"Не-е-е...": Дети не могли даже слова сказать, пока московская учительница их избивала

Не-е-е...: Дети не могли даже слова сказать, пока московская учительница их избивала

 
Фото: Nikolay Gyngazov/globallookpress

Инцидент, где педагог жестоко обращается с детьми, вызвал широкий общественный резонанс. Социальный педагог одной из коррекционных школ Москвы била своих подопечных: пинала, раздавала оплеухи. "Не-е-е…" - это все, что могли сказать малыши.

В классе - ученики с задержками в развитии.

Они требуют особого подхода. Но вместо этого дама на них орет и щедро раздает тумаки. Дети сжимаются при одном ее появлении.

И самое главное - все эти зверства так и остались бы за дверью, потому что сами малыши ничего толком бы и не рассказали, поскольку воспитанники и говорить не могут.

"Не-е-е" - все, что можно было услышать от маленьких пострадавших. К сожалению. Дети даже не могли пожаловаться родителям.

Однако на мучительницу обратили внимание ее же коллеги. Нервное поведение и неприязнь к ученикам сразу бросались в глаза, сообщает РЕН ТВ.

Зато в соцсетях она публиковала возвышенные посты - вроде такого: "Не возвышать себя путем унижения других. Это бесполезно. Лучше совершенствоваться".

Психолог школы после подозрительного открытого урока, на котором учительница вызвала подозрение своим странным поведением, поделилась своими размышлениями с руководством.

Благодаря камерам они смогли увидеть, как ведет себя их коллега на уроке: лупит испуганных детей.

Сейчас ее уволили. Все материалы дела передали следователям. На сегодня педагог-мучитель находится под подпиской о невыезде.

