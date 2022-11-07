ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ: КРАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ США АУКНЕТСЯ В РОССИИ

Образованный мир уже давно потешается над невежеством американских политиков, то находящих в Белоруссии море и берега, то путающих Иран с Ираком, то называющих Африку страной. Известная задорновская оценка интеллектуальных качеств американцев вдруг перестала считаться преувеличением, превратившись в суровую реальность. Реальность, которую признают даже в самих США.

"Ну тупые…"

Миллиардер Майкл Блумберг в своей колонке в Bloomberg заявил о фактической деградации системы школьного образования в Соединённых Штатах. Уровень знаний выпускников стремительно падает, а многие колледжи и вузы, вместо того чтобы задавать планку, отказываются от приёма результатов стандартизированных тестов SAT и ACT (первый проверяет в большей степени логическое мышление и аналитические способности, второй – качество усвоения школьной программы). То есть опускаются на уровень учеников.

По словам Блумберга, за последние два года в 2 раза выросло число колледжей и университетов, более не требующих от абитуриентов результатов стандартизированных тестов – таковых теперь порядка 1,8 тысячи. Удивительно ли, что в таких условиях за четыре года на 30 процентов уменьшилось число учеников, сдающих ACT, – и это при общем росте количества абитуриентов.

Но даже если образовательное учреждение принимает результаты тестов – это совсем не гарантирует достойный уровень знаний поступающих. Впервые с 1991 года средний результат ACT для колледжа упал ниже 20 баллов и составил 19,8 балла (при максимально возможных 36 баллах). Если экстраполировать эти цифры на привычную русским пятибалльную систему, то получится несколько больше, чем двойка с плюсом, но меньше, чем тройка. Такого уровня знаний вполне достаточно, чтобы стать студентом американского колледжа! Вспомним советскую образовательную систему: там подобные "светила" даже в ПТУ не допускались – их оставляли на второй год.

Цифры Блумберга

Далее Майкл Блумберг приводит поистине страшные цифры: менее четверти студентов (22%) достигли контрольных показателей в четырёх предметных областях – математике, английском языке, чтении и естествознании. И 42% не достигли контрольных показателей ни по одному из перечисленных предметов, причём за последние пять лет количество неуспевающих увеличилось на 4%!

Ещё раз: только чуть больше пятой части американских школьников обладает минимальным (а, возможно, и более высоким) уровнем знаний. При этом немногим меньше половины, говоря привычным нам языком, знают курс общеобразовательной школы на "колы" и "двойки". Однако колледжи и университеты вынуждены принимать и таких – в противном случае некому будет учиться и впоследствии работать в различных сферах "народного хозяйства".

Недостатки американской системы образования угрожают будущему страны в качестве мирового лидера. В экономике, которая конкурентоспособна и более основана на навыках, чем когда-либо, отступление от стандартов означает ограничение возможностей карьерного роста студентов и делает слишком многих зависимыми от правительства для сведения концов с концами или, что трагично, провоцирует преступную деятельность,

– резюмирует Майкл Блумберг.

Знания, вколоченные тростью

Чтобы понять, как американцы докатились до жизни такой, давайте коротко рассмотрим их образовательную систему. Она разделена на несколько этапов: дошкольное образование, начальное, среднее и высшее. Поскольку базовые знания закладываются именно в школе, о ней и поговорим.

В начальной школе детишки обучаются примерно с 5 до 11 лет. Они изучают минимум предметов: арифметику, письмо и чтение. Преподавание естественных наук на этом этапе минимально, но при этом есть физкультура, музыка и изобразительное искусство.

В школе среднего звена (11–14 лет) в обязательном порядке изучают английский язык и литературу, математику, естественные и общественные науки. Изучение естественных наук включает в себя химию, биологию, физику – и всё это в рамках одного предмета. Аналогичным образом дела обстоят с науками общественными – "в одном флаконе" преподаются граждановедение, история и география. Это – обязательные для всей страны предметы, однако школьные округа (и даже отдельные школы) имеют право вводить и другие обязательные для изучения дисциплины. А некоторые предметы ученики могут выбрать сами.

В старшей школе (с 9-го по 12-й класс) подростки получают гораздо больше свободы в выборе предметов. Обязательны для выполнения лишь минимальные требования: например, ученик во время школьного курса должен три года изучать математику, четыре года – английский язык и литературу. Некоторые обязательные предметы дополнительно вводят школьные округа, другие устанавливаются вузами. И если молодой человек намерен в данный вуз поступить – он обязан изучать ту программу, которую требует учебное заведение.

