15 трогательных фотографий Лизы Холлоуэй

Теплые, трогательные и душевные снимки американского фотографа Лизы Холлоуэй (Lisa Holloway) напоминают настроение, присущее последним летним дням. Лиза — обладательница огромного числа наград. Она известна далеко за пределами Аризоны, где в уединенном местечке на природе они живет вместе со своей семьей.
В творчестве Лизы гармонично всё: в большинстве случаев героями съемок становятся ее собственные дети. Лиза — мать одиннадцати детишек! Ее снимки дышат простой красотой природы.
Она работает исключительно с естественным светом, и это придает ее работам особенное очарование.
Примечательно, что Лиза освоила все секреты фотографии и обработки самостоятельно.
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