15 трогательных фотографий Лизы Холлоуэй

Теплые, трогательные и душевные снимки американского фотографа Лизы Холлоуэй (Lisa Holloway) напоминают настроение, присущее последним летним дням. Лиза — обладательница огромного числа наград. Она известна далеко за пределами Аризоны, где в уединенном местечке на природе они живет вместе со своей семьей.