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15 трогательных фотографий Лизы Холлоуэй

Теплые, трогательные и душевные снимки американского фотографа Лизы Холлоуэй (Lisa Holloway) напоминают настроение, присущее последним летним дням. Лиза — обладательница огромного числа наград. Она известна далеко за пределами Аризоны, где в уединенном местечке на природе они живет вместе со своей семьей.

15 трогательных фотографий Лизы Холлоуэй
 
В творчестве Лизы гармонично всё: в большинстве случаев героями съемок становятся ее собственные дети. Лиза — мать одиннадцати детишек! Ее снимки дышат простой красотой природы.
15 трогательных фотографий Лизы Холлоуэй
 
 
Она работает исключительно с естественным светом, и это придает ее работам особенное очарование.
15 трогательных фотографий Лизы Холлоуэй
 
 
Примечательно, что Лиза освоила все секреты фотографии и обработки самостоятельно.
 
15 трогательных фотографий Лизы Холлоуэй
 
15 трогательных фотографий Лизы Холлоуэй
 
5.
15 трогательных фотографий Лизы Холлоуэй
 
6.
15 трогательных фотографий Лизы Холлоуэй
 
7.
 
15 трогательных фотографий Лизы Холлоуэй
 
8.
 
15 трогательных фотографий Лизы Холлоуэй
 
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15 трогательных фотографий Лизы Холлоуэй
 
10.
15 трогательных фотографий Лизы Холлоуэй
 
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15 трогательных фотографий Лизы Холлоуэй
 
12.
15 трогательных фотографий Лизы Холлоуэй
 
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15 трогательных фотографий Лизы Холлоуэй
 
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15 трогательных фотографий Лизы Холлоуэй
 
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