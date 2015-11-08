Мама-Айболит: как диагностировать детский недуг и оказать помощь

Как заметила мама на одном из форумов: «С нашей бесплатной медициной любой женщине, имеющей детей, приходится становиться педиатром поневоле». И действительно, кто кроме самого близкого ребенку человека может обнаружить болезнь и начать бить тревогу вовремя? Мамы постоянно начеку и готовы диагностировать заболевание чада по различным симптомам.

Чтобы понять, к какому врачу обращаться за помощью, у ребенка старше шести-семи лет можно просто уточнить, что его беспокоит. Но как быть с малышами?

Наблюдаем, делаем выводы

Выяснять, что болит у малыша, которому еще нет двух лет, бесполезно. Крохи толком не умеют разговаривать, а потому не способны объяснить, что их беспокоит. Но зато они могут показать на ушибленное место, истошно кричать, дергать ножками. Методом исключения даже неопытная мама определит причину плача: если припухли десны, то ребенка беспокоят зубки; если у малыша твердый надувшийся животик, вероятно, несварение.

Здоровые малыши спокойны, улыбчивы, у них нет высыпаний на коже, они едят без особых нареканий. Снижение аппетита, нарушение сна могут быть признаками заболевания.

Придуманная болезнь

Всем известно, что дети склонны повторять за взрослыми и окружающими малышами. Примерно с двух лет, когда ребенок начинает составлять из знакомых обрывков слов предложения, он может внезапно сообщить маме: «Ножки бо-бо», «Головка болит» или что-то в этом роде. Мамам дважды повторять не нужно. Они беспокоятся, ищут информацию о предположительном заболевании в интернете, вызывают на дом врача. Часто после осмотра педиатр констатирует: «Ребенок абсолютно здоров». Почему же тогда он жаловался на боли?

Не исключено, что в последнее время один из членов семьи говорил при ребенке о том, что у него болит голова или ноют ноги. Вот малыш и скопировал поведение взрослого.

Если в семье живет старенькая бабушка, то мнимых болезней у малыша может набраться великое множество, к счастью, все они не опасны и не требуют медицинского вмешательства.

Детские хитрости





Манипуляция – искусство, в котором наши дети нас, безусловно, превосходят. Они добиваются своего плачем, выплевыванием соски или каши, требуют игрушку, сладостей и внимания к своей персоне. Но если игрушку можно просто попросить, то со вниманием взрослых сложнее. Большинство детей не могут попросить маму или папу: «Поиграй со мной», «Обними меня», «Почитай мне книжку». Они хитрят и манипулируют.

Дети после трех лет подмечают, что во время болезни их буквально носят на руках, всячески балуя. Поэтому они притворяются больными.

Подобную манипуляцию легко вычислить, если в семье несколько детей. Например, как только один простудился, другой через пару дней обязательно нагреет на батарее свой градусник или начнет жаловаться на головную боль. Но не спешите делать поспешные выводы, ведь инфекция действительно может передаваться от одного члена семьи к другому. Чего нельзя сказать о хронических недугах.

Реальные недомогания

Бывают ситуации, когда не только мама, но и врачи понятия не имеют, в чем причина жалоб ребенка. К примеру, у подростков часто поднимается температура, хотя все анализы в норме. То же самое с кашлем: рентген не показывает отклонений, аллергии нет, а ребенок постоянно кашляет. В итоге мамы обращаются в государственные и платные клиники, штудируют справочники народной медицины. Лечение не приносит результата, но спустя некоторое время кашель у ребенка проходит сам собой. Возможно, налицо психосоматическое заболевание.

Наследственные и мистические болезни

В современном мире нам некогда заглядывать в прошлое и расспрашивать старших родственников о жизни предков. А следовало бы. Ведь неслучайно на приеме врач спрашивает о хронических заболеваниях родственников. Аллергия на молоко у прадеда поможет вам сориентироваться в том случае, если ваш малыш вдруг «зацвел» после молочной каши.

Один опытный доктор как-то высказал утверждение насчет одних и тех же заболеваний в нескольких поколениях, которые возникают не по причине наследственности, а из-за определенного места проживания (дома или квартиры). То есть, если вы живете в доме родителей и переболели в своем детстве рядом специфических или хронических болезней, то аналогичные же проблемы будут и у ваших детей. Меняешь дом – избавляешься от недуга. Мистика!

Итак, болезни бывают разные: настоящие и придуманные. Отличить первые от вторых поможет только ваша наблюдательность и чутье. Психологи советуют прислушиваться не только к репликам малыша, но и наблюдать за его поведением. Если что-то действительно не так, то внимательная мама действительно это заметит и вовремя придет на помощь.