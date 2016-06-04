Фразы, которые хочет услышать каждая женщина. Мужчины! Учим текст!

1. «Я был влюблен в тебя еще со школы».

2. «Ты такая красивая без косметики».

3. «Уххххх, какие… Прям не верится, что свои».

4. «Поспи, дорогая, я сам помою/пропылесошу/вынесу/выгуляю/проверю уроки и т.д.»

5. «Мне ни с кем не было так хорошо в постели».

6. «Две полоски?! Фигасе, я стану папой! Ура!»

7. «Что мне сделать, чтобы вернуть тебя? Я на все готов!»

8. «Да, мы едем на Бали! Да, на целый месяц!»

9. «Мне уже хватит, но ты выпей, если хочешь».

10. «А что ты думаешь по этому поводу?»

11. «Тебя просто не узнать — ты так похудела!»

12. «Детка, ты водишь машину круче, чем большинство мужиков, которых я знаю».

13. «Я хочу, чтобы у тебя были ключи от моей квартиры».

14. «Как отошли воды! Что, все?!»

15. «Ты первая девушка, от которой моя мама в полнейшем восторге!»

16. «Зачем выбирать? Давай купим все пять».

17. «Неужели ты и так умеешь?!»

18. «Я тебя люблю! Будь моей женой!»

19. «Не волнуйся ни о чем, я все решу».

20. «Простите, но отправитель букета пожелал остаться неизвестным».

21. «Если не хочешь, можешь не работать. Я в состоянии нас обеспечить».

22. «Я должен знать, к чему движутся наши отношения».

23. «Жанна Фриске? В прозрачном платье? Справа от меня? Нет, не заметил».

24. «Конечно, ты права».

25. «А, гори оно все синем пламенем… Главное, что мы вместе!»

26. «Дочь, я очень горжусь тобой!»

27. «А вы не хотели бы сняться в кино? У вас такая выразительная внешность».

28. «Да, я полностью уверен».

29. «Какая разница, сколько то стоит, если тебе нравится?!»

30. «Ты самая лучшая мама на свете!»

31. «Ну как я могу сердиться на тебя из-за какой-то царапины на бампере?»

32. «Друзья подождут».

33. «Представляешь, меня опять повысили!»

34. «Давай плюнем на все и уедем прямо сейчас».

35. «А не завести ли нам домработницу?…»

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