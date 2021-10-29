НОВАЯ ЗАЩИТНИЦА ДЕТЕЙ УДИВИЛА ДАЖЕ ПУТИНА. ЧТО ОМБУДСМЕН ПРИГОТОВИЛА ДЛЯ НАС

Новым уполномоченным по правам ребёнка стала землячка ушедшей в Госдуму Анны Кузнецовой и её коллега по социальной и благотворительной общественной работе Мария Львова-Белова. Опасные кандидатуры, против которых выступал Царьград, до наших детей не доберутся.

Президент России своим указом назначил новую уполномоченную по правам ребёнка. Ею стала 37-летняя уроженка Пензы Мария Львова-Белова. Символичное назначение, можно сказать, если вспомнить, что предшественница Марии Алексеевны на этом посту Анна Кузнецова тоже была из Пензы. Похоже, Пенза становится эксклюзивным поставщиком защитников прав детей в России.

Но ещё символичнее то, что, как и её предшественница на этом посту, Мария Львова-Белова тоже многодетная мать. Это действительно просто здорово, что защищать права детей будет не какой-то абстрактно рассуждающий о воспитании подрастающего поколения автор невостребованных диссертаций, поклонник ювенальной юстиции в худших её проявлениях, пришедших с Запада технологий и целевых предпочтений, а человек, который имеет реальный опыт не только воспитания, но и выстраивания отношений между детьми, знающий все особенности становления юной личности, все препятствия, с которыми дети сталкиваются в реальной жизни, и помогавший с ними справиться.

Если у Анны Кузнецовой семеро детей, то у новой уполномоченной только своих кровных пятеро. Ещё четверо приёмных, а ещё над 13 молодыми людьми с ментальной недееспособностью она оформила опеку. Причём отдала под их проживание свой с мужем дом, перестроив его под их нужды, а сама с мужем и своими детьми переехала в дом родителей. Кстати, супруг Львовой-Беловой, как и Кузнецовой, также священник.

– У вас такая большая семья. Сколько всего детей? – поинтересовался президент, беседуя с Марией Алексеевной в режиме видеоконференции. Понятно, что все её данные ему известны и он намеренно решил сделать акцент на этом для общественности.

– Детей девять: пятеро рождённых, четверо приёмных и 13 молодых ребят с инвалидностью под опекой. Но они со мной не живут, они живут в моих проектах сопровождаемого проживания, – ответила Львова-Белова.

– Как же вы со всем справляетесь? – а вот этот вопрос Путина прозвучал уже совсем иначе, с живой заинтересованностью.

– А многодетные мамы – они же такие, многозадачные, – ответила новый детский омбудсмен с неким задором. Ей действительно тут есть что рассказать и чем поделиться.

Она признанный специалист по социализации и адаптации детей-сирот и молодых взрослых с инвалидностью, выпускников детских домов. Много лет она занимается данной проблематикой, запустив несколько проектов, направленных на возвращение к активной жизни молодёжи с тяжёлыми формами инвалидности.

И в политике Мария Львова-Белова не совсем новичок. До сегодняшнего дня она была членом Совета Федерации, в котором представляла правительство Пензенской области. И в Совфеде Львова-Белова тоже занималась знакомой для себя темой – вошла в Комитет по социальной политике и с ноября прошлого года была полпредом верхней палаты парламента по взаимодействию с уполномоченным по правам ребёнка при президенте России. То есть работала вместе с Анной Кузнецовой. Что в данной ситуации можно назвать ещё одним плюсом.

АННА КУЗНЕЦОВА. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

Львовой-Беловой не надо знакомиться с ситуацией, входить в проблему, ей не требуется время на раскачку, чтобы начать работу на новом посту. Она, получается, просто подхватила эстафетную палочку, которую ей передала Анна Юрьевна. Кстати говоря, с ней она вместе работала ещё в пензенской региональной общественной организации по содействию социальной адаптации "Благовест". И есть все основания предполагать, что назначить Марию Алексеевну на эту должность президенту рекомендовала Анна Юрьевна. И Путин явно учёл это при рассмотрении разных кандидатур.

И выбрал человека, который лучше всего соответствует этой должности.

А ведь среди кандидатов на этот пост были люди, куда более раскрученные. Как, например, юрист Екатерина Гордон, замминистра здравоохранения, "социальная предпринимательница" Наталья Агре и другие не менее известные личности. Правда, по большей части имеющие к защите и социализации детей и молодёжи, мягко говоря, очень косвенное отношение. Царьград даже предупреждал об опасности назначения на этот пост явно проталкиваемой определёнными силами мультимиллионерши Натальи Агре. Детям повезло, мы все, можно сказать, победили. Мультимиллионерши остались за "за забором".

А это позволяет надеяться, что дело защиты детей находится в надёжных руках, которые не допустят к детям разного рода извращенцев, смогут защитить от домашних тиранов, но, самое главное, будут способствовать воспитанию детей в лучших традициях гуманизма в духе традиционной семьи.

Есть, однако, и вопросы. Сможет ли Мария Алексеевна пойти дальше своей предшественницы, насколько она готова бороться за полный запрет иностранного усыновления и – в идеале, к которому необходимо стремиться, – уничтожение детских домов как класса? Полумеры уже не работают. Сиротпром адаптировался к нынешним относительно мягким ограничениям и даже переходит в контрнаступление.

Мы вправе ждать от Львовой-Беловой, что она возглавит оборону традиционной семьи от хищников, нашедших свою выгоду в постоянном увеличении числа сирот.

Царьград от всего сердца поздравляет Марию Алексеевну Львову-Белову с назначением на эту важнейшую для нашей страны должность и надеется, что она оправдает все возложенные на неё ожидания.