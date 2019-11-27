Нельзя оправдать, но можно понять: почему учителя стали проявлять агрессию к ученикам

Молодой омский учитель в своей колонке рассказывает о том, с какими проблемами сталкиваются педагоги
Недавно вся страна узнала об очередном скандале в школе. Новостные ленты разрывались от видео, где молодой учитель кинулся на своих учеников, крича им угрозы, сопровождая все это матом.
Видео: vk.com/news72ru
— Мы увидели лишь финал конфликта. Можно ли оправдать парня? Однозначно — нет, учитель не должен себя так вести. Мне его жаль, он сгубил свою карьеру. Но были ли причины такого поведения? Однозначно — да. Это не первое видео, на котором запечатлён конфликт учителя и учеников. Многие скажут, что так было всегда, просто не было телефонов и мы об этом не знали. С такими людьми я соглашусь только в той части, что подобные конфликты, конечно, случались и раньше, но были скорее исключением, а все подобные случаи решались в рамках воспитательного процесса. Сегодня все чаще школа превращается в место жестких и жестоких столкновений, а также трагических ситуаций.Причин роста агрессии в современной российской школе много, а такие случаи — лишь симптомы, которые скрывают истинные проблемы.
Загруженность учителей
Учителя стали работать значительно больше. Средняя нагрузка, по данным Общероссийского народного фронта (ОНФ), — 28 часов в неделю при нормальной нагрузке в 18 часов. В каждом регионе ситуация разная, где-то средняя нагрузка выше, где-то ниже, но сама тенденция понятна.в докладе РАНХиГС весной 2018 года. Не думаю, что ситуация сильно поменялась. Стоит отметить еще один важный фактор: пытаясь обеспечить себе достойный уровень жизни, педагоги вынуждены искать дополнительный заработок — почти половина опрошенных (46,7%) сообщили, что имеют и другую работу помимо преподавательской. Чаще всего (56,3%) подрабатывают учителя в больших городах, в селах дополнительная подработка есть у 37,6% учителей. Люди, которые думают, что учитель отвел уроки и пошел домой, сильно заблуждаются. Давайте разберем, что входит в работу педагога: проведение уроков, подготовка к ним, проверка работ учеников, заполнение документации, работа с отстающими учениками, работа с успевающими учениками и участниками олимпиад и конкурсов (во многом работа педагога оценивается по количеству подготовленных им олимпиадников, а не по тому, сколько внимания он уделяет другим ученикам), участие в педсоветах и совещаниях, работа с родителями и т. д.
Пожалуй, нагрузка усиливается в разы, если учитель становится классным руководителем, потому что ко всему тому, что было сказано выше, добавляется еще ворох обязанностей — работа с детьми, а вместе с ней и груда различных бюрократических процедур. Что нужно? Каждый день отслеживать посещаемость, дозваниваться до тех, кого нет, выяснять причину их отсутствия, подавать отчет о пропусках, проверять дневники, заполнять все документы по классу, анкеты, работать с родителями, которые часто даже не догадываются, что звонить в 10 или 11 вечера — это некорректно, организовывать детей на различные внутришкольные и не только мероприятия и т. д. Что же классный руководитель получает взамен? В Омске педагог, который является классным руководителем, получает 40 (не тысяч, а просто 40) рублей к зарплате за одного ребенка в классе, ну и все шишки, если дети «косячат» летят на него. Как тебе такое, Илон Маск?
Реальная рабочая неделя учителя не 18 или 28 часов, а 50–60 часов, а у некоторых и больше. При такой нагрузке у учителя нет времени ни на себя, ни на детей.
