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Биточки из пшенной каши как в садике (сладкие)

Может быть, у кого-то сохранилась ностальгия по сладким биточкам из пшенной каши, которые в детстве подавали на полдник или обед в детском садике. Сейчас, регулярно интересуясь меню своих детей в детском саду, я таких биточков уж и не вижу. В любом случае, это очень вкусно, отличное детское блюдо - у меня его в семье оценили.

Готовится ну очень просто: варится вязкая пшенная каша можно на воде, а можно на молоке. Я варила кашу на молоке. Ее надо охладить, а затем сформировать заготовки биточков, обвалять в панировке и обжарить на сковороде.

Ингредиенты

Пшенная крупа - 100 г

Молоко - 300 мл

Сахар - 1 ст.л

Соль - 1/2 ч.л.

Сухари панировочные - 3 ст.л.

Для обжаривания:

Масло растительное - 3-4 ст.л.

  • 167 кКал
  • 1 ч. 30 мин.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Возьмём все необходимые ингредиенты для приготовления сладких биточков из пшенной каши, как в садике, на сковороде.

 

Фото 1

 

 

Пшено промоем в нескольких водах до полной прозрачности.

 

Фото 2

 

 

Выложим подготовленную крупу в сотейник и зальем молоком. Добавим соль.

 

Фото 3

 

 

Добавим сахар.

 

Фото 4

 

 

Поставим заполненный сотейник на плиту, отрегулировав интенсивность огня чуть меньше среднего уровня. Дождемся, когда молоко закипит, и будем варить 20-30 минут, регулярно помешивая кашу ложкой, чтобы молоко не пригорело. Затем снимаем сотейник с плиты и, накрыв крышкой, оставляем минут на 40, чтобы каша медленно охладилась - она станет по консистенции заметно гуще.

 

Фото 5

 

 

Увлажненными руками начнем формировать колобки из вязкой каши.

 

Фото 6

 

 

Каждый колобок обваляем в панировочных сухарях и приплюснем широким ножом или кулинарной лопаткой, придавая колобкам форму биточков.

 

Фото 7

 

 

На среднем огне разогреем растительное масло и выложим заготовки биточков.

 

Фото 8

 

 

Будем обжаривать биточки с двух сторон до появления золотистой корочки.

 

Фото 9

 

 

Готовые биточки сначала выложим на бумажное полотенце, удаляя излишки масла, затем переложим в тарелку.

 

Фото 10

 

 

К столу сладкие биточки из пшенной каши (как в садике) подаём со сладким сиропом или жидким медом.

 

Фото 11

 

 

Приятного аппетита!

 

Биточки из пшенной каши как в садике (сладкие), рецепт с фото
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