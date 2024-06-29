Блинчики на молоке с фаршем

Блины любят наверное в каждой семье. Существует множество рецептов блинов, но я хочу поделится рецептом, о котором я узнала на Севере Африки. Рецепт простой и доступный для приготовления у нас. С одной стороны - обычные блинчики с фаршем, а с другой - совершенно новое по вкусу блюдо. Его главное попробовать, чтобы понять насколько оно вкусное.

Тесто для таких блинчиков обычное, замешивается оно на молоке и яйцах.

Фото 1

Единственное отличие - это добавление в теста специй - куркумы и перца чили молотого. Они придадут и цвет, и вкус. Добавьте к молоку и яйцам муку, специи, соль и сахар.

Фото 2

Разбейте тесто погружным блендером. Быстро, удобно и никаких комочков. В готовое тесто добавить 3 столовые ложки растительного масла и начинать выпекать обычные блины на сковороде.

Фото 3

Накройте их тарелкой, пока будем заниматься вкусной начинкой из фарша.

Фото 4

На сковородку выложить всё сразу: фарш, нарезанные лук и чеснок и томатную пасту. Фарш можно взять более жирный, так как блюдо подаётся горячим. Долейте полстакана воды и тушите всё помешивая до её полного испарения.

Фото 5

Добавьте специи, посолите фарш по по вкусу. Продолжайте тушить, пока жидкость полностью испарится.

Фото 6

Последним этапом добавьте свежую, мелко нарезанную зелень. Она придаст и вкус и аромат.

Фото 7

Сбоку на блин выложить полоску из фарша.

Фото 8

Свернуть туго каждый блинчик с начинкой, срезать края и разрезать блинчатые трубочки пополам.

Фото 9

Готовые маленькие блинчики с фаршем выложить на противень или в форму для запекания или как я, разложить блинчики по порциям и запекать прямо в тарелках. На каждый блинчик выдавить кетчуп.

Фото 10

Посыпать натёртым сыром и поставить запекать в духовку на 7 минут. Главное, чтобы расплавился сыр.

Фото 11

Блинчики подавать горячими, пока сыр ещё тянется.

Фото 12

Приятного аппетита!