азбука. В конце 1814 года эти карикатуры были награвированы офортом в 1/16 долю листа и раскрашены акварелью от руки.Маленькие карточки «Азбуки» должны были раскрыть перед глазами ребёнка картину только что миновавшей войны. Он узнавал о мужестве и находчивости простых русских людей, видел разложение еще недавно победоносной французской армии, трусость, мародёрство, постыдное бегство её солдат, учился презирать захватчиков, посягнувших на национальную независимость России.Из картинок «Азбуки» дети узнавали о многочисленных примерах героизма и самоотверженности: о старике, притворившемся глухим, чтобы не выдать французам, где скрываются его односельчане, укрывшиеся от врага в лесу (буква «А»), о старостихе Василисе, которая, командуя своим крестьянским войском, вооружённая лишь косой, брала в плен французов (буква «И-I»). Особенно трогателен эпизод, запечатленный на листе с буквой «О». Он напоминает о том, что и в жестоких испытаниях войны русские люди не забывали о доброте и человечности. Возле палатки. у котла с пищей двое русских солдат кормят трёх французов. Один из них уже ест, другой тянется за куском, третий благодарно целует в плечо русского солдата. Под листом полная достоинства надпись: «Один лишь Росс в врагах чтит кристианску кровь. Сколь месть его страшна, столь искренна любовь».Стихотворные подписи под картинками «Азбуки» принадлежат, вероятно, перу И. И. Теребенева.