Манные биточки для малышей

Количество: 4 порции

Stefanija
Автор: Stefanija

Приготовим для детишек манные биточки.

Этот рецепт я взяла из журнала "Здоровье" за прошлый век. Подавать такие биточки для малышей можно уже с двух лет, когда пища должна становиться более твёрдой. Думаю, что от таких биточков не откажется ни один ребёнок.

Они нежные и очень вкусные. К тому же готовятся очень быстро. Эти биточки у меня с удовольствием ели даже взрослые.

Ингредиенты

Ингредиенты
  • Крупа манная - 100 г
  • Молоко - 400 г
  • Яйца куриные - 1 шт.
  • Сахар-песок - 4 ч.л.
  • Сухари панировочные - 2 ст. л.
  • Масло растительное - 2 ст. л.
  • Соль - 0,25 ч.л.

Как приготовить

    В кипящее подсоленное молоко тонкой струйкой при непрерывном помешивании всыпать манку и варить на слабом огне до загустения. Кашу остудить.

    К каше добавить яйцо и сахар.

    Всё хорошо вымешать.

    Из получившейся массы сформовать небольшие биточки: котлетки круглой формы. Обвалять их в панировочных сухарях и выложить на сковороду с разогретым маслом.

    Обжарить биточки на масле с двух сторон до золотистой корочки.

    Подавать биточки к столу тёплыми, полив их сметаной или вареньем.

Приятного аппетита!

