Биточки из пшенной каши как в садике (сладкие)

Может быть, у кого-то сохранилась ностальгия по сладким биточкам из пшенной каши, которые в детстве подавали на полдник или обед в детском садике. Сейчас, регулярно интересуясь меню своих детей в детском саду, я таких биточков уж и не вижу. В любом случае, это очень вкусно, отличное детское блюдо - у меня его в семье оценили.
Готовится ну очень просто: варится вязкая пшенная каша можно на воде, а можно на молоке. Я варила кашу на молоке. Ее надо охладить, а затем сформировать заготовки биточков, обвалять в панировке и обжарить на сковороде.
Ингредиенты
Пшенная крупа - 100 г
Молоко - 300 мл
Сахар - 1 ст.л
Соль - 1/2 ч.л.
Сухари панировочные - 3 ст.л.Для обжаривания:
Масло растительное - 3-4 ст.л.
- 167 кКал
- 1 ч. 30 мин.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Возьмём все необходимые ингредиенты для приготовления сладких биточков из пшенной каши, как в садике, на сковороде.
Пшено промоем в нескольких водах до полной прозрачности.
Выложим подготовленную крупу в сотейник и зальем молоком. Добавим соль.
Добавим сахар.
Поставим заполненный сотейник на плиту, отрегулировав интенсивность огня чуть меньше среднего уровня. Дождемся, когда молоко закипит, и будем варить 20-30 минут, регулярно помешивая кашу ложкой, чтобы молоко не пригорело. Затем снимаем сотейник с плиты и, накрыв крышкой, оставляем минут на 40, чтобы каша медленно охладилась - она станет по консистенции заметно гуще.
Увлажненными руками начнем формировать колобки из вязкой каши.
Каждый колобок обваляем в панировочных сухарях и приплюснем широким ножом или кулинарной лопаткой, придавая колобкам форму биточков.
На среднем огне разогреем растительное масло и выложим заготовки биточков.
Будем обжаривать биточки с двух сторон до появления золотистой корочки.
Готовые биточки сначала выложим на бумажное полотенце, удаляя излишки масла, затем переложим в тарелку.
К столу сладкие биточки из пшенной каши (как в садике) подаём со сладким сиропом или жидким медом.
Приятного аппетита!
Свежие комментарии