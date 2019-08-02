Учителям все же разрешили принимать подарки

В декабре 2018 люди из Правительства начали размышлять по поводу «коррупции» в учительской сфере. Известно, что работникам различных государственных учреждений запрещено принимать подарочки, которые по цене превышают три тысячи рублей. А у нас тут День учителя, 8 марта, 23 февраля, последний звонок (и это еще не все).

К взятке относятся блага, которые наделены ценностью (деньги, машины, имущество, золото и другая выгода).

До этого времени подарки запрещалось получать чиновникам. Настало время приравнять учителей к людям, наделенным властью. Сколько антикоррупционных плакатов и листовок я встретил в военкомате. Вообще, коррупция в России считается высокой (300 млрд.рублей в год). Вот, например, наказание за небольшую «взяточку» (есть и за крупную):

Это относится и к врачам. В случае такой выгоды служащие учреждения должны будут сообщать о нарушении Законодательства своему руководителю. Возможно, разрешат цветы и канцелярию. Этот законопроект обсуждался некоторое время и вот стал известен результат.

Кроме громадной ответственности за жизнь и здоровье учеников, за успешность поколений и отдельно взятых людей, учителям хотели вменить ответственность за «взяточничество». Конечно, учителя - народ наглый и зажиточный. «Стоит ограничить их действия, но продолжать «повышать» престиж профессии».

Госдума принялась обсуждать правительственный проект на расширение списка взяточников. В январе 2019 стало известно вот что. Запрет на получение ценной выгоды будет распространяться только на чиновников. Учителя и врачи не будут ограничены в подарках от желающих сделать их.

Так что, педагоги, можно продолжать принимать конфеты, чай, кофе и шоколадки. Ну, а цветы и ежедневники - сам Бог велел. Тем более запрет на подарки учителям мог повлиять на искреннее желание родителей сделать приятно. Возможно, их дети также вырастут благодарными, коих сейчас не так много.

На последнем звонке один из выпускных классов подарил мне аж термос и конфеты. Этот подарок укладывался в 3 тысячи рублей. И приятно, и спал потом спокойно.