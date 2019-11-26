Даете детское питание? Зря! Диетолог назвала ошибки родителей в питании малышей

Диетолог назвала ошибки родителей в питании малышей. По словам Лусии Мартинес, давать детское питание не стоит - это сделает ребенка пассивным.

Испанский диетолог Лусия Мартинес в разговоре с журналистами La Vanguardia заявила, что переработанные продукты не должны быть основой питания детей.

Лучше всего - свежие. И в этом основная ошибка родителей.

В качестве прикорма диетолог не советует вводить каши из коробок, а также пюре из баночек - то есть основные виды детского питания, которые можно найти в магазине. По словам эксперта, все эти прикормы содержат слишком много сахара, а также имеют не подходящую для малышей структуру - однородную. В то же время твердая пища, по словам диетолога, помогает исследовать, изучать структуру и вкус.

"...(ребенок) начинает понимать, что еда неоднородна, таким образом, у него формируется более широкое представление".

Если мы сосредотачиваемся на специально подготовленных пюре и кашах, то "ребенок становится пассивным", говорит Лусия Мартинес.

Что касается детей постарше, которые начинает пробовать взрослую еду, диетолог советует не давать наггетсы и рыбные палочки. Вместо них отдайте предпочтение мясу и свежей рыбе.