Неудовлетворенность своей профессией
Не так давно я рассказывал о причинах, по которым молодые учителя не задерживаются в образовании. Если коротко, то педагоги возмущены своей зарплатой, низким статусом и низкими возможностями роста. Это подтверждает и множество различных исследований:
- только 39% учителей удовлетворены своей работой (исследование, проведённое компанией HeadHunter, опубликовано в октябре 2019 года);
- по данным «Левада-центра» и ВШЭ, если в 2015 году доля удовлетворенных своей работой педагогов составляла 42%, то в 2016 году такую оценку дали только 22% опрошенных. Более свежих данных нет;
- как показывает опрос ОНФ, об уходе из школы сегодня думаетпримерно пятая часть педагогов (18%), а 2% учителей уже решили уволиться или даже написали заявление. Основные причины — невысокая зарплата, нестабильность стимулирующих выплат, растущий объем задач, не связанных с обучением детей, необходимость оснащать кабинеты за свой счет, давление администрации и родителей.
Почему при этом учителя остаются в школе? Причины разные. Часто потому, что они понимают значимость их профессии. Иногда потому, что боятся перемен. Но это не изменяет того факта, что учителя часто разочаровываются в своей профессии, чувствуют непонимание и давление со стороны государства и общества, опустошение и эмоциональное выгорание от нагрузки. Такие условия труда не способствуют здоровому развитию межличностных отношений в школе.
Снижение статуса и авторитета профессии
Но проблема не ограничивается только самими учителями. Сегодня мир изменился, и роль учителя изменилась так же. Это раньше он был путеводителем в мир науки и образования и обладал авторитетом, который признавался. Сегодня существуют тысячи различных источников информации и получить знания можно и без учителя, но дело еще и в том, что образование сегодня живет в условиях рынка и многие воспринимают школу и учителя как обслугу. Произошла десакрализация педагогической деятельности. «Учитель должен», «школа должна» — иногда складывается впечатление, что в нашей системе образования только учитель всем должен, а ученик имеет право учиться, но не должен, родитель имеет право требовать воспитать ученика, но сам не готов поддержать школу в этом. Я напомню, что образование — это особая сфера взаимоотношений людей, где результат воспитания и обучения зависит от всех сторон процесса: учителя, ученика и родителей.
Загруженность родителей
Когда мы говорим про нагрузку на учителей, то должны сказать и про нагрузку родителей. К большому сожалению, я все чаще вижу, что воспитание детей и контроль над их обучением у многих родителей определяется по остаточному принципу. Виноваты ли они в этом? Вопрос сложный; стоить отметить уровень зарплат, который сегодня существует, и количество времени, которое родители проводят на работе и дома. Давайте посмотрим на факторы, влияющие на уровень жизни и занятость людей:
- По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале 2019 года снизились на 0,2%, они продолжают сокращаться на протяжении 5 лет. Последний раз реальные доходы населения росли в 2013 году — на 4%. При этом просвета эксперты не видят в ближайшие годы.
- Те же данные Росстата говорят нам о том, что почти половина семей не может купить товары длительного пользования, так как их доходов хватает только на покупку еды и одежды. Эти данные приводились в мае в исследовании Росстата, основанном на данных 48 тысяч домохозяйств. 59,2% молодых семей не могут себе позволить покупку товаров длительного пользования, таких как холодильники, стиральные машинки или автомобили.
- Россияне на конец 2018 года должны банкам по кредитам 15 трлн 186 млрд 451 млн рублей, что больше на 23%, чем год назад. Об этом говорится в обзоре ЦБ. В среднем на каждого жителя РФ приходится около 103 тысяч рублей долга. По статистике, каждый 20-й рубль банкам не возвращается.
- По итогам 2017 года Россия заняла шестое место в рейтинге самых работающих наций, следует из данных ежегодного исследования, опубликованных Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Средний россиянин проводит на работе 1978 часов в год, и это больше, чем приходится на среднего гражданина Германии (на 44%), Великобритании (на 18%) и даже США (на 10,5%). Каждый занятый в среднем провел за работой 1980 часов, что на шесть часов больше, чем в 2016 году, свежее данных нет, но тенденция увеличения времени, которое россияне проводят на работе, сохраняется.
