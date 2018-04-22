Как снизить увлеченность ребенка материальными ценностями

Представьте себе, что ваша шестилетняя дочь, вернувшись домой после игры с лучшей подругой, спрашивает, почему вы не можете купить ей шесть кукол Барби, а старшая четырнадцатилетняя дочь заявляет, что хочет покупать только одежду известных фирм в модных дорогих магазинах.

Эти просьбы кажутся бесконечными, и растущие запросы детей неизбежно начинают утомлять. Новости СМИ2

К школьному возрасту дети начинают активно интересоваться, что имеют другие. Подгоняемые желанием не выбиваться из коллектива и быть похожими на одноклассников, многие дети, которые раньше даже не задумывались бы ни о чем таком, начинают клянчить новые игрушки и одежду. Многие родители считают сложным растить детей в современном обществе, культивирующем вещизм, где рекламный слоган по телевидению: «Ты — это то, что ты покупаешь и чем владеешь!» — становится образом жизни.

Что могут сделать родители, чтобы контролировать материальные запросы ребенка?

Служить примером

Родители могут сыграть важную роль в деле отучения ребенка от ненасытного желания обладать всем на свете. Посмотрите критически на собственные действия и привычки. Вам сложно пройти мимо витрины, ничего не купив? Вам всегда хочется иметь последние новинки техники? Равняетесь ли вы на друзей и знакомых? Не уходит ли большая часть вашего свободного времени на походы по магазинам? Честно ответив на эти вопросы, вы получаете шанс понять, что могли усвоить дети, наблюдая за вашими повседневными действиями и отношением к покупкам.

Предположим, вы экономны и не выходите в тратах за рамки семейного бюджета. Если это так, объясните детям, чем обусловлено ваше решение.

Когда они видят новый спортивный автомобиль у соседа и спрашивают, почему вы не можете купить такой же, объясните, что ваш семейный седан еще вполне в рабочем состоянии и вы будете задумываться о покупке новой машины только тогда, когда он окончательно выйдет из строя.

Не поддавайтесь на истерики

Сколько раз в магазине вы наблюдали следующую картину: ребенок хочет какую-нибудь игрушку, шоколадку или еще что-нибудь, родители говорят «нет», и малыш устраивает безобразную сцену. Родители, отчаявшись успокоить ребенка и смущаясь от взглядов окружающих, сдаются и покупают требуемую вещь, только бы прекратить истерику.

При этом родители надеются, что, вероятно, в следующий раз ребенок будет более послушным. Но какой урок он из этого извлекает? Малыш привыкает, что, закричав, устроив истерику или просто припугнув родителей, он может получить все, что только захочет. Такое поведение приносит нужные плоды, и можно с большой долей уверенности гарантировать, что подобные сцены будут повторяться, пока вы не удовлетворите требование ребенка.

Некоторым родителям сложно сказать «нет», даже когда истерики можно избежать, потому что они не хотят, чтобы ребенок чувствовал досаду и разочарование. Дети постарше, к примеру, могут жаловаться, что они единственные в школе, у кого нет телефона с камерой, айпода или одежды модных фирм. Но, как бы сильно ни было искушение поддаться на детские уговоры (вы же не хотите, чтобы дети чувствовали себя белыми воронами в школе), напомните себе и детям, что даже если все вокруг что-то делают или покупают, это вовсе не означает, что они поступают правильно. Объясните, что все семьи разные и в каждой свои законы. Решения, которые вы принимаете, действуют в вашей семье, и вам нет дела до того, что покупают другие.

Полезно также помнить, что умение переживать огорчения — жизненно важные навыки, которые необходимы ребенку. Получая желаемое без труда, он никогда не научится работать, справляться с разочарованием и испытывать удовлетворение от реализованного желания.

Вам может быть сложно положить конец бесконечным просьбам купить игрушку или еще что-то, но очень важно уметь сказать твердое «нет», когда это необходимо. Можете поговорить на эту тему с бабушками и дедушками, которые любят баловать внука, заваливая его игрушками и сластями. Убедите их делать подарки реже, только на праздники и дни рождения.

Необходимо или хочется?

родителям важно объяснить детям разницу между «необходимо» и «хочется». Если вашему ребенку нужны новые Джинсы, это вовсе не означает, что необходимо покупать родную дизайнерскую вещь и залезать в долги.

Чтобы доступнее объяснить эту мысль, возьмите лист бумаги, разделите его на два столбика и подумайте вместе с ребенком, что ему действительно нужно и чего бы ему хотелось. Дети, вероятно, сами удивятся, когда поймут, что главное, в чем они нуждаются — еда, одежда, крыша над головой, — у них уже есть. Такие беседы полезно проводить перед началом нового учебного года, чтобы обосновать ваше решение, что покупать для школы, а что нет. Если ребенок начинает просить мобильный телефон последней модели или новую видеоигру, самое время напомнить ему, что можно с легкостью прожить и без покупки этих вещей.

Ограничение времени, проводимого у телевизора

Производители игрушек и фастфуда, владельцы развлекательных центров и другие работники индустрии детских развлечений заманивают детей бесконечным потоком рекламы с телевизионных каналов, рекламных щитов, из радио и Интернета и даже с упаковок с крупами. Обсуждайте рекламу с детьми. Расскажите им, какие приемы используют производители, чтобы заставить людей покупать их продукцию. Верят ли дети рекламе? Чувствуют ли они необходимость покупать рекламируемые товары?

Ограничивая время, проводимое у экрана, вы тем самым помогаете детям не поддаваться на влияние рекламы и уменьшаете желание писать длинные списки вещей, которые ваши отпрыски хотели бы получить в подарок на день рождения или другой праздник. Возможным вариантом, особенно для маленьких детей, будут спутниковые телеканалы, где меньше рекламных роликов.

Что важно знать

Вероятно, самая важная причина для подавления собственнических инстинктов у детей — это то, что их понятия о жизненных ценностях могут постепенно искажаться. Нас убеждают, что человек может быть счастлив, только обладая теми или иными вещами, например большим домом и хорошей машиной, и одеваясь по последнему слову моды. Тем не менее зачастую все как раз наоборот: давление и принуждение покупать то, что нам в действительности не нужно, делает людей несчастными.

Согласно последним опросам школьников о жизненных приоритетах, те дети, которые уделяют большое внимание материальным ценностям:

чувствуют себя несчастными, обладают повышенной тревожностью и заниженной самооценкой;

неожиданно получив крупную сумму, отдали бы на благотворительность очень скромную часть;

практически не стремятся беречь окружающую среду (не участвуют в акциях по уменьшению расхода воды, утилизации и переработке бумаги и т. п.).

Тратьте время, а не деньги

Многие родители, перегруженные работой, жизненной суетой и другими делами, чувствуют, что уделяют детям недостаточно заботы и внимания. Подарки могут, по их мнению, отчасти загладить вину — ребенок хоть ненадолго почувствует себя счастливым. Помните, что на самом деле ребенку нужны любовь и забота семьи, а не забитая игрушками комната.