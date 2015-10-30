Тест: 10 главных детских вопросов о природе, науке и мире вокруг нас

Все ответы для детей-почемучек и их родителей в новой книжке «Почему?»

Мы почему-то уверены, что знаем практически все о мире, который нас окружает. Но вы удивитесь, насколько вы заблуждаетесь, когда пройдете наш новый тест. А вдохновила нас на него новая книга чудесной канадской писательницы Кэтрин Рипли «Почему? Самые интересные детские вопросы о природе, науке и мире вокруг нас». Проверьте, как хорошо вы справитесь с детскими вопросами.

I. Как птенец выбирается из яйца?

При помощи яйцевого зуба, специального бугорка на конце клюва Птенец не может проклюнуться сам, ему помогает взрослая птица Скорлупа лопается сама, когда птенцу становится тесно

Отгадка



II. Почему глаза кошек светятся в темноте?

В глазах кошек есть специальный элемент, наподобие фонарика, который включается в сумерках Людям просто кажется, что глаза у кошек светятся В глубине глаз кошек есть специальные клетки, как зеркало, которые отражают свет

Отгадка





III. Почему одни яйца коричневые, а другие — белые?

На самом деле все коричневые, а белые специально отбеливают хлоркой Белые куры несут белые яйца, а рыжие куры — коричневые Это зависит от питания кур — куры на свободном выпасе несут яйца более насыщенного цвета

Отгадка



IV. Почему персики мохнатые?

Ворсинки на кожице защищают персик от инфекций Ворсинки специально созданы садоводами для того, чтобы персик выглядел красиво Ворсинки защищают от ранних заморозков, наподобие меха

Отгадка





V. Почему лук шипит на сковороде?

При нагревании лук трескается и издает такой звук Это капли воды из лука подпрыгивают с таким звуком Это распадаются фитонциды, специальные вещества, убивающие бактерий

Отгадка



VI. Почему только у некоторых козлов есть рога?

Некоторым маленьким козлятам при рождении подрезают рога Все зависит от породы козлов — для ферм выращивают безрогих козлов, они более мирные Агрессивные козлы теряют рога в драке, у проигравших козлов они больше не вырастают

Отгадка





VII. Почему поросята валяются в грязи?

Чтобы им было прохладно и приятно На поросят наговаривают: они валяются в грязи не больше, чем другие животные Они в лечебных целях питаются дождевыми червями

Отгадка



VIII. Почему еда остывает, если на нее дуть?

Холодный воздух перемешивается с горячим, и еда становится теплой. Именно так мы смешиваем воду под краном Еда остывает самостоятельно под воздействием комнатной температуры, совершенно не важно, дуем мы на нее или нет Мы сдуваем пар, который поднимается над тарелкой с горячей едой. А пар действует как одеяло: помогает еде дольше оставаться горячей

Отгадка





IX. Почему урчит в животе?

Это внутри шумит воздух от голода. Когда вся еда переварилась, желудок и кишечник гоняют туда-сюда воздух Так работает специальный клапан в желудке. Он включается как сигнал SOS в случае голода Весь организм, а не только живот, может урчать в случае голода или хорошего настроения

Отгадка



X. Почему небо голубое?

Оно не голубое, это обман зрения Из-за рассеивания волн голубого цвета, которые исходят от солнца Голубое небо — это грань между чернотой космоса и светом дня

Отгадка

Если вы правильно ответили на 8 из 10 вопросов, вы – настоящий гуру по детским «почему». Скорее всего, у вас не меньше трех детей или один, но страшный «почемучка». Поздравляем! Скорее всего, у вас не меньше трех детей или один, но страшный «почемучка». Поздравляем! Если вы правильно ответили на 5-7 вопросов, то вы – кандидат в эксперты по детским «почему».Можно немного усилить теоретическую базу, но ваши познания уже заслуживают уважения. Если вы правильно ответили на 4 и менее вопросов, то вы – начинающий родитель. Вам срочно необходимо закупить детские энциклопедии. И тогда никакой вопрос вас уже не поставит в тупик.

Тест составлен по книге Кэтрин Рипли «Почему? Самые интересные детские вопросы о природе, науке и мире вокруг нас», – М.: МИФ, 2015. Редакция Пумбра благодарит издательство «Манн, Иванов и Фербер» за предоставленные на рецензию книги.