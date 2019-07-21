КАК ПЕДАГОГУ ЗАРАБОТАТЬ ЛЬГОТНУЮ ПЕНСИЮ ПО ВЫСЛУГЕ ЛЕТ?

– это социальная гарантия для педагогов, учителей, воспитателей, методистов – для всех тех, кто неустанно трудится на ниве воспитания, обучения и подготовке подрастающего поколения к взрослой жизни. Право на досрочное оформление такой пенсии предоставляется при наличии определенного количества лет стажа профессиональной (педагогической) деятельности, рассчитываемого в определенном порядке, и

Выйти на пенсию досрочно гражданам этой категории можно при наличии:

· Не менее 25 лет педстажа (согласно п. 19 ч. 1 ст. 30 закона № 400-ФЗ от 28.12.2013 г. «О страховых пенсиях»). В качестве педагогического стажа, дающего право на досрочное оформление пенсии, учитываются только периоды работы согласно установленному списку должностей и учреждений (Полный перечень приведен в Списке должностей и учреждений, утвержденном Правительством).

· Минимально необходимого количества пенсионных баллов (ИПК), установленных ч. 3ст. 8 вышеуказанного закона. Например, в 2018 году требуется 13,8 баллов, а в 2019 году будет нужно 16,2 и т.д. с ежегодным увеличением на 2,4 балла до тех пор, пока в 2025 году закрепится окончательное значение — 30 баллов.

С проведением пенсионной реформы с 2019 года требования к стажу по профессии корректироваться не будут, но после завершения переходного периода стать пенсионером учителям можно будет только через 5 лет после выработки необходимого стажа. Вводиться новое условие будет постепенно - с ежегодным увеличением периода отсрочки.

Учитесь, Марьиванна, постигайте азы виртуальной работы.

Вам еще до льготной пенсии служить как медному котелку!

Чиновники считают, что 25 лет педагогического стажа – это маловато. Ведь иные воспитатели или учителя умудряются получить льготную пенсию в 45 лет – как военнослужащие (кстати, и в царской армии тоже служили по 25 лет – только мало кто до конца службы жив оставался). Так что пять лет отсрочки для таких категорий – не существенная прибавка.

А что думает на сей счет профессиональное сообщество? 25 лет педагогического стажа – это много или мало? Есть ли ещё порох в пороховницах и чернила в чернильницах у ветеранов, оттрубивших четверть века с нашим замечательным подрастающим поколением?

Пишите нам об этом в своих комментариях. Наиболее интересные передадим чиновникам Минтруда, которые в настоящее время проводят исследования на предмет педагогического выгорания (кто-то им сказал, что никакого выгорания через 25 лет педработы нет – все педагоги-ветераны ходят с горящими глазами и с огнём в душе, и пламенными речами продолжают вдохновлять детей и подростков на благие дела в сфере образования).

Так ли это? Не уверены… Так что ждём комментов.