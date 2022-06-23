Начинать реформы следует со средней школы

Фото из школы моего детства. Наш математик по прозвищу Пепин Короткий считал, что только знающий математику достоин хорошей доли. Но посмотрите на интерьер… Обшарпанные парты, обшарпанная доска, обшарпанный костюмчик на учителе, а в итоге – «обшарпанное образование», получив которое, люди в 1991 году попросту купились на яркие наклейки и красивые обещания. То есть не такое уж оно и было хорошее, наше образование тех лет…

«Все хорошо, выходя из рук Творца мира;

все вырождается в руках человека.

Он заставляет почву питать несвойственные ей произведения,

дерево – приносить несвойственные ему плоды.

Он идет наперекор климатам, стихиям, временам года.

Он уродует свою собаку, лошадь, своего раба.

Он все ставит вверх дном, все искажает.

Он любит безобразие, уродов, отворачивается от всего естественного,

и даже самого человека надо выдрессировать для него,

как манежную лошадь, не коверкать на его лад,

подобно садовому дереву.

Иначе все пошло бы еще хуже.

При настоящем порядке вещей, человек,

с самого рождения предоставленный самому себе,

был бы самым уродливым существом среди других людей.

Предрассудки, авторитет, нужда, пример,

все общественные учреждения, охватившие нас,

заглушат в нем природу, и ничего не дадут взамен ее.

С природой его было бы тоже, что бывает с деревцом,

которое случайно вырастает среди дороги

и которое прохожие скоро губят,

задевая за него и заставляя гнуться на все стороны».

Жан-Жак Руссо «Эмиль, или О воспитании» Жан-Жак Руссо «Эмиль, или О воспитании»

Что меняем в школьном обучении?

Дети должны получать навыки публичного выступления. Поэтому следует поощрять всевозможные школьные спектакли, постановки, танцы-пляски – все то, что позволяет детям показать себя «почтеннейшей публике». Да и приятно это ко всему прочему. Только вот представления не должны быть очень длинными, детям они надоедают.

«Маруся по другу слезы льёт!» Как раз для определённого возраста самое то. И забавно, и нарядно, и красиво, и недолго!

А летом школьный лагерь, где можно и из настоящего лука пострелять, и настоящий вендельский шлем себе сделать… Все лучше, чем просто футбол гонять и пялиться в экраны мобильников

Информации о том, чем и как заниматься с детьми сегодня, море!

Материалы самые доступные, между прочим…

истории Вот, например, берите и устраивайте для мальчишек кружок реконструкции старинного вооружения и доспехов, создавайте школьный музей, и так вот незаметно, в игре, учите их

Живая природа

Вот такую пирамиду вполне можно сделать вместе с детьми, а потом использовать на уроках

Самое интересное, что она раскрывается. Детям такое почему-то особенно нравится!

А на уроках географии – вот такой вулкан в разрезе. Не сложно это, от слова совсем!

С одной стороны – объемная гора, с другой – она же в разрезе

История

Вот такой древнегреческий храм уже сделать сложнее. Но… можно сделать набор деталей для его изготовления в школе. Несколько виксинтовых форм и мешочек с гипсом, чтобы далеко не ходить. Ну и красочная понятная инструкция. То же самое можно сделать и для изготовления макета рыцарского замка

На худой конец, отличный замок может получиться даже из трубок от туалетной бумаги!

Воспитание

А этот набор ещё для одного урока – географии. Рассказываем детям про нашего путешественника Миклухо-Маклая и… делаем хижину с острова Били-Били, где он жил. Цветной ксерокс, ножницы, клей ПВА…

…и хижина для Миклухо-Маклая готова!

А ещё дети любят состязания. Делаем вот такой самолет из упаковок, с вращающимся от набегающего потока воздуха винтом, надеваем его на ребенка и устраиваем гонки между классами. Это куда интереснее соревнований по бегу!

