Детская сексуальность и половое воспитание - для родителей

Дети очень рано начинают интересоваться своим телом — иначе и быть не может, поскольку тело способно дарить им очень приятные ощущения, когда они касаются половых органов (см. «Онанизм»). Новые радостные открытия делаются и позже — во время игр между детьми разного пола; наиболее известный тут пример — игра «в доктора». Новости СМИ2

Кое-кто считает, будто детство — пора невинности, но это вовсе не так. Хотя до появления психоанализа сексуальность маленьких детей либо игнорировалась, либо отрицалась, она тем не менее существует, пусть и не сразу соответствует генитальной сексуальности1 подростка или взрослого. Если вы хотите избежать недоразумений, надо хорошо понимать эту данность.

У совсем маленьких

До трех лет чувство стыда у ребенка еще не сформировалось, и при этом он отнюдь не безразличен к приятным ощущениям, связанным с онанизмом.

Младенческий опыт контакта с телом мамы становится неприемлем, когда малыш подрастает. Теперь матери нужно соблюдать дистанцию в телесных отношениях с ребенком и быть очень аккуратной, невольно стимулируя его эрогенные зоны, особенно — при подмывании.

- Стимуляция анальной зоны во время туалета становится для крохи источником удовольствия, поэтому старайтесь подмывать ребенка не слишком подолгу.

- Именно в связи с этим так важно, чтобы ребенок как можно раньше научился мыться сам.То же самое, когда вы приучаете его ходить в туалет: он вполне может сам вытирать себе попу. Малыш не в состоянии сразу стать автономным во всем, но самостоятельность в этой области — хорошее начало. Помимо всего прочего, благодаря таким мерам дитя приучается к тому, что следует уважать его право на личную жизнь.

- Конечно, показываться ребенку голышом или не показываться — вопрос традиций или вашего собственного выбора, однако существуют в быту моменты, когда ваше право на личную жизнь не должно подвергаться сомнению — в частности, при посещении туалета и в ванной.

- Может случиться, что ребенок нарушит эти правила, но «преступление» окажется менее серьезным и все будет легче исправить, если ему уже знакомы запреты.

- Отвечайте ребенку на вопросы: на смену локальному удовольствию2 придет интеллектуальное удовлетворение, а это, в свою очередь, будет стимулировать желание познавать.

Как научить ребенка стыдиться

До сих пор телесные отношения с ребенком не создавали проблем, вы могли вместе с ним принимать ванну, не испытывая ни малейшего смущения.

К трем годам положение несколько меняется. Конечно, пока еще ваш ребенок не маленький мужчина или маленькая женщина, но он или она уже прекрасно знает, что существует разница между полами, и сам этот факт становится поводом для острого любопытства: ребенок интересуется в том числе, и анатомическими отличиями родителей, ищет случая увидеть их обнаженными.

Сам он показывается голышом безо всякого стыда. Возможно, у вас сложится впечатление, будто избыток запретов способен только усилить любопытство.

Речь здесь идет вовсе не о проповеди допотопных, этаких пуританских методов воспитания, просто вы должны понимать: хотя сексуальность у вашего малыша пока вполне детская, у него могут возникать сексуальные желания.

Именно различие между проявлениями инфантильной сексуальности и способностью к сексуальности зрелой оправдывает необходимость водораздела между сексуальностью взрослой и детской — водораздела, в основе которого лежит запрет на инцест. Очень важно, чтобы вы воспитывали у ребенка уважение к этому запрету.

Ребенок чересчур настойчив в ласках

Ваш четырехлетний мальчик, прижавшись к вам, пытается трогать вашу грудь, целовать вас в губы... А девочка того же возраста хочет, чтобы ее ласкал папа... Что тут поделаешь — эдипов комплекс!..

- Разумеется, не надо пресекать потребность ребенка быть с вами ласковым, но следует отличать нежность с его стороны от эротических проявлений.

