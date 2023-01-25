Ребенок не оправдал ожидания родителей: что делать

Он может быть паинькой или сорвиголова, но родители все равно будут разочарованы, если не будут видеть то, что они хотели бы видеть.

А чтобы такое разочарование не наступило, родителям нужно научиться принимать своего ребенка любым. Ведь это самостоятельная личность со своим характером, желаниями, жизненными ценностями.

Какие надежды возлагают на детей родители

Родители начинают мечтать, каким будет ребенок, когда вырастет, с того момента, когда мама еще носит его под сердцем.

Он обязательно будет умным, деловым, успешным, сделает прекрасную карьеру, подарит таких же замечательных внуков.

И вот долгожданный малыш появляется на свет, растет и совершенно не проявляет интереса ни к математике или спорту, как мечтал папа, ни к бальным танцам, как чаяла мама.

Сын в подростковом возрасте вдруг заявляет, что хочет стать поваром, а дочь сообщает, что пойдет учиться на археолога и уедет в Африку на раскопки.

Родители пытаются принять какие-то меры, убеждают ребенка пересмотреть свои взгляд на будущее, укоряют, что мечтали видеть его совсем в другой профессии, но все тщетно.

Надежды не оправданы, мечты родителей остались лишь мечтами.

По мнению психологов, редкие родители не испытывают разочарования в своих детях, когда они начинают отстаивать свои жизненные приоритеты.

Как побороть разочарование

Даже когда ребенок совсем маленький, родителям нужно привыкнуть к мысли, что это отдельная личность. У него будет свой собственный путь развития, своя судьба, свои взгляды на жизнь.

Возможно, они совпадут с родительскими, но могут оказаться и противоположными.

И это не повод для ссор с сыном или дочерью.

Если ребенок выбирает род занятий по душе, родителям придется не только смириться с этим, но и поддержать его в любых начинаниях . Свое мнение, конечно, тоже нужно озвучивать, но оно должно остаться лишь мнением.

. Свое мнение, конечно, тоже нужно озвучивать, но оно должно остаться лишь мнением. Любой человек имеет право на ошибки. Ребенок может выбрать свой путь в жизни и набить шишек, а потом все круто изменить.

Родителям придется смириться с этим, не лезть с советами и помощью, пока чадо само об этом не попросит.

Особенно сложно приходится родителям смириться с экспериментами сына или дочери в подростковом возрасте.

Дреды, серьги в носу, зеленые волосы и прочие способы самовыражения – это все со временем пройдет, надо лишь дождаться, когда чадо перебесится.

Ругаться и увещевать его в этом возрасте бесполезно.

Родителям взрослых детей лучше переключиться на себя, заботиться больше о себе и своем здоровье, жить своей жизнью. И лучше отдельно от детей.