Из упаковок получаются и отличные автомобили. Сделаем и тоже устроим гонку по натянутому тросику. Дети на таких вот гонках обычно просто визжат от восторга. Особенно, если это все хорошо обставить и подготовить классные призы… От спонсоров и народного депутата района

Когда у современного ребенка все есть, ему только вот такого шлема и не хватает!

Ну, а эта самоделка специально для урока физики. Ветер дует, вентилятор работает, вырабатывается «зеленая энергия», которую вполне можно использовать для питания вот такого «марсохода». Подумать надо лишь о том, как сделать «такое» при минимальных затратах труда

. В прошлый раз речь у нас зашла о реформе высшей школы. Но там обучать планируется достаточно взрослых людей. А вот каким образом должна ответить на вызовы времени школа?Автору поработать в ней пришлось порядком: сначала четыре года в сельских школах после вуза, отрабатывая своё «бесплатное» образование, затем работал на ОблСЮТ и в школах, где учились моя дочь и внучка, ну… ради хорошего к ним отношения. Так что все изменения в нашем образовании происходили у меня на глазах. И не просто на глазах, а при непосредственном участии. Поэтому убежден, что предлагать некие «реформы» на основе собственного школьного опыта и опыта своих собственных детей – неверно в принципе. Надо, что называется, поесть школьной каши.Итак, о чем сегодня идет речь? Что надо школу изменять. А как, каким образом подогнать её под те навыки и умения, что сегодня дети приобретают, либо не приобретают у себя в семье до школы? Чему учить и в самой школе, чтобы окончивший её молодой человек был соответствующим образом подготовлен к жизни и мог бы получить соответствующее его способностям высшее образование? Конечно, очень многое идет из семьи. Я бы сказал, что 80 % человека – это его семья. Но и 20 % – тоже много, и одна ложка дегтя может испортить бочку меда.Итак, что меняем в школьном обучении с тем, чтобы, не изменяя эти 80 %, поменять 20? Прежде всего, отметим, что школьные программы переполнены информацией, ребенку совсем не нужной. Уже к 9-му классу становится ясно, к чему у ребенка лежит душа, но его продолжают пичкать совсем не нужными ему сведениями. А нужных при этом не дают. Многое просто устарело.Например, такой предмет, как обслуживающий труд. Обучаются девочки. Пусть поверхностно, но их учат готовить, что-то там шить… Словом – обслуживать кого? Мужчину, конечно!Между тем разве мужчина не должен уметь готовить и делать все то же, что и его подруга, по жизни? В советской школе было то хорошо, что пришивать пуговицы, подворотнички, шить перочистки учили всех подряд. Но готовить мальчишек уже не учили, зато девочки точили напильниками зубья для грабель. Тоже перекос, сегодня совершенно не нужный.А нужно, чтобы и девочки, и мальчики могли бы правильно эксплуатировать и обслуживать сложные бытовые приборы, умели пользоваться современными инструментами и делать хотя бы простейшие изделия из древесины. Почему? Потому что это развивает. Ум ребёнка – на кончиках его пальцев, а дерево… его просто приятно держать в руках. Соответственно, нужно научить правильно пользоваться ножницами, клеем, красками, и в определенной степени это важнее, чем обучение основам высшей математики. Литьё из гипса, пластмассы, легкоплавких металлов – все это развивает не только пальцы, но и совершенствует ум.Раньше в школах были живые уголки, но потом от них отказались. И был резон – держать в них животных было сложно. Тогда было непросто: не было корма для тех же рыб. Но сегодня иначе – сейчас проблемы с кормом нет. Тех же рыбок в большом красивом аквариуме держать вполне можно. Тут тебе и воспитание любви к живому миру, и ответственности, и эстетического чувства прекрасного.Неплохо бы, конечно, держать ещё и пару лошадей и давать старшеклассникам навыки верховой езды, потому что это полезно во всех отношениях, но это, к сожалению, пока что чистая фантастика.