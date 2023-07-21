​Мороженое из банана и какао.

Ингредиенты:

Банан - 6 шт

Молоко 1% - 2/3 ст

Какао - 4 ст. л

Мед - 2 ст. л



Приготовление:

Очистите банан от кожуры, нарежьте крупными кусочками и поставьте в морозилку на 3—5 часов. Смешайте бананы, какао, мёд и молоко в блендере до однородной массы. Разложите смесь по формам для мороженого. Можете есть сразу же, а можете оставить в морозильнике на 30 минут.



Приятного аппетита!