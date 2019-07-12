Совмещение дел: когда это экономит время и силы, а когда нет?

Тайм-менеджмент для мам: как все успевать

Совмещение нескольких дел — это навык, которым приходится в той или иной мере овладевать каждой маме. Без него никуда. Практически все домашние дела совмещаются с основным делом — присмотром за детьми. Почему у одних мам это получается лучше, а у других хуже?

Несмотря на все преимущества совмещения, психологи едины во мнении, что наш мозг не приспособлен для одновременного выполнения нескольких задач. Совмещение обеспечивается быстрым переключением с одного дела на другое. Это требует гораздо большей энергии, чем уделять время двум делам по очереди, и мешает концентрации, которая позволяет достигать максимальной эффективности, но тем не менее совмещение действительно экономит уйму времени. Теперь вы понимаете, почему так быстро устаете и раздражаетесь, если вам не дают сконцентрироваться и постоянно отвлекают?

Как лучше совмещать дела, чтобы тратить меньше нервов и сил?

Научитесь различать привычные дела и новые. Одни привычные дела можно хорошо совмещать с другими. Например, приготовление еды по знакомому вам рецепту и присмотр за детьми. Два таких привычных дела совместить достаточно просто, и можно даже наполниться энергией от их выполнения, если поставить себе новую цель: "Приготовить еду вместе с детьми. Включить их в процесс и превратить его в игру".

Это может стать прекрасным совместным времяпрепровождением, если концентрироваться не исключительно на приготовлении ужина, а именно на совместной деятельности с детьми.

Для этого вам нужно давать детям небольшие задания (посолить, поперчить пищу, помыть почищенную картошку, порезать петрушку столовым ножом, положить картошку в кастрюлю с водой, выкинуть кожуру и т.д.).

Если же вы совмещаете два дела, но не ставите для себя новой цели, а по-прежнему воспринимаете их по отдельности, то положительного эмоционального эффекта от такого объединения не будет, лишь экономия времени.

В каких случаях дела не стоит совмещать?

Не пытайтесь совместить два новых и непривычных дела. Например, вы хотите быстро приготовить пирог по новому рецепту и послушать лекцию по тайм-менеджменту. Время вы, конечно, сэкономите, но большого удовольствия и интеллектуального наполнения не получите. Если же вы такой пирог уже многократно делали, то совмещение может быть очень эффективным.

Не совмещайте дела, когда важна высокая скорость. Например, приготовление еды к приходу гостей. В этом случае лучше за два-три часа до назначенного срока запланировать прогулку детей с бабушкой, няней или папой, а самой сконцентрироваться на приготовлении блюд.

Не стоит делать одновременно два несовместимых привычных задания. Несовместимость проявляется обычно в опасности: к примеру, купание малыша, в то время как второй маленький ребенок разгуливает по квартире.

Не совмещайте дела, когда важен процесс, а не результат (творчество).

Не пытайтесь совмещать дела, когда находитесь в состоянии энергетического спада. В таком случае лучше немного отдохнуть. Если времени на отдых нет, нужно искать возможность облегчить эмоциональное напряжение. Например, если у вас двое и больше детей, можно сделать так: тот родитель, который готовит, берет на себя одного, а другой — занимается всеми остальными. Эта система "отдыха" отлично работает.

Учимся совмещать крупные дела

Навыком объединения мелких дел мамы овладевают достаточно быстро. А как быть с крупными делами? Как, например, выучить новый язык с детьми на руках или улучшить свою физическую форму? Или заработать? Здесь поможет умение совмещать приятное с полезным.

Учила английский вместе с детьми Так как дети уже большие, у меня много примеров совмещения дел. Например, я сейчас учу английский, дети тоже его учат. Один час в день вся семья говорит на английском, при этом можно делать любые дела (уборка, приготовление пищи, проверка домашних заданий, ужин и т.д.), а тема разговоров зависит от деятельности. Кстати, когда младший был маленький, я вместе с ним учила английский в игровой форме. Взяла учебник для малышей и заучивала с ним названия предметов на английском языке во время принятия пищи (это были названия фруктов, овощей, посуды) или на прогулке (выписывала в блокнот те предметы, которые встречаются на улице) и т.д. Впоследствии делала с ним задания репетитора. Это, конечно, дополнительный труд, но очень благодарный. Он направлен на саморазвитие, и одновременно мы прививаем детям любовь к другим языкам. Когда дети подросли и захотели играть на компьютере, я стала покупать образовательные программы, в том числе с изучением английского. Они всегда с проговариванием слов. Так вот, когда младший сам или вдвоем со старшим сидел за компьютером, я старалась выполнять те задачи, которые можно было делать именно в этой комнате. Тогда, работая физически (например, глажка вещей), можно продолжать учить язык. Это, поверьте моему опыту, дает результат. Людмила Л. Учила китайский и занималась ушу параллельно с сыном По вторникам и пятницам я вожу старшего сына на занятия ушу, которые проходят в школьном спортзале. Пока дети занимаются, одна из мам в соседнем классе ведет курсы китайского языка, и все желающие родители, в том числе и я, во время тренировки занимаются на курсах вместо обычного ожидания. Это была моя идея. Договориться с директором школы об аренде класса не составило труда, и теперь не только дети, но и взрослые этот час заняты самосовершенствованием. А мама-преподаватель в это время еще и зарабатывает деньги. Потом мы меняемся ролями: детки идут заниматься китайским, а родители — на занятия ушу для взрослых. Так за два часа удается и мне, и ребенку позаниматься физически и умственно. Елена П.

Приспособления, которые помогают совмещать несколько дел

Различные приспособления нужны в основном для организации присмотра за детьми, когда мы занимаемся другими делами. Пока дети совсем маленькие, это будут слинги, кенгурушки, колыбельки, автолюльки, шезлонги, гамаки, ходунки, качели. Не нужно приобретать все сразу. Кенгурушки (для ношения ребенка как спереди, так и сзади) и автолюльки вполне достаточно для того, чтобы заниматься всеми домашними делами, пока малыш бодрствует.

Заведите небольшую коробку, куда будете складывать вещи, игрушки, которые можно быстро задействовать, когда вам нужно занять детей постарше. Книжки с наклейками, шпажки, на которые можно насаживать овощи и фрукты, раскраски. Все эти приспособления помогут вам совмещать несколько дел.

Различные технические приспособления, которые позволяют слушать лекции, вебинары, аудиокниги, а также читать, помогут вам совмещать обучение и присмотр за детьми.