РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 228 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Зарубкин
    Оптимальное соотношение зарплат хорошего рабочего, учителя (врача, инженера) и армейского капитана : 1 :2 :3.Юрий Афонин, КПРФ...
  • АЛЕКСАНДР МУЛЯЛИН
    Железная логика. Всё только по факту, молодец учитель. Нынешней власти олигархов умные из нищебродов не нужны, только...Две задачи «Страт...
  • Юрий анин
    Вообщем машиностроители  Токаревы, Дегтяревы, Мосины и Калашниковы не нужны...опять нужны "эффективные"....Почему нельзя дел...

Они его гнобили у меня на глазах, они знали о моем бесправии и бессилии…

„Самые жестокие существа на свете — дети. Их готовность убить и надругаться не знает себе равных.“ — Сальвадор Дали

 

Это страшное слово булинг, оно созвучно с чем-то тяжело рвотным. В детском коллективе редко так случается, что между детишками ровные отношения. Заслуга ли это родителей, или педагога (не важно, воспитательница, нянечка это в садике, или учительница в школе), или такой подбор детей, но это редкость, когда нет изгоя.

7В, тот класс, где учится девочка, которой одноклассники прицепили кликуху Иринда. Это трудный класс. Так бывает, что к одной учительнице в начальных классах неугодной дирекции, или по другим причинам, «скидывают» как выражаются респектабельные родители, «все отбросы общества». Такая себе мини -колония, впору Макаренко реинкарнировать, а она с ними справляется, учит писать-считать и как умеет, учит быть людьми.

Не всех и не всегда получается приобщить к цивилизации… увы.

Ванечка оказался единственным мальчиком в классе, который вместо футбольного кружка выбрал хоровой. У него был слух и красивый голос, ему нравилось петь. Эта-то и сторона его личности казалась «мачо» из последней парты слишком феминной, девичьей и они дразнили, гнобили его за это, обзывая поющей соплей, кисельной барышней.

Ваня плакал. Тихо, беззвучно. Из его карих глазенок слезы капали прямо на тетрадь, разъедая чернила и образуя импрессионистскую картинку.

Я попросила нахалов прекратить, но моя просьба, а потом и жесткое требование осталось без реакции. Вместо того, они уже меня спрашивали: «Скажите, ну как можно променять футбол на пеееение, это же тряпка какая-то, а не пацан!»

Они громко смеялись, а Ваня все так же тихо плакал.

Выгнать из класса? Так они на переменке его еще сильнее клевать будут, когда не будет учителя.

Пригрозить директором? Это вообще вызывало ехидную улыбку – что он может? А и правда!

Подать на детскую комнату милиции? Так уже не раз и не я первая: родителей штрафовали, а результатов- ноль.

Как защитить таких детей от издевательств сверстников? Одной школе тут не справиться!

Ссылка на первоисточник
наверх