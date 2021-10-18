В РОССИИ ЛЕГАЛИЗУЮТ ПОХИЩЕНИЯ ДЕТЕЙ. ЗАКОН ГОТОВ

Мы ужасаемся произволу ювенальной юстиции на Западе, и в нашей стране угроза семье уже оформилась, вызрела – и готова, как пушечное ядро, лететь, сметая всё на своём пути. В осеннюю сессию сенаторы Совета Федерации планируют внести на рассмотрение Госдумы законопроект о профилактике семейно-бытового насилия. Он не соответствует ни интересам семьи, ни основам русского права. Царьград собрал подборку случаев бессмысленного и жестокого изъятия детей из семьи – в случае принятия указанного закона эта практика станет нормой.

Вопрос стоит остро: или закон защищает интересы русских, или – катится по пути западной ювенальной юстиции, когда государство разлучает ребёнка с родителями по малейшему поводу.

Нет апельсинов – нет детей

Сейчас в детских домах живут многие тысячи детей – сирот при живых родителях, социальных сирот. Изъятия детей из семей поставлены на поток. Уже давно известны примеры с пустыми полками холодильника и отсутствием апельсинов в квартире как поводы для изъятия детей. Но это только начало.

В Дании уже на правительственном уровне обсуждается возможность изъятия у родителей новорождённых и передача их в приёмные семьи. Основанием для решения суда могут стать выводы соцслужб о том, что семья или мать не способны ответственно относиться к воспитанию ребёнка.

Думаете, в России такое невозможно?

Группа Родительского всероссийского сопротивления в социальной сети "ВКонтакте" полыхает случаями произвола органов опеки.

https://vk.com/video-75679763_456264373

Чиновники будто не знают о том, что забрать дитя у матери – это жестокость и что это допустимо только в случае непосредственной угрозы жизни ребёнка. Всё чаще акцент в документах по изъятию делается на обстановке в жилище, будто бы старые обои несут угрозу.

Кузбасс: девочка умерла в Доме малютки

Было это в городе Ленинск-Кузнецск. Мама и её годовалая дочка спали, когда супруг утром ушёл на работу. Он закрыл дверь снаружи и унёс все ключи. Пришедший из поликлиники врач не смогла попасть в квартиру и вызвала инспекторов подразделения по делам несовершеннолетних. Дверь взломали.

Дома было всё в порядке: тепло, есть пища и лекарства. Тем не менее девочку из дома увезли. Свидетели разыгравшейся драмы заявляют, что сотрудники ПДН спровоцировали скандал, а мать, не выдержав, накинулась на них с оскорблениями.

Беспомощное дитя поместили в больницу. Потом, будто осуждённую по этапу, отправили в Дом малютки, где она умерла через месяц. Быть может, не перенесла разлуки? Ребёнку из-за порока развития головного мозга требовался постоянный уход и материнская забота.

Москва: год без матери из-за шутки

Сущим кошмаром обернулась в ноябре 2019 года глупая шутка 14-летней девочки о том, что мама якобы выгоняет её из дома. Школьница сказала об этом своей подруге, а та разместила "новость" в соцсети. Грянул скандал, подоплёки под которым не было: ребёнок рос в благополучной, пусть и неполной православной семье. Девочка посещала воскресную школу, хорошо училась.

В школу педагоги вызвали полицию. Девочку куда-то увезли. Мать никто в известность не поставил, связи с ребёнком не было. В отделе полиции, куда перепуганную родительницу вызвали звонком, сунули бланк для подписи: "недобросовестно исполняла родительские обязанности". Подписывать клевету на себя женщина отказалась.

Нашли ребёнка в больнице только после обращения в… уголовный розыск. Но врач увидеться с дочкой не позволила, пока не поступит разрешения органов опеки. Девочку перевели в приют. Невероятно, но в казённых стенах она провела больше года.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЦАРЬГРАДУ О. РОМАНОВОЙ

В разгар пандемии 2020-го, с марта по сентябрь, она прожила за высоким забором почти в изоляции, ведь школы перешли на "дистант", а потом начались каникулы. Не помогали ни заявления матери, ни просьбы девочки.

Чиновники согласились отдать дочь, если мать подпишет заявление о том, что… не возражает против нахождения дочки в приюте. А она возражает!

Только в январе нынешнего года отдел соцзащиты разрешил временно оставить у себя дочь. А уже потом суд отказался ограничивать мать в родительских правах. Но на ребёнке так и висит статус временного проживания до совершеннолетия. Придётся снова судиться.

Карелия: нет холодильника – отдавайте детей!

В соцсетях появилось объявление о срочном поиске холодильника. Он понадобился многодетной семье, у которой хотят отобрать детей. Из-за отсутствия холодильника.

Но разве есть такой закон? Разве нельзя обойтись без холодильника, покупая каждый день свежие продукты?

Статья 77 Семейного кодекса России содержит только один критерий для того, чтобы отобрать детей по решению суда, – "непосредственная угроза его жизни и здоровью". Однако дьявол, как всегда, кроется в деталях: в законе не растолковывается, что такое угроза жизни и здоровью – это отдано на рассмотрение органов опеки. Как они рассмотрят, так и будет.