Необходима положительная социальная и экономическая среда для развития нормальных и здоровых отношений в семье, а как следствие, и в школе.
Деньги как главный признак успеха
В школу идут дети тех, кто родился в 80-е и вырос в 90-е. Пусть на меня не обижаются люди этого поколения, это относится далеко не ко всем. Но именно в это тяжелое время для нашей страны произошла десакрализация педагогической профессии и формировался культ денег как главного мерила успешности, статуса и т. д. Это серьезно сказалось на формировании личности людей, у них сложились определенные модели поведения и ценности, которые они передали своим детям. Я еще раз подчеркну, что это не про всех, но такой процент существует, и о нем стоит сказать.
Агрессивная информационная и общественная среда, культ индивидуальности и нездоровой конкуренции
На форумах все чаще слышу от психологов и педагогов о расцвете жесткого конкурентного индивидуализма в нашем обществе, когда человек испытывает радость не только от своей победы, но и от поражения других. Дети очень тонко чувствуют настроения и впитывают поощряемые модели поведения. Какое влияние это имеет на школу? Прямое: с 2013 по 2017 год в системе российского образования произошло 15 случаев публичного насилия. Тенденция увеличения насилия прослеживается очень четко. Еще одно исследование: в онлайн-опросе проектно-учебной лаборатории образовательной и молодежной журналистики ВШЭ приняли участие 2,8 тысячи преподавателей из 75 регионов РФ. 70% опрошенных заявили, что сталкивались с разными формами насилия.
Здоровье детей
Данные по этому вопросу очень разнятся. Если Минздрав говорит, что со здоровьем детей все хорошо — по стране 85% детей здоровы или практически здоровы, то Роспотрбнадзор утверждает, что число абсолютно здоровых детей в России не превышает 12%, а у 60% школьников есть хронические заболевания. За последние десять лет частота нарушений здоровья детей увеличилась в полтора раза, а хронических болезней — в два раза. При этом психическое состояние школьников ещё хуже. По данным экспертов Российской академии образования, уже к первому классу 48% детей находятся в пограничном психологическом состоянии — между нормой и отклонением. По данным НМИЦ ПН им. В.П. Сербского Минздрава России, сегодня дезадаптация в социуме наблюдается примерно у 30 процентов детей, а 70% школьников имеют психические расстройства и аномалии развития. Как-то так…
Загруженность детей
Ну и последнее — сами дети, которые находятся в переполненном информации мире, где от них требуют всё больше и больше. В итоге нарушается зона ближайшего развития ребенка (зона определяется содержанием тех задач, которые ребёнок ещё не может решить самостоятельно, но способен решить в совместной со взрослым деятельности), начинаются проблемы в адаптации, успеваемости в школе и т. д.
Все эти проблемы в комплексе дают такую печальную картину. Конечно, все варьируется в зависимости от школы, но в общем мы имеем именно такой расклад, когда руки не доходят до детей как в школе, так и дома. Современное образование, которое все больше погружается в теорию образовательных услуг, теряет акцент на личность ребенка и учителя, превращаясь в «мертвое образование», где важны отчетность и формальные показатели. Это «мертвое образование» можно охарактеризовать печальной шуткой: «Разговаривают учителя в каникулярное время, говорят, что хорошо, что детей в школе нет, можно нормально поработать и заполнить отчеты».
Что же делать? Для начала родителям, учителям, администрации школ и детям необходимо понять, что они на одной стороне и сегодня они заложники сложившейся системы. Пора действительно решать проблемы образования, а не придумывать, как сделать «лучше» жизнь детям, вводя все новые и новые предметы и «совершенствуя» требования к ним и учителям, заботясь об их «благополучии», вводя очередные профстандарты и новые требования и обязанности. Иначе скоро мы получим ситуацию, когда учить будет некому, а учиться незачем.
