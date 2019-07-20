Они его гнобили у меня на глазах, они знали о моем бесправии и бессилии…

Это страшное слово булинг, оно созвучно с чем-то тяжело рвотным. В детском коллективе редко так случается, что между детишками ровные отношения. Заслуга ли это родителей, или педагога (не важно, воспитательница, нянечка это в садике, или учительница в школе), или такой подбор детей, но это редкость, когда нет изгоя.

7В, тот класс, где учится девочка, которой одноклассники прицепили кликуху Иринда. Это трудный класс. Так бывает, что к одной учительнице в начальных классах неугодной дирекции, или по другим причинам, «скидывают» как выражаются респектабельные родители, «все отбросы общества». Такая себе мини -колония, впору Макаренко реинкарнировать, а она с ними справляется, учит писать-считать и как умеет, учит быть людьми.

Не всех и не всегда получается приобщить к цивилизации… увы.

Ванечка оказался единственным мальчиком в классе, который вместо футбольного кружка выбрал хоровой. У него был слух и красивый голос, ему нравилось петь. Эта-то и сторона его личности казалась «мачо» из последней парты слишком феминной, девичьей и они дразнили, гнобили его за это, обзывая поющей соплей, кисельной барышней.

Ваня плакал. Тихо, беззвучно. Из его карих глазенок слезы капали прямо на тетрадь, разъедая чернила и образуя импрессионистскую картинку.

Я попросила нахалов прекратить, но моя просьба, а потом и жесткое требование осталось без реакции. Вместо того, они уже меня спрашивали: «Скажите, ну как можно променять футбол на пеееение, это же тряпка какая-то, а не пацан!»

Они громко смеялись, а Ваня все так же тихо плакал.

Выгнать из класса? Так они на переменке его еще сильнее клевать будут, когда не будет учителя.

Пригрозить директором? Это вообще вызывало ехидную улыбку – что он может? А и правда!

Подать на детскую комнату милиции? Так уже не раз и не я первая: родителей штрафовали, а результатов- ноль.

Как защитить таких детей от издевательств сверстников? Одной школе тут не справиться!