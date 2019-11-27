О чем молчат педиатры! И о чем должны знать родители

К сожалению, родителям и детям часто приходится иметь дело с поликлиникой. Но, к большому счастью, благодаря системе обязательного медицинского страхования, любой человек имеет право на бесплатную медицинскую помощь. Правда, мало кто из родителей знает полный перечень положенных для ребенка медицинских услуг.
1. Бесплатные лекарства. Немногим известно, что благодаря Правительству можно значительно снизить нагрузку на бюджет семьи, воспользовавшись льготами на лекарственные препараты. Уже более 10 лет в стране действует Постановление Правительства № 890 от 30.07.1994, о котором во многих муниципальных поликлиниках и больницах старательно умалчивают.
Например, я случайно об этом узнала, когда сыну было 2,5 года. И вот последние полгода мы получали бесплатные лекарства. Когда же я задала вопрос своему педиатру, почему мне не предлагалась такая льгота, она начала уверять меня, что выписывала моему ребенку более действенные препараты. Вместо положенного бесплатного Анаферона назначала тот иммуномодулятор, которого нет в Перечне бесплатных лекарств. То же самое было и с неврологическими лекарствами, врачи напрямую говорили о том, что в списке бесплатных находятся самые дешевые и неэффективные препараты. Что интересно, когда ребенку исполнилось 3 года и льгота на бесплатные лекарства закончилась, нам начали назначать те самые "дешевые и неэффективные " препараты.
Кто может рассчитывать на бесплатные лекарства?
- Все малыши до 3 лет, проходящие амбулаторное лечение.
- Дети дошкольного возраста (до 6 лет включительно) из семей, в которых воспитывается от 3-х детей.
- Дети, имеющие инвалидность.
2. Бесплатная молочная кухня. Еще одна льгота, которую не предлагает педиатр. А ведь каждая семья, имеющая новорожденного, может воспользоваться данной услугой. Молочная кухня относится к региональным мерам социальной поддержки населения. Её деятельность регулируется ФЗ № 323 «Об основах охраны здоровья граждан» от 21.11.11. (ст. 39).
Получать продукты с молочной кухни можно:
- на детей до 1 года, если они находятся на искусственном или комбинированном (смешанном) вскармливании;
- на детей в возрасте до 3 лет, если семья имеет статус малоимущей;
- на детей в возрасте до 7 лет, если они из многодетных семей;
- на детей-инвалидов в возрасте до 15 лет.
Женщины имеют право получать продукты молочной кухни в период беременности, в период кормления грудных детей до 6 месяцев. Дополнительные категории получателей могут утверждаться местными и региональными актами.
3. Бесплатные путевки в санаторно-оздоровительные учреждения. Государство охраняет здоровье всех детей, поэтому отправиться в санаторий могут не только дети из семей льготников. Некоторые педиатры умалчивают о такой возможности. Поэтому многие родители в принципе не знают, что детям с хроническими заболеваниями полагаются путевки.
Вот перечень детских хронических заболеваний, с которыми можно получить направление в санаторий:
- туберкулез,
- хронический и вирусный гепатит,
- диабет,
- ожирение,
- невротические расстройства,
- мигрень,
- астма,
- гастрит,
- запор,
- конъюнктивит.
Путевку можно получить и после некоторых травм — например, механического повреждения глаза и глазницы.
Если ребенок лечился в городской больнице, это тоже основание, чтобы подать документы на бесплатную путевку. В таком случае поездка в санаторий — часть реабилитации.
4. В стационар с родителями. Если ребенка кладут в стационар, то это большое испытание для всей семьи. Согласно внутренним приказам больницы, дети могут находиться в больнице с родителями до 7 лет, а дальше только одному. Насколько это правило соответствует российскому законодательству, давайте разбираться. Право на совместное нахождение с ребенком в больнице Пункт 3 статьи 51 ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" гласит:
Одному из родителей, иному члену семьи или иному законному представителю предоставляется право на бесплатное совместное нахождение с ребенком в медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях в течение всего периода лечения и независимо от возраста ребенка.
Если маленькому пациенту до 4-х лет, то родителю безоговорочно обязаны предоставить бесплатное спальное место и питание — за такие удобства больница получает полноценную оплату из фонда обязательного медицинского страхования.
Если ребенок старше 4-х лет, то родителям гарантируется бесплатное спальное место и питание при условии, что есть медпоказания для совместной госпитализации (пункт 4 части 3 статьи 80 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»). То есть, если лечащий врач решит, что для маленького пациента действительно необходимо, чтобы кто-то из родителей находился с ним круглосуточно. Если оснований нет, то Вы все равно имеете право находиться с ребенком в стационаре круглосуточно, но Вы не будете обеспечены бесплатным спальным местом и питанием.
Очень важно, когда родители грамотно защищают свои права, а для этого необходимо знать законы.
