Нельзя оправдать, но можно понять: почему учителя стали проявлять агрессию к ученикам

Недавно вся страна узнала об очередном скандале в школе. Новостные ленты разрывались от видео, где молодой учитель кинулся на своих учеников, крича им угрозы, сопровождая все это матом.

Видео: vk.com/news72ru

— Мы увидели лишь финал конфликта. Можно ли оправдать парня? Однозначно — нет, учитель не должен себя так вести. Мне его жаль, он сгубил свою карьеру. Но были ли причины такого поведения? Однозначно — да. Это не первое видео, на котором запечатлён конфликт учителя и учеников. Многие скажут, что так было всегда, просто не было телефонов и мы об этом не знали. С такими людьми я соглашусь только в той части, что подобные конфликты, конечно, случались и раньше, но были скорее исключением, а все подобные случаи решались в рамках воспитательного процесса. Сегодня все чаще школа превращается в место жестких и жестоких столкновений, а также трагических ситуаций.Причин роста агрессии в современной российской школе много, а такие случаи — лишь симптомы, которые скрывают истинные проблемы.

Загруженность учителей Учителя стали работать значительно больше. Средняя нагрузка, по данным Общероссийского народного фронта (ОНФ), — 28 часов в неделю при нормальной нагрузке в 18 часов. В каждом регионе ситуация разная, где-то средняя нагрузка выше, где-то ниже, но сама тенденция понятна. При этом доля учителей в российских регионах, которые работают на две ставки, увеличилась в два раза — с 6,9% в 2015 году до 13,8% в 2017 году. Доля педагогов, работающих на полторы ставки, за тот же период тоже выросла — с 37,9% до 46,2%. Доля тех, кто работает на одну ставку, уменьшилась с 51,8% до 37,5%. Такие данные были опубликованы в докладе РАНХиГС весной 2018 года. Не думаю, что ситуация сильно поменялась. Стоит отметить еще один важный фактор: пытаясь обеспечить себе достойный уровень жизни, педагоги вынуждены искать дополнительный заработок — почти половина опрошенных (46,7%) сообщили, что имеют и другую работу помимо преподавательской. Чаще всего (56,3%) подрабатывают учителя в больших городах, в селах дополнительная подработка есть у 37,6% учителей. Люди, которые думают, что учитель отвел уроки и пошел домой, сильно заблуждаются. Давайте разберем, что входит в работу педагога: проведение уроков, подготовка к ним, проверка работ учеников, заполнение документации, работа с отстающими учениками, работа с успевающими учениками и участниками олимпиад и конкурсов (во многом работа педагога оценивается по количеству подготовленных им олимпиадников, а не по тому, сколько внимания он уделяет другим ученикам), участие в педсоветах и совещаниях, работа с родителями и т. д.

Пожалуй, нагрузка усиливается в разы, если учитель становится классным руководителем, потому что ко всему тому, что было сказано выше, добавляется еще ворох обязанностей — работа с детьми, а вместе с ней и груда различных бюрократических процедур. Что нужно? Каждый день отслеживать посещаемость, дозваниваться до тех, кого нет, выяснять причину их отсутствия, подавать отчет о пропусках, проверять дневники, заполнять все документы по классу, анкеты, работать с родителями, которые часто даже не догадываются, что звонить в 10 или 11 вечера — это некорректно, организовывать детей на различные внутришкольные и не только мероприятия и т. д. Что же классный руководитель получает взамен? В Омске педагог, который является классным руководителем, получает 40 (не тысяч, а просто 40) рублей к зарплате за одного ребенка в классе, ну и все шишки, если дети «косячат» летят на него. Как тебе такое, Илон Маск? Реальная рабочая неделя учителя не 18 или 28 часов, а 50–60 часов, а у некоторых и больше. При такой нагрузке у учителя нет времени ни на себя, ни на детей.