Кстати, в ряде штатов и школ США до сих пор разрешены (и практикуются!) телесные наказания. Как правило, речь идёт о нескольких ударах тростью исключительно по филейным частям. Представляете? А в России учителя, который рискнёт исключительно словом поставить на место оборзевшее чадо, могут с подачи родителей этого самого чада подвергнуть и общественной травле, и прокурорским проверкам.

И эти люди учат нас демократии и соблюдению прав человека?

Свобода губит?

Момент с тростью в системе американского школьного образования, конечно, спорный. Но всё остальное вроде бы разумно и логично. Почему же тогда она демонстрирует столь удручающие результаты?

Во-первых, дело в организации самой системы. Точнее даже, в её отсутствии как таковой – разумеется, в нашем, русском понимании этого слова. Государство устанавливает лишь минимальный набор обязательных требований, остальное отдаётся на откуп штату, школьному округу и даже отдельным учебным заведениям. И получается ситуация, характеризующаяся афоризмом "кто в лес, кто по дрова". Каждый волен писать свои программы и внедрять свои методики преподавания.

Во-вторых, ученики получают слишком много свободы в выборе обязательных предметов. И выбирают, как правило, что попроще – по крайней мере лично для них. О том, что подобная свобода потом выйдет боком, в 15–17 лет мало кто задумывается.

Ну и, конечно же, огромный удар по качеству знаний нанесла тестовая система их проверки. Уж сколько раз твердили миру: в такой ситуации ученикам не дают глубокие и всесторонние знания, не учат их думать, а натаскивают на успешное прохождение тестов. По сути, школьники учатся теперь не для того, чтобы получить знания, а для того, чтобы пройти тесты. Но даже и это, как следует из статьи Блумберга, уже не всегда получается.

По сути, система не "заточена" на выявление талантов и развитие способностей. Напротив, она опускает всех на минимальную планку знаний. Какой смысл ребёнку стремиться к большему, если этого не нужно для сдачи тестов? Такое положение вещей порождает умственную лень, и это дополнительно ухудшает качество подготовки школьников. Вот и докатились наши заокеанские "партнёры" до того, что 42 процента их школьников не получило даже базовых знаний, необходимых для жизни в современном обществе. Ну а система, ориентируясь на большинство, только снижает планку, чтобы хоть как-то оправдать своё существование.

А что у нас?

У нас нет ни одного повода, чтобы вздохнуть с облегчением. Напротив, есть повод ужаснуться и срочно начать наводить порядок у себя. Ведь мы, увы, переняли многое из системы образования США. Разумеется, с её пороками.

Первое – это, конечно, пресловутый ЕГЭ. Грустная ирония в том, что в США тесты были введены для сдачи экзаменов детьми с ограниченными возможностями, а потом в чьей-то не очень умной голове возникла идея распространить эту практику на всех. И у нас её подхватили совершенно бездумно. Итог: уровень подготовки школьников такой, что на первых курсах вузов преподаватели вынуждены восполнять пробелы в знаниях своих студентов. А нынешний отличник зачастую подготовлен гораздо хуже, чем троечник советской школы.

Очевидный враг образования – свобода. Точнее, то, что под этой свободой понимают её доморощенные поборники. Хамить учителю, не подчиняться ему, прогуливать уроки – это отнюдь не проявление свободы. Но современные русские школы фактически лишены дисциплинарного влияния на учеников. Фактически их можно призвать к порядку только через родителей. Да и то если родители проникнутся и займутся воспитанием своего чада. А не начнут кричать на весь интернет, что педагоги нарушают права ребёнка.

Наконец, проблема разных методик, программ и даже сведений в учебниках. На неё ещё в апреле 2021 года обратил внимание президент России Владимир Путин, ознакомившись с некоторыми учебниками истории и удивившись тому, что в них написано.

Всё что угодно там написано, и о втором фронте, только про Сталинградскую битву ничего не сказано. Бывает и такое,

– сказал глава государства и поинтересовался, кто вообще пишет и пропускает такие учебники.

Скандал тогда вышел громкий – чиновники от образования возбудились не на шутку. Их буквально трясло, но только вряд ли от переживаний за учеников. Скорее, от страха за собственные части тела – те, которые соприкасаются с креслом. Прошло полтора года – и где результаты их работы? Где новые учебники с выверенными фактами?

В общем, ситуация в системе образования США чётко и недвусмысленно показывает, как делать не надо. Посему необходимо в срочном порядке избавить нашу, русскую систему от привнесённых в неё американских пороков. Иначе лет через десять возникнет необходимость в новой кампании по ликвидации безграмотности.