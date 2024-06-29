Блинчики на молоке с фаршем

Ингредиенты
Молоко - 2 стакана;
Яйцо куриное - 2 шт;
Мука пшеничная - 250 грамм;
Соль - 1,5 ч.л;
Куркума молотая - 1 ч.л;
Перец чили молотый - 1/4 ч.л;
Сахар - 1 ч.л;Для начинки:
Фарш говяжий - 600 грамм;
Куркума молотая - 1 ч.л;
Томатная паста - 1 ст.л;
Лук репчатый -1 шт;
Чеснок - 5 долек;
Перец чили молотый - по вкусу;
Петрушка - 1/2 пучка;Для топа:
Кетчуп - 3 ст.
Твердый сыр (любой для пиццы) - 200 грамм.
- 180 кКал
- 1 ч.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Блины любят наверное в каждой семье. Существует множество рецептов блинов, но я хочу поделится рецептом, о котором я узнала на Севере Африки. Рецепт простой и доступный для приготовления у нас. С одной стороны - обычные блинчики с фаршем, а с другой - совершенно новое по вкусу блюдо. Его главное попробовать, чтобы понять насколько оно вкусное.
Тесто для таких блинчиков обычное, замешивается оно на молоке и яйцах.
Единственное отличие - это добавление в теста специй - куркумы и перца чили молотого. Они придадут и цвет, и вкус. Добавьте к молоку и яйцам муку, специи, соль и сахар.
Разбейте тесто погружным блендером. Быстро, удобно и никаких комочков. В готовое тесто добавить 3 столовые ложки растительного масла и начинать выпекать обычные блины на сковороде.
Накройте их тарелкой, пока будем заниматься вкусной начинкой из фарша.
На сковородку выложить всё сразу: фарш, нарезанные лук и чеснок и томатную пасту. Фарш можно взять более жирный, так как блюдо подаётся горячим. Долейте полстакана воды и тушите всё помешивая до её полного испарения.
Добавьте специи, посолите фарш по по вкусу. Продолжайте тушить, пока жидкость полностью испарится.
Последним этапом добавьте свежую, мелко нарезанную зелень. Она придаст и вкус и аромат.
Сбоку на блин выложить полоску из фарша.
Свернуть туго каждый блинчик с начинкой, срезать края и разрезать блинчатые трубочки пополам.
Готовые маленькие блинчики с фаршем выложить на противень или в форму для запекания или как я, разложить блинчики по порциям и запекать прямо в тарелках. На каждый блинчик выдавить кетчуп.
Посыпать натёртым сыром и поставить запекать в духовку на 7 минут. Главное, чтобы расплавился сыр.
Блинчики подавать горячими, пока сыр ещё тянется.
Приятного аппетита!
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