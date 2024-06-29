РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 209 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Попов
    Уважаемые! Пока Верховный Главнокомандующий Не Отдаст Приказ ВКС(!) и Бомбардировочной Авиации(!) - "УНИЧТОЖИТЬ Погра...Упала на дочь и п...
  • Сергей Дудник
    "Анна Арутюнян, психолог-консультант, с­пециалист по детско-родительским отношениям" - у такого "специалиста" свои де...Кто в доме хозяин...
  • ММ
    Крайне неудобные методы. Есть Word и любой текст форматируется в узкую вертикальную полоску. Читается сверху вниз. По...Как научить ребен...

Блинчики на молоке с фаршем

Ингредиенты

Для теста:

Молоко - 2 стакана;

Яйцо куриное - 2 шт;

Мука пшеничная - 250 грамм;

Соль - 1,5 ч.л;

Куркума молотая - 1 ч.л;

Перец чили молотый - 1/4 ч.л;

Сахар - 1 ч.л;

Для начинки:

Фарш говяжий - 600 грамм;

Куркума молотая - 1 ч.л;

Томатная паста - 1 ст.л;

Лук репчатый -1 шт;

Чеснок - 5 долек;

Перец чили молотый - по вкусу;

Петрушка - 1/2 пучка;

Для топа:

Кетчуп - 3 ст.

л;

Твердый сыр (любой для пиццы) - 200 грамм.

  • 180 кКал
  • 1 ч.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Блины любят наверное в каждой семье. Существует множество рецептов блинов, но я хочу поделится рецептом, о котором я узнала на Севере Африки. Рецепт простой и доступный для приготовления у нас. С одной стороны - обычные блинчики с фаршем, а с другой - совершенно новое по вкусу блюдо. Его главное попробовать, чтобы понять насколько оно вкусное.

Тесто для таких блинчиков обычное, замешивается оно на молоке и яйцах.

Яйца с молоком
Фото 1

Единственное отличие - это добавление в теста специй - куркумы и перца чили молотого. Они придадут и цвет, и вкус. Добавьте к молоку и яйцам муку, специи, соль и сахар.

Добавить муку
Фото 2

Разбейте тесто погружным блендером. Быстро, удобно и никаких комочков. В готовое тесто добавить 3 столовые ложки растительного масла и начинать выпекать обычные блины на сковороде.

Размолоть тесто блендером
Фото 3

Накройте их тарелкой, пока будем заниматься вкусной начинкой из фарша.

Испечь блины
Фото 4

На сковородку выложить всё сразу: фарш, нарезанные лук и чеснок и томатную пасту. Фарш можно взять более жирный, так как блюдо подаётся горячим. Долейте полстакана воды и тушите всё помешивая до её полного испарения.

Фарш, лук, чеснок и томатная паста
Фото 5

Добавьте специи, посолите фарш по по вкусу. Продолжайте тушить, пока жидкость полностью испарится.

Специи для начинки
Фото 6

Последним этапом добавьте свежую, мелко нарезанную зелень. Она придаст и вкус и аромат.

Зелень
Фото 7

Сбоку на блин выложить полоску из фарша.

начинка на блине
Фото 8

Свернуть туго каждый блинчик с начинкой, срезать края и разрезать блинчатые трубочки пополам.

Нарезать блинчик
Фото 9

Готовые маленькие блинчики с фаршем выложить на противень или в форму для запекания или как я, разложить блинчики по порциям и запекать прямо в тарелках. На каждый блинчик выдавить кетчуп.

Украсить блинчики с фаршем
Фото 10

Посыпать натёртым сыром и поставить запекать в духовку на 7 минут. Главное, чтобы расплавился сыр.

Посыпать сыром
Фото 11

Блинчики подавать горячими, пока сыр ещё тянется.

Рецепт блинчиков с сыром
Фото 12

Приятного аппетита!

Рецепт блинов с фаршем
Фото 13
Блинчики на молоке с фаршем, рецепт с фото
Ссылка на первоисточник
рецепты

Картина дня

наверх