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Ребенок не оправдал ожидания родителей: что делать

Родители всегда возлагают на своего ребенка какие-то надежды. Но далеко не всегда эти надежды оправдываются. И зачастую дело не в ребенке.

Он может быть паинькой или сорвиголова, но родители все равно будут разочарованы, если не будут видеть то, что они хотели бы видеть.

  • А чтобы такое разочарование не наступило, родителям нужно научиться принимать своего ребенка любым. Ведь это самостоятельная личность со своим характером, желаниями, жизненными ценностями.
Ребенок не оправдал ожидания родителей: что делать

Какие надежды возлагают на детей родители

Родители начинают мечтать, каким будет ребенок, когда вырастет, с того момента, когда мама еще носит его под сердцем.

Он обязательно будет умным, деловым, успешным, сделает прекрасную карьеру, подарит таких же замечательных внуков.

  • И вот долгожданный малыш появляется на свет, растет и совершенно не проявляет интереса ни к математике или спорту, как мечтал папа, ни к бальным танцам, как чаяла мама.
  • Сын в подростковом возрасте вдруг заявляет, что хочет стать поваром, а дочь сообщает, что пойдет учиться на археолога и уедет в Африку на раскопки.
  • Родители пытаются принять какие-то меры, убеждают ребенка пересмотреть свои взгляд на будущее, укоряют, что мечтали видеть его совсем в другой профессии, но все тщетно.

Надежды не оправданы, мечты родителей остались лишь мечтами.

По мнению психологов, редкие родители не испытывают разочарования в своих детях, когда они начинают отстаивать свои жизненные приоритеты.

Как побороть разочарование

Даже когда ребенок совсем маленький, родителям нужно привыкнуть к мысли, что это отдельная личность. У него будет свой собственный путь развития, своя судьба, свои взгляды на жизнь.

Возможно, они совпадут с родительскими, но могут оказаться и противоположными.

И это не повод для ссор с сыном или дочерью.

  • Если ребенок выбирает род занятий по душе, родителям придется не только смириться с этим, но и поддержать его в любых начинаниях. Свое мнение, конечно, тоже нужно озвучивать, но оно должно остаться лишь мнением.
  • Любой человек имеет право на ошибки. Ребенок может выбрать свой путь в жизни и набить шишек, а потом все круто изменить.
Ребенок не оправдал ожидания родителей: что делать

Родителям придется смириться с этим, не лезть с советами и помощью, пока чадо само об этом не попросит.

Особенно сложно приходится родителям смириться с экспериментами сына или дочери в подростковом возрасте.

Дреды, серьги в носу, зеленые волосы и прочие способы самовыражения – это все со временем пройдет, надо лишь дождаться, когда чадо перебесится.

Ругаться и увещевать его в этом возрасте бесполезно.

Родителям взрослых детей лучше переключиться на себя, заботиться больше о себе и своем здоровье, жить своей жизнью. И лучше отдельно от детей.

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