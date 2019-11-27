О чем молчат педиатры! И о чем должны знать родители

1. Бесплатные лекарства. Немногим известно, что благодаря Правительству можно значительно снизить нагрузку на бюджет семьи, воспользовавшись льготами на лекарственные препараты. Уже более 10 лет в стране действует Постановление Правительства № 890 от 30.07.1994, о котором во многих муниципальных поликлиниках и больницах старательно умалчивают.

Например, я случайно об этом узнала, когда сыну было 2,5 года. И вот последние полгода мы получали бесплатные лекарства. Когда же я задала вопрос своему педиатру, почему мне не предлагалась такая льгота, она начала уверять меня, что выписывала моему ребенку более действенные препараты. Вместо положенного бесплатного Анаферона назначала тот иммуномодулятор, которого нет в Перечне бесплатных лекарств. То же самое было и с неврологическими лекарствами, врачи напрямую говорили о том, что в списке бесплатных находятся самые дешевые и неэффективные препараты. Что интересно, когда ребенку исполнилось 3 года и льгота на бесплатные лекарства закончилась, нам начали назначать те самые "дешевые и неэффективные " препараты.

Кто может рассчитывать на бесплатные лекарства?

- Все малыши до 3 лет, проходящие амбулаторное лечение.

- Дети дошкольного возраста (до 6 лет включительно) из семей, в которых воспитывается от 3-х детей.

- Дети, имеющие инвалидность.

2. Бесплатная молочная кухня. Еще одна льгота, которую не предлагает педиатр. А ведь каждая семья, имеющая новорожденного, может воспользоваться данной услугой. Молочная кухня относится к региональным мерам социальной поддержки населения. Её деятельность регулируется ФЗ № 323 «Об основах охраны здоровья граждан» от 21.11.11. (ст. 39).

Получать продукты с молочной кухни можно:

на детей до 1 года, если они находятся на искусственном или комбинированном (смешанном) вскармливании;

на детей в возрасте до 3 лет, если семья имеет статус малоимущей;

на детей в возрасте до 7 лет, если они из многодетных семей;

на детей-инвалидов в возрасте до 15 лет.

Женщины имеют право получать продукты молочной кухни в период беременности, в период кормления грудных детей до 6 месяцев. Дополнительные категории получателей могут утверждаться местными и региональными актами.

3. Бесплатные путевки в санаторно-оздоровительные учреждения. Государство охраняет здоровье всех детей, поэтому отправиться в санаторий могут не только дети из семей льготников. Некоторые педиатры умалчивают о такой возможности. Поэтому многие родители в принципе не знают, что детям с хроническими заболеваниями полагаются путевки.

Вот перечень детских хронических заболеваний, с которыми можно получить направление в санаторий:

туберкулез,

хронический и вирусный гепатит,

диабет,

ожирение,

невротические расстройства,

мигрень,

астма,

гастрит,

запор,

конъюнктивит.

Путевку можно получить и после некоторых травм — например, механического повреждения глаза и глазницы.

Если ребенок лечился в городской больнице, это тоже основание, чтобы подать документы на бесплатную путевку. В таком случае поездка в санаторий — часть реабилитации.

4. В стационар с родителями. Если ребенка кладут в стационар, то это большое испытание для всей семьи. Согласно внутренним приказам больницы, дети могут находиться в больнице с родителями до 7 лет, а дальше только одному. Насколько это правило соответствует российскому законодательству, давайте разбираться. Право на совместное нахождение с ребенком в больнице Пункт 3 статьи 51 ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" гласит:

Одному из родителей, иному члену семьи или иному законному представителю предоставляется право на бесплатное совместное нахождение с ребенком в медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях в течение всего периода лечения и независимо от возраста ребенка.

Если маленькому пациенту до 4-х лет, то родителю безоговорочно обязаны предоставить бесплатное спальное место и питание — за такие удобства больница получает полноценную оплату из фонда обязательного медицинского страхования.

Если ребенок старше 4-х лет, то родителям гарантируется бесплатное спальное место и питание при условии, что есть медпоказания для совместной госпитализации (пункт 4 части 3 статьи 80 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»). То есть, если лечащий врач решит, что для маленького пациента действительно необходимо, чтобы кто-то из родителей находился с ним круглосуточно. Если оснований нет, то Вы все равно имеете право находиться с ребенком в стационаре круглосуточно, но Вы не будете обеспечены бесплатным спальным местом и питанием.

Очень важно, когда родители грамотно защищают свои права, а для этого необходимо знать законы.