- Говоря с малышом, уточняйте при необходимости снова и снова, что ласки мужа и жены не имеют ничего общего с ласками, которыми обмениваетесь вы с ребенком.

- Но никогда не говорите ему: «Ты для этого слишком мал!» — он может вообразить, что получит право ласкать вас таким образом, когда подрастет.

- Определяя границы дозволенного, вы напоминаете ребенку об основном запрете — запрете на инцест, причем не только в отношении родителей, но и в отношении братьев и сестер.

Если ребенок интересуется, как делают детей

Ответ на этот вопрос, естественно, варьируется в зависимости от возраста ребенка.

Трехлетние дети часто путают органы выделительной системы с органами репродуктивной. Младенцы не появляются на свет из попы, и не надо уподоблять их какашкам.

После четырех лет желание узнать, откуда берутся дети, возникает именно в связи с обостренным сексуальным любопытством. Важно, чтобы родители не стремились подавить это любопытство, а старались удовлетворить его должным образом.

- Попытайтесь для начала установить, что вашему малышу уже известно. У него наверняка есть много своих идей на этот счет, — вот и расспросите его как следует.

- Нельзя упускать из виду роль отца — дети не рождаются с помощью партеногенеза!3

- На подобные темы чаще всего с ребенком говорит родитель одного с ним пола.

К шести-семи годам ваш ребенок уже настроен на школу, и существование сперматозоидов для него никакой уже не секрет.

- Ребенку этого возраста могут оказаться полезны книги, потому что, кроме текста, в них есть и картинки.

- Не ограничивайтесь биологическим аспектом проблемы сексуальности, наоборот, рассказывайте малышу о наслаждении, о любовных отношениях, о желании иметь ребенка.

- С ним уже можно поговорить и о контрацепции: иметь или не иметь ребенка — проблема выбора.

После семи лет, когда наступает латентный период и детская сексуальность утихает, интерес к сексуальности как таковой не снижается.

- В это время дети обсуждают эти проблемы в основном между собой, предпочитая, чтобы взрослые не вмешивались.

- Тем не менее сексуальность не должна стать запретной темой и в ваших с ним разговорах: иногда нужно уточнить или объяснить то, что ребенок слышал от сверстников.

Как защитить ребенка от педофилов

Начиная с пяти лет, ваш ребенок будет потихоньку освобождаться от эдипова комплекса,предел которому положит запрет на инцест. Этот запрет поможет ребенку продвинуться в осознании себя мужчиной или женщиной.

- Запрет на инцест — основа всех запретов, связанных с отличием инфантильной сексуальности от сексуальности взрослых.

- Напоминая об этом запрете, вы можете заодно научить ребенка защищаться от сексуальных домогательств со стороны как взрослых людей, так и детей старше него самого.

- Сколько бы лет ни было вашему малышу, нужно научить его говорить «нет», и образцом для этого твердого «нет» будет произнесенное вами когда-то, когда вы говорили ему о том, что запрещено между детьми и родителями.

О том, что его тело принадлежит только ему, ребенок узнает от вас, а усвоит он эту истину, когда вы научите его уходу за телом и воспитаете в нем уважение к телу.

1Генитальная сексуальность, или генитальная стадия сексуальности, — согласно Фрейду, стадия психосексуального развития, соответствующая половой зрелости, наступающей в отрочестве; период развития сексуальности, при котором решающее значение для получения сексуального удовлетворения имеют половые органы.

2В понятии «локальное удовольствие» сосредоточены, по Фрейду, главные свойства детской сексуальности: «Она примыкает к жизненно важной телесной функции и не имеет сексуального объекта, она аутоэротична, а ее сексуальная цель определяется господством той или иной эрогенной зоны».

3Партеногенез, или девственное размножение — одна из форм полового размножения организмов, при которой женские половые клетки, яйцеклетки, развиваются без оплодотворения.