Очень важный предмет, о котором говорят даже в Госдуме. Но… сколько в нем лишнего! Изучают Египет и Вавилонию, ацтеков и инков… Бог мой, кому столько всего нужно, а главное – зачем? Нужны базовые основы знаний для тех же пятиклассников и всё…«Египтяне строили пирамиды, и это были гробницы, у ацтеков они были ступенчатыми и являлись фундаментами храмов». А вот дальше… Дальше можно и нужно давать детям читать «День египетского мальчика» М. Матье, египетские сказки, строить вместе с ними на уроке истории, а не труда, модель египетской ладьи и пирамиды в разрезе.«Сегодня мы будем учиться писать египетскими иероглифами. Вот вам, ребята, перья, которыми они писали, а наливать чернила мы будем вот в эти чернильницы, которые мы с вами сделали вчера… Вот вам египетский звуковой алфавит, более или менее соответствующий нашим звукам, попробуйте подобрать соответствующие знаки и написать свое имя!»Пошли Средние века. Кто что помнит из школьного курса в деталях? Ничего, уверен, кроме разве что того, что упавший рыцарь сам встать не мог, жил в грязном и холодном замке и угнетал крестьян.Но, опять же, ну дал ты эти, в общем-то, базовые знания детям, а теперь давай им читать «Джека-Соломинку» З. Шишовой и «Черную стрелу» Р. Стивенсона, ставь вместе с ребятами костюмированную пьесу о Робин Гуде.И тут тебе сразу и «два убитых зайца»:А – приобщение ребенка к чтению книг иБ – самостоятельное изучение ими интересного фактического материала.«Найдите в книге описание… и посмотрите, не ошибся ли в чем-то автор, а если ошибся, то в чем именно?» – вот образец задания по той же книге Шишовой, и это будет первый опыт исторического исследования школьника.Знания – знаниями, но кушать любят все. После урока с пирамидами идем в класс кулинарии и печем там в хлебопечке хлеб, готовим салаты, варим борщ, а если уже весна, то и суп с листьями редиски, которая выращена в нашей же школьной теплице.Кстати, и на уроках мы изучаем не только борьбу классов – по большому счету на фиг она нам сегодня сдалась, а то, что и как ели и пили наши предки, что мы хорошего из их «поваренной книги» можем позаимствовать. Знакомимся, какие такие «Е» на упаковках являются знаками опасности и каким образом, делая покупки в магазине, можно экономить.Причем учить этому можно с самого первого класса. Знаю по собственному опыту. Ну так уж получилось, что в раннем детстве частенько оставался один и, понятно, не голодал, но сидел при полном холодильнике без готовой еды. А потом как-то так вышло, что раз сам себе яичницу приготовил, два, дальше – больше. А потом в начале первого класса умер у нас родственник, живший за стенкой, и все мои родные и куча родственников уехали его хоронить и что-то уж очень долго возились.Было скучно, поэтому я разжёг печку, сварил мясо, потом сделал на бульоне похлебку, начистил картошки, сварил, сделал пюре, тут-то они с кладбища и воротились – голодные, холодные и злые (дело было в ноябре), а тут им и печка, и горячий обед. Так что ребенку это по силам вполне. Кстати, когда мы работали в деревне, кружок кулинарии вела там моя жена и, кроме девочек, ходил туда и один мальчик и справлялся со всеми делами очень хорошо.Словом, к жизни сегодня, обычной человеческой жизни, надо школе повернуться лицом, а не задним местом. В классе моей внучки вскоре после окончания 11-го класса некоторые девочки уже вышли замуж и стали мамами. Ну какие из них мамы, между нами говоря?Значит – надо учить будущих мам уже в школе своих будущих детей купать и пеленать, основам лечения, воспитания, начальной педагогики, а уж в следующую очередь – сажать их за интегралы. Поскольку, чтобы делать детей, интегралы совсем не нужны.То есть главное, чем в наше время надлежит заняться школе – это отнюдь не наполнение детей каким-то объемом знаний, а воспитание в них любви к чтению, познанию и обучению самым важным и полезным в жизни навыкам. Все остальное приложится само собой!