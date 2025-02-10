Биточки из пшенной каши как в садике (сладкие)

Может быть, у кого-то сохранилась ностальгия по сладким биточкам из пшенной каши, которые в детстве подавали на полдник или обед в детском садике. Сейчас, регулярно интересуясь меню своих детей в детском саду, я таких биточков уж и не вижу. В любом случае, это очень вкусно, отличное детское блюдо - у меня его в семье оценили.

Готовится ну очень просто: варится вязкая пшенная каша можно на воде, а можно на молоке. Я варила кашу на молоке. Ее надо охладить, а затем сформировать заготовки биточков, обвалять в панировке и обжарить на сковороде.