Неудовлетворенность своей профессией Не так давно я рассказывал о причинах, по которым молодые учителя не задерживаются в образовании. Если коротко, то педагоги возмущены своей зарплатой, низким статусом и низкими возможностями роста. Это подтверждает и множество различных исследований: только 39% учителей удовлетворены своей работой (исследование, проведённое компанией HeadHunter, опубликовано в октябре 2019 года);

по данным «Левада-центра» и ВШЭ, если в 2015 году доля удовлетворенных своей работой педагогов составляла 42%, то в 2016 году такую оценку дали только 22% опрошенных. Более свежих данных нет;

как показывает опрос ОНФ, об уходе из школы сегодня думаетпримерно пятая часть педагогов (18%), а 2% учителей уже решили уволиться или даже написали заявление. Основные причины — невысокая зарплата, нестабильность стимулирующих выплат, растущий объем задач, не связанных с обучением детей, необходимость оснащать кабинеты за свой счет, давление администрации и родителей. Почему при этом учителя остаются в школе? Причины разные. Часто потому, что они понимают значимость их профессии. Иногда потому, что боятся перемен. Но это не изменяет того факта, что учителя часто разочаровываются в своей профессии, чувствуют непонимание и давление со стороны государства и общества, опустошение и эмоциональное выгорание от нагрузки. Такие условия труда не способствуют здоровому развитию межличностных отношений в школе.

Снижение статуса и авторитета профессии Но проблема не ограничивается только самими учителями. Сегодня мир изменился, и роль учителя изменилась так же. Это раньше он был путеводителем в мир науки и образования и обладал авторитетом, который признавался. Сегодня существуют тысячи различных источников информации и получить знания можно и без учителя, но дело еще и в том, что образование сегодня живет в условиях рынка и многие воспринимают школу и учителя как обслугу. Произошла десакрализация педагогической деятельности. «Учитель должен», «школа должна» — иногда складывается впечатление, что в нашей системе образования только учитель всем должен, а ученик имеет право учиться, но не должен, родитель имеет право требовать воспитать ученика, но сам не готов поддержать школу в этом. Я напомню, что образование — это особая сфера взаимоотношений людей, где результат воспитания и обучения зависит от всех сторон процесса: учителя, ученика и родителей. Загруженность родителей Когда мы говорим про нагрузку на учителей, то должны сказать и про нагрузку родителей. К большому сожалению, я все чаще вижу, что воспитание детей и контроль над их обучением у многих родителей определяется по остаточному принципу. Виноваты ли они в этом? Вопрос сложный; стоить отметить уровень зарплат, который сегодня существует, и количество времени, которое родители проводят на работе и дома. Давайте посмотрим на факторы, влияющие на уровень жизни и занятость людей:

По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале 2019 года снизились на 0,2%, они продолжают сокращаться на протяжении 5 лет. Последний раз реальные доходы населения росли в 2013 году — на 4%. При этом просвета эксперты не видят в ближайшие годы.

Те же данные Росстата говорят нам о том, что почти половина семей не может купить товары длительного пользования, так как их доходов хватает только на покупку еды и одежды. Эти данные приводились в мае в исследовании Росстата, основанном на данных 48 тысяч домохозяйств. 59,2% молодых семей не могут себе позволить покупку товаров длительного пользования, таких как холодильники, стиральные машинки или автомобили.

Россияне на конец 2018 года должны банкам по кредитам 15 трлн 186 млрд 451 млн рублей, что больше на 23%, чем год назад. Об этом говорится в обзоре ЦБ . В среднем на каждого жителя РФ приходится около 103 тысяч рублей долга. По статистике, каждый 20-й рубль банкам не возвращается.

По итогам 2017 года Россия заняла шестое место в рейтинге самых работающих наций, следует из данных ежегодного исследования, опубликованных Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Средний россиянин проводит на работе 1978 часов в год, и это больше, чем приходится на среднего гражданина Германии (на 44%), Великобритании (на 18%) и даже США (на 10,5%). Каждый занятый в среднем провел за работой 1980 часов, что на шесть часов больше, чем в 2016 году, свежее данных нет, но тенденция увеличения времени, которое россияне проводят на работе, сохраняется.

Необходима положительная социальная и экономическая среда для развития нормальных и здоровых отношений в семье, а как следствие, и в школе.