Хакасия: мать просила помощи, а лишилась сына

В одном из хакасских посёлков школьники устроили травлю сыну уборщицы. Женщина попыталась найти защиту в прокуратуре, но вышло наоборот. Чиновники отобрали 11-летнего ребёнка, которого якобы она не могла достойно содержать. А попросту – за бедность. Новым местом жительства мальчика определили приёмную семью в 280 км от родного дома. Опекуны не давали видеться с сыном. Кошмар длился два года.

История стала достоянием гласности, простые люди собрали деньги, и измученная стрессами женщина смогла выполнить все требования опеки: купила стиральную машину, холодильник, мебель. Даже сарай для угля построила.

https://vk.com/video-75679763_456255886

Суд встал на сторону женщины, но и здесь не обошлось без укола в материнское сердце: судья запретил немедленное воссоединение семьи. Мальчик должен был закончить четверть в школе.

Справедливости ради, после чиновники вдруг нашли для матери подработку, которой раньше не находили, хоть и видели, как тяжело ей живётся.

Оренбургская область: опека с наручниками

Видео из посёлка Тюльпанный появилось в соцсетях: сотрудница опеки вырывает у мамы из рук захлёбывающегося в плаче ребёнка. Мать заковывают в наручники.

В многодетную семью опека и полицейские нагрянули после того как родители четырёх детей попросили у чиновников помощи в ремонте дома. Власть решила детей на время изъять: ведь условия проживания опасные.

В службу судебных приставов документов об изъятии не поступало. Значит, и решения суда не было. Многодетный отец написал заявление в полицию на работников органов опеки и полицейских. СК начал проверку. Выяснилось, что детей забрали по постановлению главы района.

В итоге детей вернули в семью. В доме начался ремонт, семья переехала к родственникам.

Саратовская область: в доме было слишком холодно

В прошлом году к детскому омбудсмену обратилась жительница села Ключи. Ребёнка забирала опека из-за материального положения семьи: не всегда были деньги на дорогие дрова, поэтому в доме было часто прохладно.

В доме есть проблемы с отоплением, но ребёнок обеспечен всем необходимым, не болеет, ходит в детский сад, мать алкоголем не злоупотребляет, подрабатывает,

– сказала на суде детский омбудсмен. И семью отстояли…

Нижний Новгород: кошки и ребёнок несовместимы

У матери опека намеревалась отобрать пятилетнюю дочь. В решении об изъятии руководствовались анонимками: в доме проживает множество кошек, которых мать собирает на улице, а девочка не ходит в детский сад. Мать обратилась в прокуратуру. Она на самом деле приносила с улицы кошек, но затем лечила их и отдавала в добрые руки.

Прокурор, к счастью, встал на сторону семьи: ребёнок ни в чём не нуждается, посещает кружки. Суд отклонил доводы опеки.

Владимирская область: детей похитили из школы

В феврале 2019 года органы опеки похитили у многодетной матери четырёх маленьких детей – девочек 3 и 10 лет и мальчиков 7 и 9 лет. О похищении заявляют не журналисты – уполномоченный по правам ребёнка во Владимирской области.

После развода многодетная мама переехала в посёлок. Денег хватило на покупку половины дома – отопление электрическое, удобства – на улице. Зато дети обуты, одеты, накормлены, в семье мир и порядок.

Конечно, жилище нуждалось в ремонте. Беспокоила электропроводка, смонтированная с нарушениями. Администрация школы сообщила в опеку, что бытовые условия не отвечают нормам пожарной безопасности. Женщина дала расписку, что обязуется заняться ремонтом.

За помощью в ремонте многодетная мама обратилась к главе местной администрации. Чиновник развёл руками: не могу, нужен вывод комиссии. Комиссии ходили два месяца, электрик же не появился ни разу.

5 февраля мама, как всегда, отправила детей в школу и детсад. В разгар рабочего дня ей позвонили из садика: младшую дочку изымает опека. Потом звонок поступил из школы: старших тоже забрали.

МНОГОДЕТНАЯ МАТЬ КСЕНИЯ ЛЫКОВА С ДОЧЕРЬМИ. СКРИНШОТ ВИДЕО ГТРК ВЛАДИМИР / YOUTUBE.COM

На такси мать погналась за автобусом, который куда-то увозил её детей, перегородила ему путь, умоляла дать ей поговорить с рыдающими ребятами. Сотрудники опеки вызвали полицию, автобус покатил дальше.

У детей отобрали мобильные.

Четверых перепуганных ребятишек поместили в реабилитационный центр, свидания с мамой не давали. Три дня длился кошмар: отмены принятого решения добился детский омбудсмен по Владимирской области.

Всё в данной ситуации было сделано с грубейшими нарушениями закона. "Благими намерениями" детям нанесли тяжелейшую психологическую травму.

Кошмар продлился три дня: перепуганных ребятишек всё же выдали родителям.

Что с того?

Мы перечислили лишь восемь случаев из тысяч. Иногда детей изымают действительно для их блага, но в большинстве случаев семьи становятся жертвами административного ража: чиновникам службы опеки необходимо показать, что они не зря получают зарплаты.

Каждый день пребывания ребёнка в детском доме – стресс для него, но прибыль для учреждения: государство выделяет 1500-4000 рублей в день, плюс в сопоставимых, а иногда и бо́льших размерах помогают благотворители. Больше сирот – больше денег.

Более мерзкого бизнеса не существует в природе. Наркоторговцы и сутенёры – едва ли не святые люди по сравнению с дельцами нового русского сиротпрома.

Остановите их.