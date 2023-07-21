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​Мороженое из банана и какао.

Ингредиенты:
Банан - 6 шт
Молоко 1% - 2/3 ст
Какао - 4 ст. л
Мед - 2 ст. л

Приготовление:
Очистите банан от кожуры, нарежьте крупными кусочками и поставьте в морозилку на 3—5 часов. Смешайте бананы, какао, мёд и молоко в блендере до однородной массы. Разложите смесь по формам для мороженого. Можете есть сразу же, а можете оставить в морозильнике на 30 минут.

Приятного аппетита!
​Мороженое из банана и какао.

 

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