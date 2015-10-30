Тест: 10 главных детских вопросов о природе, науке и мире вокруг нас

Все ответы для детей-почемучек и их родителей в новой книжке «Почему?»
Мы почему-то уверены, что знаем практически все о мире, который нас окружает. Но вы удивитесь, насколько вы заблуждаетесь, когда пройдете наш новый тест. А вдохновила нас на него новая книга чудесной канадской писательницы Кэтрин Рипли «Почему? Самые интересные детские вопросы о природе, науке и мире вокруг нас». Проверьте, как хорошо вы справитесь с детскими вопросами.
I. Как птенец выбирается из яйца?
- При помощи яйцевого зуба, специального бугорка на конце клюва
- Птенец не может проклюнуться сам, ему помогает взрослая птица
- Скорлупа лопается сама, когда птенцу становится тесно
II. Почему глаза кошек светятся в темноте?
- В глазах кошек есть специальный элемент, наподобие фонарика, который включается в сумерках
- Людям просто кажется, что глаза у кошек светятся
- В глубине глаз кошек есть специальные клетки, как зеркало, которые отражают свет
III. Почему одни яйца коричневые, а другие — белые?
- На самом деле все коричневые, а белые специально отбеливают хлоркой
- Белые куры несут белые яйца, а рыжие куры — коричневые
- Это зависит от питания кур — куры на свободном выпасе несут яйца более насыщенного цвета
IV. Почему персики мохнатые?
- Ворсинки на кожице защищают персик от инфекций
- Ворсинки специально созданы садоводами для того, чтобы персик выглядел красиво
- Ворсинки защищают от ранних заморозков, наподобие меха
V. Почему лук шипит на сковороде?
- При нагревании лук трескается и издает такой звук
- Это капли воды из лука подпрыгивают с таким звуком
- Это распадаются фитонциды, специальные вещества, убивающие бактерий
VI. Почему только у некоторых козлов есть рога?
- Некоторым маленьким козлятам при рождении подрезают рога
- Все зависит от породы козлов — для ферм выращивают безрогих козлов, они более мирные
- Агрессивные козлы теряют рога в драке, у проигравших козлов они больше не вырастают
VII. Почему поросята валяются в грязи?
- Чтобы им было прохладно и приятно
- На поросят наговаривают: они валяются в грязи не больше, чем другие животные
- Они в лечебных целях питаются дождевыми червями
VIII. Почему еда остывает, если на нее дуть?
- Холодный воздух перемешивается с горячим, и еда становится теплой. Именно так мы смешиваем воду под краном
- Еда остывает самостоятельно под воздействием комнатной температуры, совершенно не важно, дуем мы на нее или нет
- Мы сдуваем пар, который поднимается над тарелкой с горячей едой. А пар действует как одеяло: помогает еде дольше оставаться горячей
IX. Почему урчит в животе?
- Это внутри шумит воздух от голода. Когда вся еда переварилась, желудок и кишечник гоняют туда-сюда воздух
- Так работает специальный клапан в желудке. Он включается как сигнал SOS в случае голода
- Весь организм, а не только живот, может урчать в случае голода или хорошего настроения
X. Почему небо голубое?
- Оно не голубое, это обман зрения
- Из-за рассеивания волн голубого цвета, которые исходят от солнца
- Голубое небо — это грань между чернотой космоса и светом дня
- Если вы правильно ответили на 8 из 10 вопросов, вы – настоящий гуру по детским «почему». Скорее всего, у вас не меньше трех детей или один, но страшный «почемучка». Поздравляем!
- Если вы правильно ответили на 5-7 вопросов, то вы – кандидат в эксперты по детским «почему».Можно немного усилить теоретическую базу, но ваши познания уже заслуживают уважения.
- Если вы правильно ответили на 4 и менее вопросов, то вы – начинающий родитель. Вам срочно необходимо закупить детские энциклопедии. И тогда никакой вопрос вас уже не поставит в тупик.
Тест составлен по книге Кэтрин Рипли «Почему? Самые интересные детские вопросы о природе, науке и мире вокруг нас», – М.: МИФ, 2015. Редакция Пумбра благодарит издательство «Манн, Иванов и Фербер» за предоставленные на рецензию книги.
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