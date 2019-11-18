Манные биточки для малышей

Приготовим для детишек манные биточки.
Этот рецепт я взяла из журнала "Здоровье" за прошлый век. Подавать такие биточки для малышей можно уже с двух лет, когда пища должна становиться более твёрдой. Думаю, что от таких биточков не откажется ни один ребёнок.
Ингредиенты
Как приготовить
В кипящее подсоленное молоко тонкой струйкой при непрерывном помешивании всыпать манку и варить на слабом огне до загустения. Кашу остудить.
К каше добавить яйцо и сахар.
Всё хорошо вымешать.
Из получившейся массы сформовать небольшие биточки: котлетки круглой формы. Обвалять их в панировочных сухарях и выложить на сковороду с разогретым маслом.
Обжарить биточки на масле с двух сторон до золотистой корочки.
Подавать биточки к столу тёплыми, полив их сметаной или вареньем.
Приятного аппетита!
