5 советов, как воспитать ребенка, который позаботится о вас в старости

Все люди - разные. Кто-то спит и видит, как уйти на пенсию и сесть на голову своим детям, кто-то до последнего старается не стать им обузой, но все мы боимся остаться в старости одинокими. Как воспитывать своих детей так, чтобы этого не произошло, читайте в нашей статье.

1. Будьте искренними, а не идеальными

Дети очень остро чувствуют фальшь, но ещё сильнее они не любят притворяться сами. Когда родители требуют от них быть 'хорошими', они мечтают вырваться из этого театра и никогда в него не возвращаться.

Они же знают, что вы тоже неидеальны, - не нужно пытаться доказать им обратное. Будьте собой, позволяйте себе быть слабыми, неправыми - и признавайте свои ошибки. Ребенок должен знать, что ошибаться - это нормально и что он тоже имеет на это право. Искренность и открытость - вот ключ к общению с ребенком и семейному теплу.

2. Благодарность и чувство вины

Быть благодарным своим родителям - прекрасное качество, но оно не должно стимулироваться через чувство вины. Фразы 'папа ради тебя работает, а ты не можешь его порадовать успехами в школе' или 'я тебе всю жизнь отдала, а ты решил стать гитаристом' - чистой воды манипуляция.

Принимайте от ребенка благодарность в том виде, в каком он может ее выразить. Не ждите от него реализации своих собственных представлений о его будущем - и он точно будет вам за это благодарен. А чувство вины перед родителями лишь увеличит дистанцию между вами.

3. Личное пространство

Оно должно быть у каждого человека в любом возрасте, и должно быть неприкосновенным. Если вас в детстве лишали этого - вам будет непросто понять, насколько это важно во взаимоотношениях между близкими людьми. Комната ребенка, его стол, шкаф, сумка - это только его, и вы не имеете права вторгаться туда. Ни с целью проверки, ни с целью уборки. Если родители не уважают личное пространство ребенка - между ними никогда не будет доверия.

4. Семейные посиделки

Как только дети вступают в период пубертата, им становятся скучны семейные посиделки. И если новый год или день рождения - это 'весело и вкусно', то юбилеи братьев и сестер вашей бабушки - это перебор для ребенка.

Помните, как в третьей части 'О чем говорят мужчины' взрослый Леша говорит своим родителям: 'Ну, почему мне обязательно должно быть плохо, чтобы дяде Боре было хорошо? '. Традиции уважать нужно, но не стоит приносить им в жертву целые дни жизни ребенка. Все должно быть от души и в меру!

5. Нравоучения

На самом деле родители заканчивают выполнять функции учителя в прямом смысле слова тогда, когда отдают ребенка в школу. Дальнейшее воспитание заключается по большому счету в личном примере. Чем старше будет становиться ребенок, тем болезненнее он будет воспринимать любые попытки научить его жизни.

Не читайте нравоучений своим детям, лучше давайте им ненавязчивые советы и главное - что бы ни случилось всегда будьте на их стороне!