РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 237 подписчиков

Свежие комментарии

  • Мария Науменкова
    а  нам педиатр запретил принимать доксициклин, просто мы уже года 3 подряд с дачи ездим к нему с клещом... нам сказал...Ребенка укусил кл...
  • Виктор Попов
    Уважаемые Россияне!  Поломать НОРМАЛЬНО Работающий Механизм - ЛЕГКО!!!  С Этим Справится и ДУРАК!!!  А НАЛАДИТЬ(!) Ег...Педагоги Полысаев...
  • Виктор Попов
    Уважаемые Комментаторы!  Помните Выражение, "Войну Выиграл Школьный Учитель!"?  В Какие Времена и Где Можно Было Виде...Школа и ложный гу...

Даете детское питание? Зря! Диетолог назвала ошибки родителей в питании малышей

Даете детское питание? Зря! Диетолог назвала ошибки родителей в питании малышей

 
Фото: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress

Диетолог назвала ошибки родителей в питании малышей. По словам Лусии Мартинес, давать детское питание не стоит - это сделает ребенка пассивным.

Испанский диетолог Лусия Мартинес в разговоре с журналистами La Vanguardia заявила, что переработанные продукты не должны быть основой питания детей.

Лучше всего - свежие. И в этом основная ошибка родителей. 

В качестве прикорма диетолог не советует вводить каши из коробок, а также пюре из баночек - то есть основные виды детского питания, которые можно найти в магазине. По словам эксперта, все эти прикормы содержат слишком много сахара, а также имеют не подходящую для малышей структуру - однородную. В то же время твердая пища, по словам диетолога, помогает исследовать, изучать структуру и вкус. 

"...(ребенок) начинает понимать, что еда неоднородна, таким образом, у него формируется более широкое представление". 

Если мы сосредотачиваемся на специально подготовленных пюре и кашах, то "ребенок становится пассивным", говорит Лусия Мартинес. 

Что касается детей постарше, которые начинает пробовать взрослую еду, диетолог советует не давать наггетсы и рыбные палочки. Вместо них отдайте предпочтение мясу и свежей рыбе. 

Ссылка на первоисточник
здоровье
наверх